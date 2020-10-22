В Екатеринбурге проверят работу скорой помощи
Свердловская область
Фото: Владислав Постников
По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко Росздравнадзор проверит работу скорой помощи в Екатеринбурге. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.
Причина проверки не указана. Поводом для этого могут стать многочисленные жалобы станций скорой помощи на серьезную загруженность.
Напомним, что в ночь на 22 октября в Екатеринбурге перед приемным отделением горбольницы №24 образовалась пробка из машин «скорой помощи».
Причина проверки не указана. Поводом для этого могут стать многочисленные жалобы станций скорой помощи на серьезную загруженность.
Напомним, что в ночь на 22 октября в Екатеринбурге перед приемным отделением горбольницы №24 образовалась пробка из машин «скорой помощи».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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