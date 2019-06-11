Вечерние ведомостиКультура
Новости культуры Театр Музыка Выставки Литература Стиль
Раздел проходит стадию разработки.

Театр


20:02 | 22.06.2019

Фото: Красноярский драматический театр имени А.С. Пушкина

«Все спектакли проходят на высоком уровне»: Красноярский театр в Екатеринбурге презентовал картину «Он, она, окно и тело»

Красноярский драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина посетил Екатеринбург с большими гастролями

В столице Урала артисты Красноярского драматического театра имени Пушкина презентовали свои лучшие работы. В минувшую среду, 19 июня, уральцы увидели спектакль «Он, она, окно и тело» (картина по одноименной комедии Рэя Куни). Профессиональный актёрский состав в современном комедийном свете благодаря постановке Марины Есениной на большой сцене Свердловского Театра драмы смог обыграть те темы, которые Рэй Куни поднимал на страницах своей пьесы.

Большая история

Гастроли одного из самых старейших театров России (история Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина уходит корнями в середину XIX века) проводятся благодаря проекту Федерального центра гастрольной деятельности Министерства культуры России «Большие гастроли».

«Все наши спектакли благодаря талантливым режиссерам, художникам и профессиональному актерскому составу проходят на самом высоком уровне. Благодаря грамотно выстроенной репертуарной политике театра и сильной труппе, мы не только самый посещаемый театр города, но и один из самых востребованных (театров — прим.ред.) в России», - отмечает пресс-служба Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина.

«Все спектакли проходят на высоком уровне»: Красноярский театр в Екатеринбурге презентовал картину «Он, она, окно и тело»


Спектакль «Он, она, окно и тело» пользуется большой популярностью уже 14 лет подряд. Каждый показ сопровождался бурными овациями зрителей — не изменила традициям и уральская публика. Удивительная игра актёров, тонкий юмор и щепетильные темы на протяжении всей длительности показа (больше двух часом) вызывали восторг местных зрителей. Нельзя не отметить и лёгкость понимания картины, что тоже придавало её приятный свет.

Заслуженные овации

Действие спектакля разворачивается на протяжении одной ночи в гостиничном номере. Помощник премьер-министра Ричард Уилли (исполнитель роли — Яков Алленов) желает приятно провести время с милой секретаршей Джейн Уорзингтон, роль которую сыграла Татьяна Чубаро. В номер уже принесли напитки и ужин, и вечер, казалось бы, должен спокойно и романтично перейти в ночь, однако планы резко меняются.

«Все спектакли проходят на высоком уровне»: Красноярский театр в Екатеринбурге презентовал картину «Он, она, окно и тело»


Джейн, лёгкость и весёлость которой хорошо передала Татьяна Чубаро, находит в оконной раме тело человека. Первое предположение — грабитель. Вызвать полицию нельзя — премьер-министр боится слухов и скандалов. Единственное, что остаётся героям -
это прятать тело в поисках возможности поскорее и незаметно от него избавиться. Чем дальше это идея заходит, тем больше путаницы создаётся.

На сцене появляются неожиданные герои, которые лишь усложняют задачу и делают её, казалось бы, неразрешимой, да и сам мужчина, чьё тело было найдено в окне, вовсе не оказывается грабителем. А потом в номер заявляется и муж Джейн, необычную и двоякую натуру которого удивительно точно смог изобразить Андрей Киндяков (на финальном поклоне он получил чуть не самые громкие овации). Каждое действие героев лишь больше путает ситуацию, а дальше, когда усложнять уже больше некуда, — премьер-министр не находит разумного объяснения происходящему и просто восклицает: «Дорогая, ты умная, ну уж придумаешь что-нибудь сама».

«Все спектакли проходят на высоком уровне»: Красноярский театр в Екатеринбурге презентовал картину «Он, она, окно и тело»


Благодаря хорошей игре актёрского состава, музыкальном оформлении Екатерины Берестовой и сценическими движениями Сергея Селеменева картина во всей своей запутанности и наполненности достаточно легко воспринимается зрителями, которые непрестанно и очень внимательно стараются уследить за сюжетными деталями и неожиданными поворотами.

