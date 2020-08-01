Анонсы событий на 25 августа

17:26 | 24.08.2020

10:30 Верхняя Пышма (школа № 25, ул. Петрова, 43 А, актовый зал). У представителей СМИ будет возможность фото- и видеосъемки того, как педагогические коллективы школ Свердловской области слушают онлайн-трансляцию Областного августовского педагогического совещания работников системы образования Свердловской области. Трансляция начнется в 11.00.

Планируется, что в основном пленарном заседании примет участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина, министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов. Тема пленарного заседания – «Повышение качества образования: от стратегической цели к принятию управленческих решений».

Областное августовское педагогическое совещание работников системы образования Свердловской области в этом году пройдет в течение двух дней: 25 и 26 августа. Работа будет вестись по секциям, на которых планируется рассмотрение таких аспектов образовательного процесса, как культурно-образовательный потенциал сельской школы, воспитательная работа в образовательной организации, использование интерактивных методов обучения и дистанционных образовательных технологий при организации обучения детей с ОВЗ. Трансляцию августовского педагогического совещания можно будет увидеть на портале Московского международного салона образования, предварительно зарегистрировавшись.



12:00 ТАСС-Урал. Состоится пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам работы волонтерского проекта скорой психологической помощи "МыРядом2020" за пять месяцев 2020 года.

Основатель волонтерского проекта скорой психологической помощи "МыРядом2020", психолог, кандидат психологических наук Надежда Сафьян, психолог проекта "МыРядом2020", куратор проекта по взаимодействию со СМИ Дина Амусина и психолог, кандидат медицинских наук, партнер проекта "МыРядом2020" Сергей Ануфриев оценят ход реализации волонтерского проекта скорой психологической помощи "МыРядом2020", озвучат статистику обращений на горячую линию, расскажут о запуске нового канала приема заявок, назовут новые, доступные для помощи, города России, проинформируют об обучении психологов и повышении профессиональной компетенции волонтеров, а также поделятся дальнейшими перспективами реализации проекта.

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