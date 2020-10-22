Ночью в Первоуральске загорелся теплопункт
Свердловская область
Фото: Инцидент Екатеринбург
В Первоуральске в ночь с 23 на 24 на улице Советской загорелся теплопункт. По словам очевидцев есть пострадавшие и один погибший.
«Ночью на Советской, между 12 и 14 домами, был пожар. Есть пострадавшие и погибший», — передала комментарий очевидца группа во «Вконтакте» Инцидент Екатеринбург.
Как сообщили в МЧС, сообщение о возгорании поступило в 2:44. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 14 личного состава. Полностью пожар был ликвидирован в 3:40.
На жизнеобеспечение жителей ближайших домов происшествие никак не повлияло.
«Ночью на Советской, между 12 и 14 домами, был пожар. Есть пострадавшие и погибший», — передала комментарий очевидца группа во «Вконтакте» Инцидент Екатеринбург.
Как сообщили в МЧС, сообщение о возгорании поступило в 2:44. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 14 личного состава. Полностью пожар был ликвидирован в 3:40.
На жизнеобеспечение жителей ближайших домов происшествие никак не повлияло.
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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