В свердловской полиции состоялось важное назначение

17:18 | 13.07.2018

В ГУ МВД России по Свердловской области состоялось важное кадровое назначение. В свердловском полицейском главке назначен новый начальник Центра по противодействию экстремизму. Им стал майор Иван Рассадников. Он пришел на место Александра Бутакова, которого в апреле этого года повысили до заместителя начальника полиции по оперативной работе вместо ушедшего на «гражданку» Олега Курача. Как стало известно нашей редакции, Иван Рассадников отлично знает оперативную обстановку на территории, поэтому ему не придется длительное время входить в курс дела.



По информации veved.ru, Рассадников начинал службу в органах внутренних дел с должности оперуполномоченного свердловского ЦПЭ, потом его повысили до начальника отдела, а недавно и до руководителя подразделения.