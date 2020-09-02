32 млн рублей направят на Средний Урал на бесплатные лекарства льготникам

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Свердловскую область направят 32 миллиона 220 тысяч рублей на предоставление лекарств, медицинских изделий и лечебного питания гражданам льготным категорий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.Бесплатное обеспечение лекарствами полагается инвалидам, детям-инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и чернобыльцам.Всего на закупку лекарств и медицинских изделий льготникам выделят 988 миллионов рублей (это нераспределённые средства федерального резерва, предусмотренные на меры поддержки льготников в 2020 году).Сумма, на которую граждане льготных категорий могут получать бесплатные медикаменты, медицинские изделия и лечебное питание, на сегодняшний день составляет 886,4 рубля в месяц на человека.