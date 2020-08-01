Анонсы событий на 26 августа

20:45 | 25.08.2020

12:00 ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с поиском пропавших людей в лесах Свердловской области.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Щербаков, руководитель добровольческого поискового отряда "Прорыв" Наталия Волкова, координатор и основатель отряда "ЛизаАлерт" Свердловской области, инструктор школы "ЛизаАлерт" Станислав Казаков огласят статистику, касающуюся пропавших в лесах Свердловской области за весенне-летний период 2020 года, расскажут о применяемых методах обнаружения при поиске пропавших людей, озвучат основные правила безопасного пребывания в лесу в период грибного сезона.



12:00 Дом журналистов (ул. Клары Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова. Он расскажет об участии во Всероссийском совещании под председательством Уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой, где детские омбудсмены представили региональный опыт работы в области защиты прав детей на образование, а также предложения по совершенствованию государственной политики в данной сфере.

© «Вечерние ведомости»