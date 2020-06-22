Анатолий Литовченко заявил о социальной направленности конституционных поправок

13:47 | 23.06.2020

Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко

В результате принятия поправок в Конституцию России, будет законодательно принято непрерывное социальное обеспечение граждан. Невыплата пенсий либо социальных пособий станет антиконституционным преступлением, об этом заявил депутат Государственной Думы от Челябинской области Анатолий Литовченко.



Парламентарий раскрыл суть многих положений основного закона России, которые должны быть изменены: «Страна достигла достаточного уровня развития, чтобы установить новую «планку» соцгарантий. Нужно сделать все, чтобы человек чувствовал себя защищенным в течение всей жизни. Пенсии будут индексироваться раз в год, а минимальный размер оплаты труда будет превышать прожиточный минимум. Люди будут обеспечены качественной помощью врачей вне зависимости от уровня их доходов и без привязки к месту их проживания».



По словам народного избранника, принятие поправок гарантирует недопущение ситуации, распространенной в девяностые годы прошлого века, когда многие граждане страны получали заработную плату и пенсии со значительными задержками, зачастую оставаясь без средств к существованию.



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