Свердловчанина приговорили к пожизненному заключению за убийства

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жителя Сысерсткого района Свердловской области приговорили к пожизненному лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийство двух человек. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.Сегодня, 4 сентября, облсуд вынес приговор в отношении ранее судимого Геннадия Цветкова. Его признали виновным в убийстве двух человек и покушении на убийство с целью скрыть предыдущее преступление.4 апреля прошлого года в помещении бытового вагончика в Сысерти Цветков распивал спиртное с незнакомыми людьми. В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, Цветков вооружился ножом и нанес им удар в область груди мужчины, который скончался на месте через непродолжительное время. Затем подсудимый нанес не менее пяти ударов ножом и не менее семи ударов отверткой в область шеи, туловища и верхних конечностей другому мужчине, который также скончался на месте.После совершения преступления у Цветкова созрел умысел на убийство находящейся в вагончике женщины, чтобы сокрыть произошедшее. Он нанес ей ножом не менее четырех ударов в область туловища. Когда женщина перестала подавать явные признаки жизни, притворившись умершей, Цветков уснул на месте преступления. Воспользовавшись этим, потерпевшая покинула место происшествия и обратилась за помощью к гражданам. Ей своевременно оказали медицинскую помощь.Когда злоумышленник понял, что потерпевшая скрылась, он поджег лежащий на полу в бытовом вагончике матрас и покинул место преступления.Свердловский областной суд назначил Геннадию Цветкову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевших 1,3 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда.