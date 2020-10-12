В деле о банкротстве теплоснабжающей компании Дегтярска появился странный участник

Завод, на котором трудоустроены два человека, готов погасить долги муниципального предприятия

07.48 Четверг, 15 октября 2020
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В коммунальной сфере Дегтярска продолжают происходить странные события. В дело о банкротстве МУП «Теплоснабжающая компания» пытается вступить малоизвестная компания из Екатеринбурга, готовая выкупить 20-милионный долг коммунального предприятия. При этом анализ финансовой отчетности компании вызывает сомнения в том, что данная организация имеет возможность внести подобную сумму.

О ситуации в ЖКХ Дегтярского городского округа наше издание в последние годы рассказывало неоднократно. К сожалению, это было связано не с реализацией каких-то проектов, направленных на улучшение качества услуг, а с аварийными ситуациями или судебными разбирательствами. За последние годы Арбитражный суд Свердловской области возбудил производство по банкротству сразу нескольких коммунальных предприятий: МУП «Дегтярский Водоканал», его фактического преемника МУП «Дегтярское водо-канализационное хозяйство» (ДВКХ) и, наконец, МУП «Теплоснабжающая компания» (ТСК).

Увы, банкротство предприятий в сфере ЖКХ в современной России – дело, можно сказать, обыденное. Но согласитесь, что когда в одном и том же населенном пункте это происходит сразу с несколькими муниципальными предприятиями, закономерно возникают подозрения, что дело не в экономических факторах, а в низком качестве управления казенным имуществом на уровне администрации городского округа. И более внимательное знакомство с банкротным делом МУП ТСК делает эти предположения особо убедительными.

Истоки банкротства

Банкротное дело в отношении ТСК было открыто в сентябре 2018 года. Заявление о признании теплоснабжающей организации банкротом подала налоговая инспекция, которая указала, что предприятие задолжало казне порядка 24 млн рублей. Позже сумма требований была уменьшена до 19 млн. В декабре того же года суд ввел на предприятии процедуру наблюдения, назначив внешним управляющим Дарью Бармину. В апреле 2019 года предприятие было признано банкротом, а Дарья Бармина стала уже конкурсным управляющим.

К тому времени реестр кредиторов пополнился. В него вошли практически все ресурсоснабжающие организации. Попыталась вступить в дело в качестве кредитора и администрация Дегтярского городского округа. Согласитесь, что со стороны муниципальных властей это выглядит по меньшей мере странно. Безусловно, мэрия не может оставаться в стороне от подобного дела, ведь речь идет об организации, чья деятельность представляет жизненную важность для города и горожан, но попытки властей увеличить долговую нагрузку на стратегическое предприятие, которое и без того находится в состоянии банкротства, понять трудно. Таких попыток, к слову, было несколько. Первую отклонил областной арбитраж, а Семнадцатый апелляционный суд оставил решение в силе. Затем кассационная инстанция вернула дело на новое рассмотрение, и во втором случае свердловский арбитраж вынес решения в пользу администрации, но апелляционный суд по жалобе Дарьи Барминой определение отменил и мэрии отказал.

Примечательно, что в ходе конкурсного управления выяснилось, что ухудшению финансового состояния ТСК способствовали действия городской администрации. Дарья Бармина выяснила, что в 2016 году мэрия лишила муниципальное предприятие помещения площадью более семисот квадратных метров и здания Центральной котельной, которое спустя два года было передано МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления». Арбитражный суд удовлетворил иск конкурсного управляющего и вернул МУПу недвижимое имущество.

Помимо этого, выяснилось, что в 2017 году в отношении имущественного комплекса двух котельных были заключены договоры аренды. Администрация предоставила эти договоры в суд как обоснование очередной попытки войти в реестр кредиторов, но суд по заявлению Дарьи Барминой признал сделки недействительными. В своем определении арбитраж указал, что фактически котельные должны были быть переданы МУПу безвозмездно для осуществления уставной деятельности, а заключенные договоры являются притворными сделками. Определение вступило в законную силу.

