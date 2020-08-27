В Екатеринбурге без вести пропал 15-летний мальчик

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге разыскивают без вести пропавшего 15-летнего Павла Бастрикова. Последний раз его видели в понедельник, 31 августа. Об этом сообщает поисковой отряд «Прорыв».Приметы: рост 168-170 см, худощавое телосложение, карие глаза, русые короткие волосы. На момент пропажи был одет в белую футболку с чёрной надписью, серые шорты и синие кроссовки.Если вы видели пропавшего мальчика или знаете, где он может находиться – сообщите об этом заместителю руководителя отряда Екатерине по номеру +7 932 120-99-17.В пресс-группе екатеринбургского УМВД рассказали, что заявление о розыске несовершеннолетнего поступило в полицию.«В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения пропавшего. Всех, кто обладает информацией о том, где находится разыскиваемый, просьба обращаться по телефонам 356-42-04 или 02», - отмечают в ведомстве.