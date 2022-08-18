Единороссы предлагают компенсировать затраты на связь волонтерам

Анна Поперечная © Вечерние ведомости

По мнению авторов законопроектов, нужно также отменить НДФЛ на услуги связи.Для того, чтобы решить эти вопросы, нужно внести поправки в закон о добровольчестве и налоговый кодекс. С таким предложением выступила партия «Единая Россия».Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак уверен, что компенсация поможет добровольцам уменьшить затраты на помощь людям.«Эти средства будут возмещаться точно так же, как сейчас это происходит с питанием, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, оплатой проезда. Волонтеры неоднократно обращались к нам с таким вопросом», – сказал Андрей Турчак.Зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко подчеркнула, что сейчас питание, волонтёрская форма, проезд НДФЛ не облагаются, а телефонная и интернет-связь до сих пор в этот список не входят. Между тем, этот вопрос прорабатывается достаточно давно: с осени прошлого года.Законопроект одобрен экспертным советом «Единой России», его также поддерживают в комиссии Кабмина по законопроектной деятельности.