В Екатеринбурге военные провели дезинфекцию помещений областной больницы
Свердловская область
Фото: пресс-служба ЦВО
Мобильный отряд оперативного реагирования соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) провели обработку помещений областной больницы №1 в Екатеринбурге.
Такое решение принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин по просьбе региональных властей.
Всего военные обработали более 50 тысяч квадратных метров помещений. Были продезинфицированы рабочие и процедурные кабинеты, а также регистратура, приемные, холлы и лестничные марши.
Такое решение принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин по просьбе региональных властей.
Всего военные обработали более 50 тысяч квадратных метров помещений. Были продезинфицированы рабочие и процедурные кабинеты, а также регистратура, приемные, холлы и лестничные марши.
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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