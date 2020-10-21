В аэропорту Кольцово умер пассажир, которому стало плохо еще в самолете

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В аэропорту Кольцово в субботу, 24 октября, скончался мужчина. Самолет летел рейсом Новосибирск — Москва, но так как одному из пассажиров стало плохо, было принято совершить аварийную посадку.По предварительной информации, у мужчины случился сердечный приступ.— По прилете в аэропорт рейс встретила бригада скорой помощи. Врачи оказали первую помощь пассажиру, однако спасти его не удалось, он скончался, — сообщили Е1 в Кольцово.Посада самолета была произведена в районе 7 часов утра. Вылет пассажиров в Москву запланирован на 12:30.