Екатеринбурженку, осужденную на пожизненное в Швейцарии, оправдали

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В четверг, 8 октября, в Швейцарии беспрецедентное дело екатеринбурженки Елены Джуссани закончилось полным ее оправданием. Напомним, что в 2018 году суд приговорил ее к пожизненному лишению свободу за убийство, которое совершил ее муж, пишет «МК».Как рассказал адвокат россиянки Георгий Багратиони, апелляционный суд Лугано снял в Елены все обвинения за недоказанностью и постановил освободить ее прямо зале суда. Женщина незаконно провела в заключении два года и пять месяцев.Напомним, что, как рассказала Елена в интервью «МК», она приехала из Екатеринбурга в Швейцарию к своему жениху-иностранцу Серджио Джуссани вместе с двумя дочками от первого брака в 2015 году.Изначально в семье складывались идеальные отношения. Однако позднее муж стал часто выпивать. Выяснилось, что он находился по горло в долгах. Половина его заработка, по швейцарским законам, уходила бывшей жене.Елена рассказала, как 19 июля 2016 года Серджио поздно вернулся домой, а на лацкане его пиджака было пятно крове. Мужчина признался жене, что поехал тогда к бывшей супруге и в ходе конфликта убил ее.По словам Елены, 19 июля 2016 года Серджио уехал по делам, вернулся поздно. Женщина обнаружил на лацкане пиджака мужа пятно крови. Тот признался, что поехал поговорить с бывшей женой Моникой и в пылу ссоры убил ее.– Это был шок. С одной стороны, от одной мысли, что он совершил убийство, было невыносимо. С другой, я не могла пойти в полицию. В кантоне у него полно высокопоставленных знакомых. Кто меня, приезжую, будет слушать? Более того, к тому времени он стал поднимать на меня руку, – рассказала «МК» Елена.Местный прокурор решила, что бывшая жена Серджио Моника покончила жизнь самоубийством. Возможно, о преступлении так никто и не узнал бы. Однако после очередной семейной ссоры в 2017 года Елена вызвала полицию. Супруга забрали в участок, где он сознался в убийстве, а также указал на Елену, как на соучастницу в совершении преступления.Екатеринбурженку задержали, а после допроса ее отвезли в тюрьму. Елену, не знавшую языка, допрашивали 10 раз, принуждая признаться, что так якобы обдумала план убийство и заставила Серджио совершить преступление. Кроме того, россиянку фактически лишили права на защиту, а перевод показаний на итальянский был некорректен.В итоге Серджио лишили свободы на 16 лет, а Елену приговорили к пожизненному заключению. Однако вчера адвокаты все же доказали в суде, что екатеринбурженка не совершала даного преступления.– Елена Джусаани, которая незаконно провела в заключении 2 года и 5 месяцев, имеет полное право на реабилитацию и на компенсацию морального вреда. Более того, на компенсацию теперь имеют право и ее дети, которые остались без матери, и одна из девочек даже попала в интернат. Конечно, иски будут поданы, – добавил адвокат Багратиони.