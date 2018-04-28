Глава Минкомсвязи Никифоров допустил блокировку Viber вслед за Telegram

11:56 | 3.05.2018

Глава Минкомсвязи Никифоров не исключил, что мессенджер «Вайбер» может быть заблокирован так же, как и «Телеграм», если у ФСБ будут проблемы с получением ключей шифрования. Спецслужбы могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение, добавил министр.



При этом Никифоров не стал комментировать сообщения о возможной отставке главы Роскомнадзора Жарова. Он напомнил, что руководители служб назначаются решением председателя правительства. «Кадровые решения никогда не комментировались и не комментируются», — подчеркнул министр.