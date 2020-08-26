Челябинск: новости дня
17:39 | 25.08.2020
Пандемия изменила планы южноуральских компаний в сфере социальной политики
Вопрос обсуждался на онлайн-конференция, организованной Национальным советом по корпоративному волонтерству в Челябинской области и медиахолдингом «Гранада пресс». В мероприятии приняли участие компании Coca-Cola HBC Россия, «Балтика», «Интерсвязь», «Смарт» (Златоуст), «МКС», аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России, ЧКПЗ.
— Весной 2020 году ситуация осознавалась бизнес-сообществом как угроза для большой части планов в области устойчивого развития, — комментирует Анна Бушлякова, председатель региональных представительств НСКВ в Челябинской, Свердловской, Самарской областях и в Пермском крае, управляющий по корпоративным вопросам региона компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России. — Однако многие корпорации весьма достойно прошли этот путь, делом доказали свою приверженность принципам устойчивого развития и даже увеличили объемы благотворительной помощи.
- Тяжелая ситуация сплотила общество, — считает первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, — самые сложные задачи власть и бизнес решали совместными усилиями. Мы четко выстроили взаимодействие, и сегодня фактически являемся партнерами в реализации ряда проектов, которые были начаты в самый сложный период – в марте-апреле 2020 года. Поддержка со стороны бизнеса была как прямой, так и опосредованной. Предприятия, неся убытки, сохраняли рабочие места, решали задачи по поддержке своих сотрудников. Когда остро не хватало средств индивидуальной защиты, колоссальную помощь региону оказала «Русская медная компания».
Вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности «Русской медной компании» Анна Шабарова сообщила, что на борьбу с пандемией компания привлекла значительные ресурсы.
— Действовали мы во многом ситуационно при серьезном содействии властей. Кроме того, у нас много волонтеров, и до сих пор в волонтерском чате компании продолжается поток вопросов «Чем помочь?». Молодежь отлично проявила себя в этот сложный период, с такой молодежью у нас прекрасное будущее! — резюмировала Анна Шабарова.
— Деятельность НСКВ-Южный Урал поддерживают уже 17 социально ответственных предприятий, сегодня к нам присоединились две передовые высокотехнологичные компании «Смарт» и «Интерсвязь»,— говорит Анна Бушлякова. – Движение корпоративных волонтеров становится действительно мощным.
© «Вечерние ведомости»
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