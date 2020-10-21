В Свердловской области COVID-19 заболели 273 человек, и еще трое умерли
Свердловская область
Фото: Юлия Кольтенберг
В Свердловской области за сутки обнаружено 273 случая заражения коронавирусной инфекцией. Состояние 215 человек оценивается как тяжелое, 184 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 102 – на аппаратах ИВЛ.
Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Этой информацией с журналистами поделился оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Там также подтвердили смерть трех пациентов.
За все время пандемии в Свердловской области, по официальным данным, заразились 34 225 жителей. Скончались за это время 736 человек.
Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Этой информацией с журналистами поделился оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Там также подтвердили смерть трех пациентов.
За все время пандемии в Свердловской области, по официальным данным, заразились 34 225 жителей. Скончались за это время 736 человек.
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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