Единороссы предлагают компенсировать затраты на связь волонтерам
Челябинск: новости дня
Фото – партии «Единая Россия»
По мнению авторов законопроектов, нужно также отменить НДФЛ на услуги связи.
Для того, чтобы решить эти вопросы, нужно внести поправки в закон о добровольчестве и налоговый кодекс. С таким предложением выступила партия «Единая Россия».
Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак уверен, что компенсация поможет добровольцам уменьшить затраты на помощь людям.
«Эти средства будут возмещаться точно так же, как сейчас это происходит с питанием, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, оплатой проезда. Волонтеры неоднократно обращались к нам с таким вопросом», – сказал Андрей Турчак.
Зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко подчеркнула, что сейчас питание, волонтёрская форма, проезд НДФЛ не облагаются, а телефонная и интернет-связь до сих пор в этот список не входят. Между тем, этот вопрос прорабатывается достаточно давно: с осени прошлого года.
Законопроект одобрен экспертным советом «Единой России», его также поддерживают в комиссии Кабмина по законопроектной деятельности.
Для того, чтобы решить эти вопросы, нужно внести поправки в закон о добровольчестве и налоговый кодекс. С таким предложением выступила партия «Единая Россия».
Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак уверен, что компенсация поможет добровольцам уменьшить затраты на помощь людям.
«Эти средства будут возмещаться точно так же, как сейчас это происходит с питанием, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, оплатой проезда. Волонтеры неоднократно обращались к нам с таким вопросом», – сказал Андрей Турчак.
Зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко подчеркнула, что сейчас питание, волонтёрская форма, проезд НДФЛ не облагаются, а телефонная и интернет-связь до сих пор в этот список не входят. Между тем, этот вопрос прорабатывается достаточно давно: с осени прошлого года.
Законопроект одобрен экспертным советом «Единой России», его также поддерживают в комиссии Кабмина по законопроектной деятельности.
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