В Екатеринбурге проверят работу скорой помощи

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко Росздравнадзор проверит работу скорой помощи в Екатеринбурге. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.Причина проверки не указана. Поводом для этого могут стать многочисленные жалобы станций скорой помощи на серьезную загруженность.Напомним, что в ночь на 22 октября в Екатеринбурге перед приемным отделением горбольницы №24 образовалась пробка из машин «скорой помощи».