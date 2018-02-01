Рубрика: Тюмень
11:34 | 2.02.2018
Участники проплаченного митинга в Надыме боятся, что организаторы от них избавятся
Ранее издание освещало ситуацию с митингом на Ямале. Там связка Кобылкин — Герасименко руками их приспешников, Константина Розарио, Евгения Венгенца и политтехнолога Андрея Ткаченко, «раскачивает лодку» и дестабилизирует ситуацию, доказывая всем, что политическое напряжение — дело рук компании «Роснефтегаз». Наезды на компанию случились после того, как Кобылкин объявил, что огласка «рыбалки» (а по сути браконьерства в местах, признанных ЮНЕСКО), где они с Герасименко удят редкие виды рыб, произошла из-за Ситникова.
Но нужно помнить и понимать: на митинг сгоняли живых людей, которым обещали денег. Кому-то в итоге дали обещанное, кому-то дали меньше, кому-то вовсе ничего не дали. Всё делалось строго для телекамер, задача была выполнена, хотя и не без скрипа — в процессе мероприятия у непредвзятых журналистов, не аффилированных Кобылкиным, возникли вопросы к организаторам, и на эти вопросы Ткаченко ответить не смог, избегая всяких контактов с «посторонней» прессой.
Вернёмся к тем самым людям из Надыма... наивно думать, что на этом заканчивается вся история. У некоторых из участников протеста, чье сознание способно отделять добро от зла, вскоре возникло ощущение неправоты, несправедливости всего происходящего. Особенно это затронуло тех, кто был в курсе подоплеки митинга, понимал, что и для чего устраивается. Одним словом, для людей старшего возраста, а не тех детей, которые потратили тысячу «на вкусняшки».
За исчезновением людей стоит прокуратура Ямала?
Их прозрение привело к страшным последствиям: когда бывшие митингующие стали каяться и говорить о том, что их просто «купили» и обманули, пришло понимание, что это ведёт к далеко идущим последствиям. Людям не то чтобы угрожают — они рискуют просто исчезнуть.
С подачи прокурора Александра Герасименко в Надыме творится беспредел, руки к нему прикладывают и ручные «боевики» Розарио и Венгенц. Один из покаявшихся митингующих, Аркадий Надонги, коренной житель Севера, впоследствии просто пропал. Его не могут найти, родственники уже сбились с ног. Кто позаботился о пропаже сознавшегося человека, если не салехардские силовики от прокуратуры, невозможно даже строить версии.
Ранее Аркадий Надонги заявил, что участвовал в митинге за деньги. Тем самым он стал одним из тех, кто согласился разоблачить проплаченный митинг.
Сейчас Аркадия Надонги ищут родственники, однако поиски тщетны. Самое большое опасение, что мужчины уже нет в живых и что длинные руки из Салехарда решили не считаться с «человечками», которых, как скот, сами же свозили на свой митинг.
Для убийства есть все предпосылки: большинство людей, которые участвовали в митинге за деньги, не имеют ни связей, ни даже покровителей в высоких инстанциях. Если они исчезнут, никто никому ничего не докажет, отсюда и отношение ямальских властей к людям как к тараканам. Отмечается, что по поводу пропажи Надонги уже делались запросы силовикам в Надыме, но там просто отмахиваются и не замечают пропажи человека.
Но Надонги не единственный, кто согласился рассказать правду о проплаченном митинге, и теперь митингующие из Надыма оказались в трудном положении: для организаторов митинга все они неудобные свидетели и участники сомнительного мероприятия. Каждый участник митинга представляет угрозу не только для организаторов митинга, но и для их покровителей в окружной власти и прокуратуре...
Те, кто заговорили, боятся: Надонги пропал, упомянутый нами ранее Евгений Мусатов столкнулся с угрозами после того, как написал заявление о творящемся беспределе на имя генерального прокурора России Юрия Чайки. Принимая во внимание, что его «коллега по митингу» и вовсе исчез, Мусатов опасается за свою жизнь. Ответы от вышестоящих контрольных органов, в том числе прокуратуры, спускаются в конечном итоге в ЯНАО, где ход им не дают.
Сам Мусатов не допускает никаких версий, его мнение едино: за надымским преступным разгулом стоят высокопоставленные чины из прокуратуры, а все нити ведут к губернатору Ямала Дмитрию Кобылкину и прокурору Герасименко. Со всех сторон на Евгения идёт давление. Ему уже пригрозили местные органы опеки, что заберут у него детей... их у Евгения четверо, и они несовершеннолетние.
О беспределе в Надыме можно найти большое количество видеоматериалов на YouTube, ведь, кроме как снимать видео о своей страшной и запуганной жизни, местным жителям ничего и не остается — о них все забыли и на них всем наплевать. За тысячу рублей они поехали на митинг, и некоторым из них, судя по всему, это решение стоило жизни.
И не факт, что на этом всё закончится. В Надыме идёт «охота» на Евгения Мусатова. Ранее он был человеком организаторов митинга, но отказался от работы с политическими провокаторами. После митинга честно признался: Ситникова не знает, в «Роснефтегазе» никогда не работал.
Мусатову дано было указание физически расправиться с сотрудницей «Роснефтегаза» Татьяной Пушкаревой. Однако Мусатов в конечном итоге не стал брать грех на душу и обо всем ей рассказал. Установка Мусатову была дана ясная — отобрать телефон, камеру, а саму её (или её тело) оставить за пределами Надыма...
Мусатов опасается, что его увезут в Салехард или заберут в полицию, откуда он уже не вернётся. Идут ежедневно звонки с номеров прокуратуры ЯНАО с предложением приехать в Салехард. Источники в правоохранительных органах не скрывают, что попытаются пришить ему административное нарушение именно по «пьянке», так как это единственное, за что его можно без лишнего шума привлечь и закрыть. Как только Мусатов окажется в камере, его судьба решена... так же как и Надонги, его сочтут пропавшим, а розыск объявлять не станут.
Сейчас единственной преградой между жителями Надыма (а значит, и неудобными свидетелями митинга) и карательными мерами чиновников округа является огласка ситуации, чтобы никто больше не пропадал. Но долго ли это сможет продолжаться без поддержки силовиков, тех, что не коррумпированы и не защищают ничьи интересы, кроме гражданских, — сказать трудно.
P. S. Эксперты «Руполит.нет» полагают, что если ситуация будет развиваться по подобному сценарию дальше, то угроза жизни может коснуться уже организаторов митинга. В конце концов, именно Розарио, Венгенц и Ткаченко ведут к губернатору и окружному прокурору... обрубив эти связи, высшие должностные лица региона могут попытаться избавиться от неудобных исполнителей тем же способом, которым те пытаются избавиться от участников митинга. Если эта информация подтвердится, то не исключено, что в ближайшее время Розарио, Венгенц или Ткаченко попросят защиты у президента, охраняющего право на жизнь, т. к. в ЯНАО это бесполезно...
© «Вечерние Ведомости»
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