В Челябинске состоится спортивное шоу мирового уровня
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Челябинск: новости дня
Автор фото: Юлия Боровикова
В южноуральской столице 11 сентября пройдут бои боксеров, завоевавших международную известность. Шоу состоится в ледовой арене «Трактор» и будет интересно не только любителям спорта.
Как сообщает газета «МК-Челябинск», на ринг выйдет легковес Заур Абдуллаев, один из десяти сильнейших в мире боксеров в этой весовой категории, претендент на пояс чемпиона мира. Его соперник - мексиканец Джованни Страффон, который в прошлом году забрал титул IBO World, победив британского чемпиона.
Заур Абдуллаев - обладатель пояса WBC Silver в легком весе. В феврале 2022 года он нокаутировал бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях венесуэльца Хорхе Линареса. В заключительной трехминутке Абдуллаев дважды уложил на настил сильнейшего оппонента, а с третьей попытки оформил досрочную победу. По словам его тренера Али Ахмедова, после этого боя Заур стал легендой на мировом уровне.
«Заур, безусловно, профессионал с большой буквы, - говорит Ахмедов. – Я вам так скажу, у этого парня глаза горят. Вы можете это увидеть по бою с Линаресом. Кстати, сам Хорхе признал мастерство Абдуллаева. После поражения он поздравил его с победой и сказал: «Парень, ты очень хороший боксер». Заур, реально, легенда мирового бокса, хотя может в России его пока не все знают. Когда он на ринге - это всегда зрелище. Будущий бой станет знаковым событием для Челябинска».
Как сообщает газета «МК-Челябинск», на ринг выйдет легковес Заур Абдуллаев, один из десяти сильнейших в мире боксеров в этой весовой категории, претендент на пояс чемпиона мира. Его соперник - мексиканец Джованни Страффон, который в прошлом году забрал титул IBO World, победив британского чемпиона.
Заур Абдуллаев - обладатель пояса WBC Silver в легком весе. В феврале 2022 года он нокаутировал бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях венесуэльца Хорхе Линареса. В заключительной трехминутке Абдуллаев дважды уложил на настил сильнейшего оппонента, а с третьей попытки оформил досрочную победу. По словам его тренера Али Ахмедова, после этого боя Заур стал легендой на мировом уровне.
«Заур, безусловно, профессионал с большой буквы, - говорит Ахмедов. – Я вам так скажу, у этого парня глаза горят. Вы можете это увидеть по бою с Линаресом. Кстати, сам Хорхе признал мастерство Абдуллаева. После поражения он поздравил его с победой и сказал: «Парень, ты очень хороший боксер». Заур, реально, легенда мирового бокса, хотя может в России его пока не все знают. Когда он на ринге - это всегда зрелище. Будущий бой станет знаковым событием для Челябинска».
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