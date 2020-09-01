В Екатеринбурге пропал подросток

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Отдел полиции № 4 в Екатеринбурге разыскивает 15-летнего Бастрикова Павла Сергеевича. 31 августа подросток ушел из дома по адресу Академика Бардина, 33. С того дня его местонахождение неизвестно.«На розыск пропавшего ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел города. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подростка», – сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.Приметы Павла: худощавое телосложение, рост 175 см, волосы светло-русые короткие, глаза карие. На момент пропажи подросток был одет в светлую футболку, шорты цвета хаки, черные носки и синие кроссовки.Всем, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетнего Павла Бастрикова, просьба сообщить в органы внутренних дел по телефонам (343)356-42-04, (343)294-14-94 или 02.