На лекарства для сердечников выделят дополнительно 10 миллиардов рублей

22.04 Среда, 24 августа 2022
Челябинск: новости дня
Фото: er.ru
Предложение «Единой России» поддержал Минздрав, сообщил глава комиссии «Единой России» по здравоохранению, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Наша непростая встреча с кардиологами по вопросам льготного обеспечения лекарственными препаратами пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, закончилась не просто разговорами. Спасибо Минздраву, который поддержал инициативу нашей комиссии и принято решение о внесении в бюджет строки на дополнительное финансирование этих пациентов в размере 10 миллиардов рублей», - сказал Денис Проценко.

Он напомнил также, что одно из заседаний касалось исполнения поручений Президента об организации, выдачи, доставке на дом рецептурных лекарственных препаратов.

В Москве, Московской и Белгородской областях в марте 2023 года планируется начать дистанционную торговлю рецептурными лекарствами. Эксперимент пройдёт в рамках законопроекта об онлайн-торговле рецептурными препаратами, который был разработан по инициативе «Единой России». Ранее комиссия кабмина поддержала разработанный по инициативе партии законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств. При их доставке личность пациента будет проверяться на соответствие данным, указанным в рецепте. Как ранее отмечал замминистра здравоохранения Виктор Фисенко, если в течение года эксперимент даст положительные результаты, то инициатива «Единой России» будет введена на постоянной основе на всей территории России.

Напомним, продажа рецептурных лекарств через интернет была разрешена в условиях пандемии до конца 2020 года. «Единая Россия» неоднократно заявляла о необходимости сделать эту возможность бессрочной. В частности, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе обсуждения проблемы с профильными ведомствами и экспертами отмечал, что ограничения можно снять, если нет очевидных препятствий. Предложение поддержали в Росздравнадзоре. На форуме «Деловая Россия» 3 февраля инициативу партии поддержал президент.

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Наталья Окорокова © Вечерние ведомости
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