Суммарная стоимость возвращенного имущества исчисляется сотнями миллионов рублей, что многократно превышает размер задолженности. Соответственно, действия конкурсного управляющего вполне могут рассматриваться как восстановление платежеспособности должника.

Примечательно, что активное участие в судебных процессах, в том числе в заседаниях Семнадцатого апелляционного арбитражного суда принял глава Дегтярска Вадим Пильников. Для чего первому лицу города лично участвовать в процессе, в том числе в другом регионе, непонятно. Из открытых источников, в том числе городской газеты, следует, что у Вадима Олеговича имеется только военное и экономическое образование, и маловероятно, что его знаний в сфере юриспруденции достаточно для участия в банкротном процессе. Зачем же мэру тогда отрываться от текущих дел и, вероятно, тратить бюджетные деньги на командировки в Екатеринбург и Пермь? Не является ли это попыткой оказать политическое влияние на суд?

Полимерный кот в мешке

17 сентября 2020 года Арбитражный суд Свердловской области продлил сроки конкурсного производства, а через 11 дней поступило заявление некоего ООО «Производственно-коммерческая фирма «Завод полимерных изделий» о намерении погасить требования к должнику об уплате обязательных платежей.

В МУП ТСК заявление неизвестно откуда взявшегося благодетеля назвали неожиданным, но от дальнейших комментариев воздержались до рассмотрения вопроса в суде.

Что же представляет из себя организация, решившая погасить долги предприятия-банкрота? По данным сервисов раскрытия информации, ООО «ПКФ «Завод полимерных изделий» было зарегистрировано в сентябре 2018 года в Екатеринбурге, по адресу: улица Ереванская, 2 Б. Основным видом деятельности указано производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей. Кто занимается этим производством, неизвестно. Несмотря на громкое название, на заводе официально (по данным за 2019 год) трудоустроены два человека.

По итогам прошлого года выручка компании составила чуть больше 20 млн рублей, что примерно равняется сумме обязательных платежей ТСК. Чистая прибыль и вовсе составила 287 тысяч рублей.

Вопросом происхождения этих денег, вероятно стоило бы озадачиться налоговым органам. Как компания со среднесписочной численностью сотрудников два человека смогла произвести и реализовать продукции более чем на 20 млн рублей? Велось ли производство в реальности или заключаемые сделки являются частью нелегальных схем, пролить свет на это могла бы налоговая проверка.

Остается загадка и то, как компания с подобными финансовыми показателями намерена внести огромную сумму, почти стократно превышающую годовую прибыль, и то, зачем в принципе компании из Екатеринбурга связываться с дегтярским предприятием, чья уставная деятельность никак не соответствует ее профилю. Создается впечатление, что кто-то намерен, заплатив 20 млн рублей, получить контроль над имущественным комплексом, чья стоимость в десятки раз больше. При этом схема выглядит вполне надежной. Как уже говорилось, главным кредитором является налоговая инспекция, и суду довольно сложно будет отказать компании, готовой вернуть чужие долги перед казной. Вот только что ждет в таком случае стратегический комплекс, от которого зависит без преувеличения жизнь и здоровье тысяч жителей Дегтярска? Сомнительно, что компания, занимающаяся производством полимеров, обладает компетенцией по управлению коммунальной инфраструктурой.

Может ли за действиями загадочной фирмы стоять кто-то другой? Такой вариант исключать нельзя. Первой на ум приходит администрация городского округа. Как уже говорилось, войти в дело в качестве кредитора у мэрии не получилось. При этом можно вспомнить о напряженных взаимоотношениях между властями и подчиненным им МУПом. Не так давно наши коллеги рассказывали о странном благоустройстве главной городской площади, в ходе которого малые архитектурные формы оказались в охранной зоне теплосетей (читать здесь). Кроме того, в городе уже более года ходят слухи о намерении властей передать объекты теплового комплекса в частные руки. Подобное прежде случилось и с комплексом водоснабжения и водоотведения. При этом схема получилась крайне странной: вся доходная часть досталась коммерческой структуре «АВТ-Плюс», считающейся дружественной к ОАО «Энергсобыт Плюс», а расходная – МУП «ДВКХ», которое в итоге полностью прекратило деятельность. Об «эффективности» данного решения может свидетельствовать ряд аварийных ситуаций, произошедших в 2019 году, которые привлекли внимание региональных СМИ (читать здесь).

