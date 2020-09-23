Юбилейный комплект лопастей ветроустановок выпустил ульяновский завод

© Вечерние ведомости

Завод «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» в Ульяновске выпустил сотый по счету комплект лопастей для ветроустановки. Инновационная продукция будет поставлена в ветропарк в Астраханской области.Предприятие входит в корпорацию РОСНАНО и первым в стране освоило выпуск такого типа продукции. С начала прошлого года осуществлены поставки трехсот композитных лопастей для ветропарков в России и за рубежом, с использованием компонентов построено сто ветроустановок. Выработка низкоуглеродной генерации дает возможность ежегодно сокращать выбросы углекислого газа на 380 тысяч тонн по сравнению с выбросами от традиционной генерации. Электроэнергия, произведенная с использованием ульяновских лопастей, обеспечит 340 тысяч домохозяйств. Выпуск продукции не прекращался даже в сложных условиях пандемии.Завод «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» постоянно увеличивает выпуск продукции, в текущем году показатель составил 40 процентов. Ульяновские лопасти установлены на ветропарках Фонда развития ветроэнергергетики в Ростовской области и Калмыкии в составе комплексной ветроустановки Vestas. В будущем году планируются поставки в Астраханскую и Ростовскую области.Как отмечает генеральный директор «Вестас Мэньюфекчуринг Рус» Кимал Юсупов, Vestas вместе с РОСНАНО и локальными промышленными партнерами успешно развивает производство в Ульяновске. «Качество российских изделий подтверждено первой экспортной поставкой в Данию в этом году и долгосрочным портфелем заказов», - отмечает руководитель предприятия. Юсупов подчеркивает, что продукция предприятия сможет соответствовать повышенным требованиям к локализации оборудования в рамках второй программы поддержки в России. На следующем этапе, помимо стеклотканей, в производстве будут использоваться пултрузионный профиль, смолы и другие комплектующие отечественного производства.