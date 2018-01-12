Рубрика: Общество
18:09 | 15.01.2018
В Екатеринбурге нашли адскую квартиру
Тараканы падали гроздьями с потолка прямо на шокированных коммунальщиков
За все это время ни соседям, ни работникам управляющей компании не удалось уговорить женщину предоставить газовикам доступ в квартиру. Коммунальщики обратились в суд, который своим решением обязал нанимательницу жилья открыть двери. Однако и после этого она не подчинилась.
Проникать в квартиру пришлось в присутствии полиции и приставов. Как только дверь открылась, на сотрудников управляющей компании со всех сторон посыпались тараканы и мухи.
Когда шокированные представители «Екатеринбурггаза» заглянули в квартиру, оказалось, что она доверху заполнена пищевыми отходами и хламом. В таких условиях сварочные работы (а речь шла о необходимости перекрытия стояка и полной изоляции неблагополучной квартиры от газопровода) проводить категорически нельзя. Сотрудники «Екатеринбурггаза» пояснили, что смогут приступить, как только квартира будет очищена от мусора. Но Ольга Фролова дала понять, что не намерена проводить уборку.
«Квартира в полном антисанитарном состоянии, — сообщил управляющий УК ЖКХ Октябрьского района Михаил Плешаков. — Поскольку жилплощадь принадлежит городу, мы уведомим об этом администрацию Октябрьского района. Нанимательница отказывается производить уборку самостоятельно, поэтому мы будем просить райадминистрацию почистить данную жилплощадь своими силами. В случае отказа мы будем вынуждены обратиться в суд. Это все может занять около месяца, поэтому, к сожалению, все это время жильцы продолжат жить без газа».
По словам соседей, отсутствие газа — это все-таки не самое страшное в соседстве с Ольгой Фроловой. Вместе с женщиной проживают несколько кошек и собак, а также полчища тараканов, которые отлично себя чувствуют в горах мусора.
«Я живу в соседнем подъезде, но и у нас дышать невозможно. А в их подъезд просто нельзя зайти. Тараканов целый дом, на борьбу с ними мы тратим тысячи рублей», — жалуется одна из жительниц дома, Тамара Варнавская.
«Были случаи, что ее собаки нападали на маленьких детей, в другой раз одна из собак покусала соседку. Все это зафиксировано в РУВД. Около двух месяцев у нее в квартире был сломан замок, дверь она запирала на деревянную палку, и собаки регулярно выбегали в подъезд», — сообщил житель дома Олег Осинцев, проживающий этажом выше Фроловой.
Стоит отметить, что осенью прошлого года состоялось заседание суда о выселении жительницы из дома. Администрация города обратилась с исковым заявлением в Октябрьский районный суд с требованием выселить ответчицу из жилого помещения в связи с бесхозяйственным отношением и нарушением прав и интересов граждан, проживающих в доме. Тогда суд отказал в удовлетворении иска.
Виктор Совинский © «Вечерние Ведомости»
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