На подъезде к Тюмени Kia Ceed врезался в остановившийся автомобиль Toyota

14:35 | 5.09.2018

В Белозерском районе Курганской области при столкновении автомобилей два человека получили травмы. По предварительной информации Госавтоинспекции, на подъезде к Тюмени 55-летний водитель Kia Ceed допустил наезд на остановившийся автомобиль Toyota Corolla.



В результате аварии получила травмы водитель Toyota Corolla — 41-летняя жительница Кургана. Пострадала и 44-летняя пассажирка KIA. Все участники ДТП при движении были пристегнуты ремнями безопасности. Обстоятельства происшествия устанавливаются.



Фото гибдд.рф