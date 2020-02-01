Анонсы событий на 15, 16 и 17 февраля

18:02 | 14.02.2020

15 февраля



12:00 Черный тюльпан. В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, у мемориала «Черный тюльпан» состоится траурный митинг, посвященный годовщине вывода советских войск из Афганистана. В возложении цветов к мемориалу примут участие ветераны и инвалиды боевых действий, члены семей погибших участников и ветеранов военного конфликта, а также ветераны Вооруженных Сил Российской Федерации.



16 февраля



10:00 Свердловская региональная патриотическая общественная организация «Бессмертный полк – Екатеринбург» (ул. Шарташская, 21). Состоится открытие уникального волонтерского центра по поддержке пожилых людей «Мост памяти», добровольцами которого станут родители с детьми. Они будут заботиться о ветеранах, узниках концлагерей, блокадниках.

В 10.00 в Свердловской региональной патриотической общественной организации «Бессмертный полк – Екатеринбург» (ул. Шарташская, 21) состоится итоговое занятие для волонтеров, которые изучали основы работы с особыми категориями людей в течение нескольких месяцев.

В 11.00 волонтеры с детьми посетят ветеранов, узников концлагерей или блокадников. Они пообщаются с пожилыми людьми, выяснят их потребности, передадут им продуктовые наборы и средства личной гигиены. Адреса будут предоставлены на месте проведения мероприятия.



12:00 Дворец народного творчества (ул. Фестивальная, 12). Состоится областной конкурс «Уральская рябинушка», посвященный 95-летию народного артиста России Евгения Родыгина. На мероприятии с приветственным словом выступит министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. В конкурсе примут участие более 40 самодеятельных хоровых коллективов и вокальных ансамблей Свердловской области. По окончании конкурсной программы состоится «круглый стол» с руководителями коллективов. Лучшие коллективы конкурса «Уральская рябинушка» примут участие в областном фестивале «Рябиновый вальс», посвященном творчеству Евгения Родыгина, который состоится 28 ноября 2020 года в Свердловском государственном областном Дворце народного творчества.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому 2020 год в Свердловской области объявлен Годом Евгения Павловича Родыгина. 16 февраля этому уральскому композитору, народному артисту России, почетному гражданину Свердловской области исполняется 95 лет.



12:00 Свердловская областная клиническая больница № 1 (ул. Волгоградская, 185, вход через храм). «Особые» актеры театра «Инклюди» представят публике благотворительный спектакль «Бригада держала свой бой…», посвященный Дню защитника Отечества.

Спектакль состоится в рамках социальных гастролей инклюзивного молодежного театра-студии нового формата, который начал свою работу с марта 2018 года и получил название «Инклюди». Главным отличием является то, что основу труппы театра составляет молодежь с различными особенностями развития. Участники этого проекта на собственном примере показывают другим людям неограниченные возможности личности при любых «особенностях» и нарушениях здоровья. Поэтому девиз театра звучит так: «Невозможного нет! Смог Я – сможешь ТЫ». В основе спектакля – история концертной бригады, поддерживавшей своими выступлениями боевой дух солдат в годы Великой Отечественной войны.

А сразу после спектакля состоится благотворительная ярмарка в поддержку строительства храма святых Косьмы и Дамиана при СОКБ №1. Вход на мероприятие – свободный для всех желающих.



17 февраля



11:00 Нижний Тагил (ул. Солнечная, 1, терапевтический корпус). Состоится открытие кабинета компьютерной томографии и введение в эксплуатацию ангиографического комплекса для оказания пациентам высокотехнологичной медицинской помощи.

В межмуниципальном центре в течение года проходят лечение от сердечно-сосудистых заболеваний пациенты Горнозаводского управленческого округа. С помощью ангиографа и компьютерного томографа проводится диагностика и оказывается высокотехнологичная рентгенохирургическая медицинская помощь, прежде всего с жизнеугрожающими кардиологическими заболеваниями, выполняется полная диагностика сосудов сердца и сосудов, а также эмболизация маточных артерий.

Благодаря новому оборудованию удастся ускорить прием пациентов и улучшить качество медицинской помощи.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная новым возможностям и инструментам сотрудничества Свердловской области со странами СНГ.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов, руководитель управления внешнеэкономических и межрегиональных связей Уральской торгово-промышленной палаты Михаил Козлов, начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора обозначат текущую ситуацию международной и внешнеэкономической деятельности Свердловской области со странами СНГ, поделятся информацией об особых условиях прохождения таможенного контроля для сельхозпродукции из Узбекистана, а также расскажут об инвестиционной привлекательности региона и инструментах развития сотрудничества Свердловской области и стран СНГ.

5-6 марта состоится Ташкентский международный инвестиционный форум – эксклюзивное мероприятие в сфере экономики и бизнеса, призванное собрать на одной площадке более 1500 руководителей международных и узбекских компаний, инвесторов, идейных лидеров и международных СМИ. Форум проводится по инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева при участии ключевых представителей органов государственной власти.

Ташкентский международный инвестиционный форум станет крупнейшей в регионе международной площадкой для обсуждения стратегий повышения роли Центральной Азии на международном инвестиционном рынке.



12:00 Школа № 49 (ул. Машиностроителей, д. 26). Состоится торжественное открытие после капитального ремонта школы.

Школа была построена в 1964 году и вмещало около 500 учеников. В ходе капитального ремонта, который продолжался весь 2019 год, были полностью заменены все сети,усилены перекрытия, произведена перепланировка помещений с учетом требований СанПин и Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, организован медицинский блок, кухня и обеденный зал столовой, актовый зал на 120 мест и гардероб. В школе появилась новые спортивные площадки, приобретены и установлены оборудование и мебель. Общая сумма затрат на ремонт превысила 200 миллионов рублей, из которых более 72 миллионов были выделены из городского бюджета.

Сейчас в образовательном учреждении могут заниматься 575 ребят.

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