И это лишь часть

В рамках своих гастролей Красноярский драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина 18 июня показал спектакль «Три дня в деревне», 20 июня - «Покровские ворота», 21 июня - «Опасные связи», 22 июня - «Тартюф или обманщик». В заключительный день, 23 июня, актёрский состав на большой сцене Свердловского Театра драмы приготовил сразу две картины - «Приключение кота Леопольда» и «Примадонны». Каждый показ проходил в наполненном зрителями зале.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости культуры
Вчера, 14:37
На Уралмаше восстановят парк, который был заброшен на протяжении нескольких лет
Вчера, 11:12
Жителей Екатеринбурга ждет выпускной концерт Ural Music Camp
20-06-2019, 16:15
Архитекторы Екатеринбурга собирают средства на восстановление Белой Башни
20-06-2019, 15:41
На месте граффити с Мусоргским около Свердловской филармонии появилось изображение призрака
20-06-2019, 14:26
В Екатеринбурге начинается предварительная программа Ural Music Night
20-06-2019, 09:10
В Екатеринбурге отреставрируют старинное здание консистории
19-06-2019, 16:32
Премьера спектакля «Цирк "ПринТинПрам" имени Даниила Хармса» пройдет в Верх-Нейвинске
19-06-2019, 12:44
В Екатеринбурге появится видеоинсталляция, посвященная развитию города во второй половине XIX века
19-06-2019, 09:33
В Екатеринбурге уже завтра стартует Open Air Fest
18-06-2019, 09:16
Свердловские власти окончательно перекрыли кислород «Уралкинофесту»
17-06-2019, 13:00
Гран-при фестиваля «Кинотавр» получил фильм «Бык» режиссера Бориса Акопова
17-06-2019, 09:27
В выходные в Екатеринбурге отмечали Сабантуй
15-06-2019, 16:16
С заботой о будущем: в Екатеринбурге прошел показ экологичной детской моды
13-06-2019, 10:37
Конкурс на самую длинную косу прошёл в Екатеринбурге
13-06-2019, 09:50
Недалёко от железнодорожного вокзала в Екатеринбурге появились четыре необычные скульптуры
13-06-2019, 09:12
В День России в Екатеринбурге прошёл самый патриотичный конкурс красоты
12-06-2019, 14:37
Свердловская филармония приглашает жителей города на концерт «Мы с вами, маэстро Энхэ»
12-06-2019, 13:36
Уральская модель София Никитчук объявила о выходе первой коллекции своего нового бренда
11-06-2019, 09:31
В Екатеринбурге установили памятник уличному художнику, который тоже поддержал Голунова
8-06-2019, 18:01
Уральские театры «Шарманка» и «ORA» представят в Москве на фестивале «Протеатр» спектакль «Бородино. Наброски людей»
19-04-2019, 15:03
В Екатеринбурге прошел баттл 100-летних автомобилей
19-04-2019, 11:55
Сегодня в Екатеринбурге стартует традиционная акция «Библионочь»
19-04-2019, 06:29
Вся жизнь - театр: в Екатеринбурге состоится библионочь «Жизнь в обложке»
25-03-2019, 11:25
Для съёмок сериала «Мылодрама» в Екатеринбурге требуются актёры
22-03-2019, 10:20
«Неистовый Виссарион»: в Екатеринбурге учреждена первая в России премия для литературных критиков
14-03-2019, 18:44
«Жанна на костре» Пермского театра оперы и балета получила премию Casta Diva
4-03-2019, 13:15
Венский фестиваль музыкальных фильмов в этом году пройдет с 3 по 27 июля
21-02-2019, 12:08
Музыкант группы БИ-2 презентует в Екатеринбурге свой сольный проект
17-02-2019, 17:46
«Музей русского горя» появится в Литературном квартале Екатеринбурга
8-02-2019, 12:39
На «Евровидение-2019» Россию вновь представит Сергей Лазарев
Театр
19-06-2019, 16:32
Премьера спектакля «Цирк "ПринТинПрам" имени Даниила Хармса» пройдет в Верх-Нейвинске
Кино
Концерты
Музеи
Выставки

Мы в соцсетях



Архив
«    Июнь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

 