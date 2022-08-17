Школьники из России и Донбасса получают помощь к новому учебному году

Анна Поперечная © Вечерние ведомости

Акция «Единой России» «Собери ребёнка в школу» помогла уже 50 тысячам школьников.Ежегодно от активистов партии получают канцелярские наборы, рюкзаки более 160 тысяч школьников из многодетных и малообеспеченных семей. В этом году к ним присоединились семьи из Донбасса и освобожденных территорий. Акция стала традиционной.В некоторых регионах, например, в Воронежской области, детям покупают школьную и спортивную форму, в Ямало-Ненецком региональном отделении «Единой России» школьные принадлежности передадут также детям-инвалидам и детям, оставшимся без родителей. В акции принимают участие не только депутаты, но и все неравнодушные. Всего в России открыто 4 тысячи пунктов приема помощи.Руководитель Челябинской общественной приемной «Единой России», координатор партийного проекта «Крепкая семья» в Челябинской области Марина Поддубная рассказала, что в Челябинской области сбор открыли 49 местных отделений партии.«Не будут забыты и дети вынужденных переселенцев из Донбасса, находящихся в пунктах временного размещения, и дети с освобождённых территорий», – отметила она. Ранее партийцы уже отправляли одежду и канцелярию для жителей Донецкой и Луганской народных республик.