Что будет с тепловым комплексом Дегтярска, покажет время. Не исключено, что ситуация прояснится на заседании арбитражного суда 16 октября, в ходе которого будет рассмотрено заявление завода. Перед судьей Аленой Баум стоит непростой выбор, поскольку на одной чаше весов – интересы ресурсоснабжающих компаний и государства, а на другой, возможно, безопасность тысяч жителей Дегтярска.
Артем Ковальчук © Вечерние ведомости
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16:10 В России собираются ввести новую систему стимулирующих выплат медикам
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11:52 В Турции от отравления контрафактным алкоголем погибли 43 человека
11:42 Россияне назвали необходимый для счастья ежемесячный доход
11:35 Космический корабль «Союз МС-17» с новым экипажем для МКС выведен на орбиту
11:28 В Москве старшеклассников переводят на дистанционное обучение
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11:07 В Роспотребнадзоре заявили об опасности сокрытия болезней при вакцинации от коронавируса
11:01 Глава МИД РФ Лавров допустил возможность прекращения диалога между Россией и Евросоюзом
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16:29 В Минске в здание милиции бросили три «коктейля Молотова»
16:25 Кадыров заявил, что ликвидированные в Грозном боевики прибыли из-за рубежа
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12:49 В России коронавирусом заболели еще 13 868 человек
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20:05 Фигурант дела экс-главы УМВД Екатеринбурга порезал себя в СИЗО
19:12 Стал известен график матчей «Урала» до конца года
18:57 В Прикамье для больных коронавирусом развернут еще более 300 коек в Перми
18:29 Жителя Североуральска признали виновным в убийстве двух человек
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17:46 Пермский край и компания «Россети Урал» подписали первое в России регуляторное соглашение в сфере электроэнергетики
17:41 В Прикамье поступила крупная партия аппаратов ИВЛ
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16:54 В Екатеринбурге волонтеры-медики надели маски на памятники
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15:59 Застройщики Екатеринбурга обратились к Евгению Куйвашеву
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 175 новых случаев коронавируса выявили на Среднем Урале
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«Будем заниматься реальной работой!»

Дмитрий Махонин вступил в должность губернатора Пермского края
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18:57 В Прикамье для больных коронавирусом развернут еще более 300 коек в Перми
17:46 Пермский край и компания «Россети Урал» подписали первое в России регуляторное соглашение в сфере электроэнергетики
17:41 В Прикамье поступила крупная партия аппаратов ИВЛ
14:54 Заключен контракт на строительство сельской врачебной амбулатории в п. Зюкайка Пермского края
14:50 В школах Прикамья начнут проводить слеты антинаркотического движения
14:44 В Прикамье вышел в свет уникальный аудиосборник пермских народных сказок
13:59 Среди заболевших коронавирусом в Пермском крае шестеро детей
13:49 В строящуюся пермскую гимназию №3 подано отопление
13:46 В Пермском крае зафиксировано 109 случаев коронавируса
13:40 Жителей Перми приглашают на городские ярмарки
13:35 Прикамцам рассказали, куда звонить по поводу ОРВИ и коронавируса
13:26 В семь муниципальных образований края до конца года поставят новые тренажеры для реабилитации детей
13:07 В Перми завершены раскопки на месте нового корпуса гимназии №17: найдено более 5 тысяч исторических предметов
12:46 Более 620 тысяч жителей Пермского края поставили прививку от гриппа
23:53 За сутки коронавирус подтвержден у жителей 20 территорий Пермского края
17:46 В сентябре благодаря нацпроекту предприниматели Прикамья получили льготные займы на почти 100 млн рублей
17:41 Турбизнес Прикамья претендует на получение 173 млн рублей из федерального бюджета
17:33 На портале «Управляем вместе» можно будет сообщить о местах, где не соблюдается масочный режим
15:50 Администрация Перми построит еще один муниципальный дом для расселения жителей аварийных домов
15:26 В Перми пройдет концерт, посвященный юбилею Людвига ван Бетховена
15:23 Пермский край сохраняет третье место в ПФО по количеству открытых счетов эскроу и объему средств на них
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16:31 Сборная России сегодня в Москве сыграет с командой Венгрии в Лиге наций УЕФА
16:22 Песков не исключил нового обращения Путина к нации по поводу пандемии коронавируса
16:10 В России собираются ввести новую систему стимулирующих выплат медикам
16:03 Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева суд приговорил к 10 годам колонии
15:40 ФМБА запатентовало лекарственный препарат, предназначенный для лечения COVID-19
15:32 Космический корабль «Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС
15:25 Лавров считает правильным отправить в Карабах российских военных наблюдателей
13:44 Число заболевших растет: в России выявили еще 14 231 случай коронавируса
11:52 В Турции от отравления контрафактным алкоголем погибли 43 человека
11:42 Россияне назвали необходимый для счастья ежемесячный доход
11:35 Космический корабль «Союз МС-17» с новым экипажем для МКС выведен на орбиту
11:28 В Москве старшеклассников переводят на дистанционное обучение
11:14 По данным The Wall Street Journal, Турция отправила в Карабах «сотни» боевиков из Сирии
11:07 В Роспотребнадзоре заявили об опасности сокрытия болезней при вакцинации от коронавируса
11:01 Глава МИД РФ Лавров допустил возможность прекращения диалога между Россией и Евросоюзом
10:50 Компания Apple раскрыла цены на новые iPhone в России
16:46 Госдума приняла в I чтении законопроект о новом порядке формирования правительства
16:41 Тихановская поставила ультиматум Лукашенко и дала ему 13 дней
16:29 В Минске в здание милиции бросили три «коктейля Молотова»
16:25 Кадыров заявил, что ликвидированные в Грозном боевики прибыли из-за рубежа
16:21 Кипр с 1 ноября приостанавливает программу «золотых паспортов»
Новости России и мира
17:32
14/10
 Екатеринбурженка пригрозила взорвать дом, обидевшись на сожителя
15:08
14/10
 Клиентка «Рамады» погуляла в отеле на 600 тысяч рублей, «рассчитавшись» поддельными документами
13:38
14/10
 За сутки на Среднем Урале выявили 211 случаев коронавируса
12:21
14/10
 Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу пройдут без самовыдвиженцев
00:37
14/10
 Из психбольницы в Екатеринбурге сбежали два пациента
00:15
14/10
 Пьяная екатеринбурженка пригрозила перестрелять сотрудников Сбербанка
20:55
13/10
 В полиции Асбеста сменился начальник
18:54
13/10
 Определены все кандидаты по третьему округу на довыборах в Екатеринбургскую городскую думу
17:56
13/10
 Памятник Ленину в Екатеринбурге могут перенести с площади 1905 года
