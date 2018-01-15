Евгений Куйвашев впервые вышел к прессе

17:58 | 16.01.2018

Свердловский губернатор провел первую в этом году пресс-конференцию

Новогодние праздники почти для всех (кроме депутатов) закончились — настало время обсудить планы на предстоящий год. Накануне «бала прессы» глава Свердловской области провел официальную встречу с представителями СМИ региона. Интересное нововведение: вопросы задавали даже пользователи соцсетей.



Напомним, днем ранее свердловские власти запустили новый официальный портал, и, честно говоря, многие ожидали, что трансляцию губернаторского брифинга будут проводить именно на нем, но нет. «Стрим» запустил один из самых известных городских пабликов «ВКонтакте». Впрочем, возможно, оно и к лучшему: озвучивались в том числе и вопросы зрителей.



Интересно то, что как раз эти вопросы и отличались особой практичностью и конкретикой, как и обращения муниципальной прессы (к примеру, ремонт в школе). А вот региональные издания интересовались либо глобальными проблемами, либо и вовсе «шутили» (спрашивая, к примеру, будет ли свердловское правительство вкладывать деньги в криптовалюту). Впрочем, обо всем по порядку.



Выйдя к микрофону, губернатор поздравил всех с прошедшими праздниками и… речь главы региона оказалась неожиданно краткой. Собственно, он почти сразу предложил перейти к диалогу. Возможно, поэтому первым (и ожидаемым) вопросом стала просьба подвести итоги прошедшего 2017 года. Но и здесь Евгений Куйвашев не изменил выбранному формату.



— Мы с вами прекрасно понимаем, насколько 2018 год будет серьезным и ответственным для всех. Мы приступаем к реализации «Пятилетки развития». И все планы, которые мы анонсировали в конце 2017 года, будут претворены в жизнь в 2018 и 2019 годах. Сегодня Свердловская область сохранила свои лидерские позиции по всем макроэкономическим показателям, — заявил Евгений Куйвашев. — К примеру, индекс промышленного производства вырос почти на 4 % за ноябрь. Было реализовано более 20 крупных инвестпроектов (это я говорю только о крупных проектах). Неплохо поработали аграрии, рост объемов надоев молока, птицеводство, растениеводство, тепличное хозяйство...



Далее Евгений Куйвашев кратко рассказал о достижениях в социальной сфере (высокие темпы строительства и реконструкции школ и детсадов), спорте (Средний Урал стал самым спортивным регионом страны — ежегодно у нас строится не менее 70 спортивных объектов) и здравоохранении.



— Мы действительно находимся на лидирующих позициях среди российских регионов по уровню финансирования высокотехнологичной медицинской помощи. Наша задача сегодня — развить систему первичной медицинской помощи. Мы строим фельдшерско-акушерские пункты, мы приобретаем передвижные ФАПы. Более 70 автомобилей скорой помощи получили наши муниципалитеты, наши районные медицинские учреждения. Мы совсем скоро, в текущем году, обязательно снова обновим их парк, — рассказал Евгений Куйвашев, упомянув, что на приобретение жилья для медицинских работников уже выделено около 300 млн рублей.



К слову, позже один из вопросов касался оказания медпомощи пожилым (гериатрию включили в ОМС). Губернатор отчитался, что в госпитале ветеранов войн под эту сферу отведено 40 мест, кроме того, на базе этого учреждения готовят специалистов.



Разное



Далее вопросы уже посыпались один за другим. Евгения Куйвашева спрашивали о перспективах строительства метрополитена (здесь он не смог дать четкого ответа, кроме того, что переговоры с инвесторами ведутся), о заявке Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025.



— Нам нужна эта выставка. Но здесь нет единого рецепта, как победить в борьбе между городами — претендентами на ЭКСПО. Безусловно, мы рассказываем всем делегатам о том, что Россия более 150 лет участвовала во Всемирной выставке и ни разу — удивительно, ни разу — не принимала ее у себя. Мы сделали выводы с прошлой кампании, когда Екатеринбург претендовал на ЭКСПО-2020. Ведь этот опыт дал нам много положительных моментов: мы вышли в финал, обойдя сильных соперников. Сегодня над продвижением Екатеринбурга работает федеральное правительство, область и город. Мы как сплоченная команда серьезно относимся к этой работе. Россия участвует в международном выставочном движении более 150 лет, и ни разу в нашей стране эта выставка не проходила, хотя и в Париже, и в Осаке уже была. В апреле мы ждем визита официальной делегации оргкомитета ЭКСПО, покажем наш мастер-план с концептуальным размещением объектов в выставочном городке, — заявил спикер. К слову, ранее он отметил, что в случае победы нашей заявки и переговоры по строительству метро будут идти результативнее: «Поиск инвестиций на строительство метрополитена в Екатеринбурге не прекращался ни на минуту. Я совершенно уверен в том, что вторая ветка метро в Екатеринбурге будет. Но мы сегодня вступили в гонку за право проведения ЭКСПО-2025, и если мы победим, а я в это верю, то это даст серьезный стимул к быстрому осуществлению этого проекта».



Один из вопросов касался формирования регионального кабмина. Дело в том, что после победы Куйвашева на выборах с утверждением состава правительства области власти не особо торопились. К примеру, министра внешнеэкономических связей назначили только 12 января. Но до сих пор кабмин недоукомплектован.



— На следующей неделе будет подготовлен указ о назначении министра экономики области, — объявил губернатор.



«Неторопливость» в формировании исполнительной власти глава региона объяснил парой слов: «ротация кадров». Впрочем, учитывая, что ранее была проведена серьезная реформа правительства с усилением ответственности заместителей губернатора, наверное, можно себе позволить время выбрать наиболее эффективных претендентов.



Другие вопросы касались самых разных сфер: введения статуса «дети войны» (губернатор ответил, что такие вопросы следует решать на федеральном уровне, так как унифицировать такие льготы лишь в одном регионе будет несправедливо), о газификации («У нас есть отдаленные населенные пункты, где живет 600 человек, так вот их газификация стоит около 2 млрд рублей. Поэтому такие вопросы решаются установкой газгольдеров. А вообще, мы тратим ежегодно около миллиарда рублей, это 120–150 километров газопровода», — ответил губернатор), о судьбе недостроенной телебашни и даже — о возможности сноса памятника Ленину в Екатеринбурге. Глава региона ответил, что подобные вопросы должны быть вынесены в общественную плоскость и далее властям следует руководствоваться народным волеизъявлением. Однако далее губернатор высказал и свое личное мнение.



— Если я проснусь и не увижу памятник Ленину на площади 1905 года, я... не расстроюсь, — заявил Куйвашев.