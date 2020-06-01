Сотрудники частных медорганизаций Свердловской области получат допвыплаты

21:03 | 18.06.2020

Фото: profile.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о допвыплатах сотрудникам частных медорганизаций за работу с COVID-19, об этом сообщает региональный оперштаб.



Так, врачи стационаров получат до 40 тысяч рублей, средний медперсонал и младший медперсонал стационаров — до 20 и 10 тысяч рублей соответственно. Врачи подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, — до 15 тысяч рублей, средний медперсонал таких подразделений — до 7,5 тысячи рублей, а врачи лабораторных отделений, работающие с материалом, – до 30 тысяч рублей. Работники с высшим фармацевтическим образованием, работающие с материалом, получат до 30 тысяч рублей, а средний и младший медперсонал лабораторий до 15 и 7,5 тысяч и рублей соответственно.





Отметим, что допвыплаты получат сотрудники таких больниц как: Новая больница, Ситидок-Урал, Первая детская поликлиника, РЖД-Медицина, УГМК-Здоровье и ИНВИТРО-Урал.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»