15:57
13/10
 В Екатеринбурге гимназиста задержали за сбыт наркотиков
15:06
13/10
 Несмотря на возражения депутата Вегнера, ЗССО приняло к рассмотрению народный законопроект о прямых выборах мэров
12:44
13/10
 За сутки на Среднем Урале выявили 208 случаев коронавируса
21:44
12/10
 Три человека погибли, ещё трое ранены в результате стрельбы в Нижегородской области
17:14
12/10
 В горизбиркоме рассмотрен вопрос регистрации кандидатов от КПРФ и «Яблока» на довыборах в ЕГД
12:34
12/10
 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 218 человек
14:26
11/10
 В Свердловской области выявлено еще 209 случаев коронавируса
12:42
10/10
 В Свердловской области выявлено еще 198 случаев коронавируса
14:36
9/10
 В Екатеринбурге студентов из Африки задержали по подозрению в мошенничестве
12:44
9/10
 На Среднем Урале выявили 191 новый случай коронавируса
18:06
8/10
 Кандидатов от партий, кроме выдвинутых КПРФ и Яблоком, сегодня зарегистрировали на довыборы в ЕГД
13:34
8/10
 Еще 184 свердловчанина заболели коронавирусом
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    важное
17:45 Челябинцы становятся донорами плазмы, чтобы спасти больных коронавирусом
19:39 Как порадовать лучшую подругу в знаменательный день?
18:37 Самые дорогие трансферы «Челси»
23:55 На Коркинском разрезе отмечено серьезное снижение объемов выбросов
15:31 Как банковскому сектору устоять в условиях вирусного кризиса? Советы от МВФ и Центрального банка Европы
11:08 Челябинский цинковый завод стал призером конкурса по благоустройству территории
19:55 Корпоративная спартакиада РМК признана лучшим социальным проектом
18:48 В Челябинске провели уникальную бизнес-экскурсию по городу
18:40 Самая большая детская площадка на Южном Урале открылась в Коркино
21:15 Социальный конкурс «Триггер доброты» стартует на Южном Урале
11:19 Челябинских бизнесменов приглашают в тур по южноуральской столице
12:24 Челябинским нефтепроводчикам – заслуженные награды
16:49 Почему россиянин Моше Кантор стал лидером европейских евреев?
15:29 В Челябинской области выбрали лучших молодых предпринимателей
16:06 Образовательные проекты интернета результативно помогают студентам-первокурсникам
15:50 Александринская горно-рудная компания добыла юбилейную тонну руды
14:53 Первоклашки из Челябинской области получили подарки от РМК
20:06 Новый торговый центр в Карабаше победил в конкурсе «Строитель года - 2020»
20:05 АО «Транснефть – Урал» заменило участки магистральных трубопроводов в Челябинской области
12:17 Криминалисты из Челябинска успешно расследуют киберпреступления
18:33 В Коркино появится новый детский городок и трасса для лыжников
Все новости Челябинской области
16:31 Сборная России сегодня в Москве сыграет с командой Венгрии в Лиге наций УЕФА
16:22 Песков не исключил нового обращения Путина к нации по поводу пандемии коронавируса
16:10 В России собираются ввести новую систему стимулирующих выплат медикам
16:03 Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева суд приговорил к 10 годам колонии
15:40 ФМБА запатентовало лекарственный препарат, предназначенный для лечения COVID-19
15:32 Космический корабль «Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС
15:25 Лавров считает правильным отправить в Карабах российских военных наблюдателей
13:44 Число заболевших растет: в России выявили еще 14 231 случай коронавируса
11:52 В Турции от отравления контрафактным алкоголем погибли 43 человека
11:42 Россияне назвали необходимый для счастья ежемесячный доход
11:35 Космический корабль «Союз МС-17» с новым экипажем для МКС выведен на орбиту
11:28 В Москве старшеклассников переводят на дистанционное обучение
11:14 По данным The Wall Street Journal, Турция отправила в Карабах «сотни» боевиков из Сирии
11:07 В Роспотребнадзоре заявили об опасности сокрытия болезней при вакцинации от коронавируса
11:01 Глава МИД РФ Лавров допустил возможность прекращения диалога между Россией и Евросоюзом
10:50 Компания Apple раскрыла цены на новые iPhone в России
16:46 Госдума приняла в I чтении законопроект о новом порядке формирования правительства
16:41 Тихановская поставила ультиматум Лукашенко и дала ему 13 дней
16:29 В Минске в здание милиции бросили три «коктейля Молотова»
16:25 Кадыров заявил, что ликвидированные в Грозном боевики прибыли из-за рубежа
16:21 Кипр с 1 ноября приостанавливает программу «золотых паспортов»
Новости России и мира