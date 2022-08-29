В Челябинске состоится спортивное шоу мирового уровня

На правах рекламы

17.21 Понедельник, 29 августа 2022
Челябинск: новости дня
Автор фото: Юлия Боровикова
В южноуральской столице 11 сентября пройдут бои боксеров, завоевавших международную известность. Шоу состоится в ледовой арене «Трактор» и будет интересно не только любителям спорта.

Как сообщает газета «МК-Челябинск», на ринг выйдет легковес Заур Абдуллаев, один из десяти сильнейших в мире боксеров в этой весовой категории, претендент на пояс чемпиона мира. Его соперник - мексиканец Джованни Страффон, который в прошлом году забрал титул IBO World, победив британского чемпиона.

Заур Абдуллаев - обладатель пояса WBC Silver в легком весе. В феврале 2022 года он нокаутировал бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях венесуэльца Хорхе Линареса. В заключительной трехминутке Абдуллаев дважды уложил на настил сильнейшего оппонента, а с третьей попытки оформил досрочную победу. По словам его тренера Али Ахмедова, после этого боя Заур стал легендой на мировом уровне.

«Заур, безусловно, профессионал с большой буквы, - говорит Ахмедов. – Я вам так скажу, у этого парня глаза горят. Вы можете это увидеть по бою с Линаресом. Кстати, сам Хорхе признал мастерство Абдуллаева. После поражения он поздравил его с победой и сказал: «Парень, ты очень хороший боксер». Заур, реально, легенда мирового бокса, хотя может в России его пока не все знают. Когда он на ринге - это всегда зрелище. Будущий бой станет знаковым событием для Челябинска».




Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Наталья Окорокова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Свердловские самбисты КС УГМК ударно завершили летний сезон
29 августа 2022
Футбольный клуб «Урал» не смог порадовать екатеринбуржцев в День города
20 августа 2022
Ксения Собчак заступилась за бывшего охранника Ельцин Центра, которого судят за вандализм
24 августа 2022
Кино «на халяву» целую ночь смогут смотреть жители городов Свердловской области
22 августа 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Новости дня
  • Новости
    Челябинской области
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
17:21 В Челябинске состоится спортивное шоу мирового уровня
19:29 Тяжелые пациенты с Донбасса будут лечиться в российских клиниках
17:23 В России открылась регистрация участников на акцию «Диктант Победы-2022».
20:19 Жители России могут передать книги для жителей Донбасса
09:38 На Южном Урале по программе «Единой России» ремонтируют отделения почты
09:35 Диваны: предложения на заказ
22:21 В Челябинске по программе «Единой России» ремонтируют студенческие общежития
19:47 Районную больницу на Южном Урале ремонтируют по программе «Единой России»
18:45 «Единая Россия» передала 12 тысяч тонн гуманитарного груза на Донбасс
19:42 У ледовой арены «Трактор» в Челябинске открыли скейт-парк
18:51 «Единая Россия» помогает решить проблему дефицита школ и детсадов на Южном Урале
18:47 На Донбасс распространилась акция «Собери ребенка в школу»
16:28 «Единая Россия» и движение «Донецкая республика» заключили соглашение о сотрудничестве
16:21 В России запустили спецпроект по капитальному ремонту школ
14:11 В России создали комитет для поддержки женщин Донбасса
11:56 В России объявлен конкурс лучших практик работы с пожилыми людьми
17:00 «Единая Россия» выполнила половину показателей народной программы на 2022 год
16:25 Южноуральские единороссы выступили с важными законопроектами в социальной и экономической сферах
21:45 В России стартовал конкурс на лучшую практику управления многоквартирным домом
11:43 «Единая Россия» открыла Центры объединения гражданских инициатив в 15 регионах
19:40 «Единая Россия» обеспечит Донбасс русской литературой и учебниками
Все новости Челябинской области
18:20 В Москве снова задержан политик Леонид Гозман*
18:09 Финляндия с 1 сентября будет принимать визовые заявления от россиян по новым правилам
17:46 В Ираке начались массовые беспорядки после того, как ас-Садр заявил об уходе из политики
16:40 "Интерфакс": в Югре вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, судьба 7 человек неизвестна
14:13 Роспотребнадзор: 30-50% школьников приобретают близорукость к выпускным классам
13:07 CDEK.Shopping проверяет утечку данных пользователей
12:45 В Колумбии убиты двое журналистов, их коллега госпитализирован
11:17 В Пакистане в результате наводнений и дождей этим летом погибли более тысячи человек
10:29 В Волжском крупный пожар практически полностью уничтожил крытый рынок
09:49 Генсек ООН Антонио Гутерриш заявил, что мир должен навсегда отказаться от ядерного оружия
18:15 Прокуратура проверит «пыточные» условия содержания Украинцева в СИЗО
17:45 Майор полиции, напавший на правозащитника Каляпина, уволен
16:52 МЧС: в Новом Уренгое пожарные спасли девять щенков, застрявших между плитами
16:32 В Новосибирской области депутата подозревают в получении наркотиков по почте из Германии
15:44 «Ъ»: квоты на вылов краба на Сахалине получила компания сына губернатора
15:07 Лукашенко: белорусские самолеты Су переоборудованы для ядерного оружия
14:38 Минздрав Бурятии проводит проверку после сообщений о смерти младенца из-за прививки
12:13 Две трети молодых россиян считают устройство жизни в стране несправедливым, но есть парадокс
11:18 Запрет на полеты в 11 российских аэропортов продлен до 4 сентября
11:09 В Кировской области в старом здании школы обрушилась плита перекрытия, погиб подросток
10:33 В Зеленограде в результате стрельбы в кафе погиб человек, двое ранены
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK