Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Житель Нижнего Тагила застрял в аэропорту Таиланда из-за поддельного билета. Борис Шагалиев находится в Суварнабхуми, международном аэропорту Бангкока, уже больше месяца.Его история стала известно, благодаря пользователю Korben Dallas, который рассказал о мужчина в одной из групп во «Вконтакте». Он рассказал о том, что мужчина купил обратной билет в Кольцово у торгового агента в Паттайе, но он оказался поддельным. Когда пришло время возвращаться домой, выяснилось, что в системе бронирования его нет.Судя по комментариям под историей Шагалиева, за мужчиной присматривают тайцы. «Подкармливают и дают возможность принимать душ», — пишет Korben Dallas.Как рассказала сотрудница аэропорта, организации в аэропорту уже подарили ему обратный билет, включая карманные деньги, но он отказался возвращаться домой 23 октября.«Один русский мужчина после этого пришел к нему в аэропорт и сказал: «Подождите до 26-28 октября, он улетит». Если кто-то здесь пойдет встречать его, то скажите ему немедленно возвращаться в Россию, мы оплатим билет», — рассказала тайка.Фото: Korben Dallas