Юбилейный комплект лопастей ветроустановок выпустил ульяновский завод

15.12 Понедельник, 28 сентября 2020
Челябинск: новости дня
Завод «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» в Ульяновске выпустил сотый по счету комплект лопастей для ветроустановки. Инновационная продукция будет поставлена в ветропарк в Астраханской области.

Предприятие входит в корпорацию РОСНАНО и первым в стране освоило выпуск такого типа продукции. С начала прошлого года осуществлены поставки трехсот композитных лопастей для ветропарков в России и за рубежом, с использованием компонентов построено сто ветроустановок. Выработка низкоуглеродной генерации дает возможность ежегодно сокращать выбросы углекислого газа на 380 тысяч тонн по сравнению с выбросами от традиционной генерации. Электроэнергия, произведенная с использованием ульяновских лопастей, обеспечит 340 тысяч домохозяйств. Выпуск продукции не прекращался даже в сложных условиях пандемии.

Завод «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» постоянно увеличивает выпуск продукции, в текущем году показатель составил 40 процентов. Ульяновские лопасти установлены на ветропарках Фонда развития ветроэнергергетики в Ростовской области и Калмыкии в составе комплексной ветроустановки Vestas. В будущем году планируются поставки в Астраханскую и Ростовскую области.

Как отмечает генеральный директор «Вестас Мэньюфекчуринг Рус» Кимал Юсупов, Vestas вместе с РОСНАНО и локальными промышленными партнерами успешно развивает производство в Ульяновске. «Качество российских изделий подтверждено первой экспортной поставкой в Данию в этом году и долгосрочным портфелем заказов», - отмечает руководитель предприятия. Юсупов подчеркивает, что продукция предприятия сможет соответствовать повышенным требованиям к локализации оборудования в рамках второй программы поддержки в России. На следующем этапе, помимо стеклотканей, в производстве будут использоваться пултрузионный профиль, смолы и другие комплектующие отечественного производства.

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