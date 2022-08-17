В Челябинской области возведут еще одну школу

19.23 Среда, 17 августа 2022
Челябинск: новости дня
Фото Людмилы Ковалевой ("Южноуральская панорама")
Депутаты фракции «Единая Россия» проинспектировали готовность образовательного учреждения в Красноармейском районе.

«Сразу несколько новых школ в муниципалитетах Челябинской области готовятся встретить учеников первого сентября. Каждый такой объект — большое событие в жизни каждого города и района, его ждут родители и дети», – написал губернатор Челябинской области в своем телеграм-канале. Отметим, что регион стал лидером по строительству образовательных учреждений в последние годы.

Недавно стало известно, что новая школа может появиться и в поселке Петровский Красноармейского района. Такое заявление сделали депутаты фракции «Единая Россия» Максим Романов и Денис Сазонтов, проинспектировав готовность учреждения к учебному году.

«Мы сейчас будем принимать решение о строительстве нового объекта, новой школы на 500 мест, а данное образовательное учреждение уйдет у нас как дополнительное школьное образование», – сказал Максим Романов.

Школа в поселке Петровский была построена в 1961 году, она рассчитана на 200 мест, а сейчас в ней занимается 470 ребят. Новую школу планируют построить уже на 500 мест.

Также депутаты посетили почтовое отделение в поселке Мирный, которое ремонтируют по Народной программе «Единой России». Здесь обновили фасад, пожарную и охранную сигнализацию, в будущем будут решать вопрос с водоотведением.


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Анна Поперечная © Вечерние ведомости
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