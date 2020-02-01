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16:59 | 25.02.2020

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил лишить министров зарплаты из-за невыплат шахтерам

Президент Украины Владимир Зеленский поручил погасить долги по зарплате перед шахтёрами. Об этом он заявил во время Всеукраинского совещания работников угольной отрасли. В противном случае, по его словам, будет «справедливо» лишить зарплат министров.

«Я очень прошу в ближайшие два месяца — март, апрель — закрыть все долги полностью перед шахтёрами. Если не будем это закрывать, пропустим хоть одни сутки, то, мне кажется, будет справедливо, если всё правительство не будет получать заработную плату за этот месяц», — сказал он.

Ранее 72 горняка шахты «Краснолиманская» устроили забастовку, отказавшись подниматься на поверхность и требуя выплатить заработные платы. 14 февраля вечером они покинули шахту после достигнутых договоренностей с администрацией шахты, отмечает gazeta.ru.

© «Вечерние ведомости»

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