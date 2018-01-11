Свердловскую элиту дезинформировали Путиным

Президент России Владимир Путин в рамках своей избирательной кампании посетит Свердловскую область. Об этом сообщил ряд СМИ, ссылаясь на свои источники. Но в самой администрации губернатора данные слухи пока не подтверждают, заявляя, что визит пока не согласован.— Его возможность (визита. — Прим. ред.) только обсуждается в Москве, ни о каких сроках и подготовке к нему и речи не идет, — сообщили слухмейкеры в «желтом доме». — Свердловская область только в расширенном списке возможных регионов, куда поедет Владимир Путин.С другой же стороны, новость о возможном приезде президента уже напрягла свердловскую политическую и предпринимательскую элиту. По словам слухмейкеров, истеблишмент уже начал подготовку к визиту Владимира Путина, пытаясь сделать все возможное, чтобы быть рядом с президентом, если он все-таки заедет на Средний Урал.Поговаривают, что ради нервотрепки элит и была вброшена информация о возможном приезде президента.Заместитель начальника ГУ МВД России по Свердловской области Петр Кривегин, курирующий работу тыловых служб, рассматривается в качестве претендента на должность руководителя полицейского главка одного из регионов. По слухам, его кандидатуру лоббируют в УГМК. Ожидается, что Кривегина назначат в регион, где расположена одна из структур компании. Переезд генерал-майора планируется в течение полугода.На место Петра Кривегина, как сообщают слухмейкеры, рассматриваются два уважаемых силовика. Как и сам генерал-майор, они являются выходцами из ГИБДД (Кривегин ранее занимал должность замначальника Управления ГИБДД по Свердловской области). Первый кандидат — бывший заместитель начальника УГИБДД ГУВД Свердловской области, а ныне заместитель начальника полиции по охране общественного порядка регионального главка Эдуард Бородин. Второй — нынешний начальник УГИБДД Юрий Демин.Собеседники отмечают, что оба полковника имеют почти равные шансы занять кресло замначальника ГУ МВД области, которое сулит им звание генерал-майора.«У Бородина и Демина есть запал и желание работать, но в пользу назначения Демина говорит тот факт, что он пользуется уважением и поддержкой не только среди сотрудников силовых структур, но и у жителей Среднего Урала», — отмечают сплетники.На следующей неделе, 18 января, к исполнению своих обязанностей замначальника областной полиции вернется Олег Курач. По слухам, он окончательно уладил все нерешенные вопросы и теперь может не опасаться провокаций на службе в отношении себя лично и доверенных лиц из близкого окружения.Впрочем, те же самые слухмейкеры шепчутся, что Курач не задержится надолго. Якобы в Москве ему предложили высокодоходную должность — связана она со службой в органах МВД или нет, не уточняется.Спустя две недели после исключения из КПРФ депутата Законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Вегнера всплыли любопытные подробности голосования по данному вопросу. Выяснилось, что голосовавшие за исключение Вегнера из партии Денис Курочкин и Константин Акатьев являются помощниками самого парламентария. Намерен ли народный избранник «расстаться» с молодыми «коммунистами без принципов», неизвестно.Пожар на несанкционированной свалке медицинских отходов в Больших Брусянах под Белояркой стал основанием для домыслов и пересудов в селе. Известно, что в бывшей котельной, где и произошло возгорание, ранее также находился незаконный пункт приема металлолома, который съехал оттуда сразу после инцидента.Сельчане удивляются позиции депутата местной думы, который всполошил СМИ и соцсети информацией о пожаре. По неизвестным причинам, ранее его почему-то не беспокоила деятельность пункта приема металлолома, который без законных оснований занимал площади в помещении и функционировал без лицензии на занятие этим видом деятельности.На днях новостные ленты региона облетело «сенсационное сообщение» от пресс-службы свердловского Заксобрания: в 2017 году «депутатский миллион» не выделяли.Речь идет о сумме из облбюджета, которую региональные депутаты могут ежегодно направлять на различные социально значимые проекты (ремонты в школах или детсадах и т. д.). Сумма немаленькая («депутатский миллион» — образное выражение, по факту выделяется 500 тысяч), и, естественно, каждый народный избранник способен в любую минуту отчитаться до копейки, куда он потратил свой «миллион» в прошлом году.Понятно, что вскоре сообщение пресс-службы депутаты опровергли. В частности, депутат от ЛДПР Александр Коркин прямо-таки «отбарабанил» «Вечерним Ведомостям» суммы и адресатов (школы на его «земле»). Но самое интересное, что в пресс-службе ЗССО до сих пор не владеют ситуацией! Так, руководитель ведомства Алексей Сидорский заявил корреспонденту veved.ru, что... пока у него нет ответа на вопрос, выделялся «миллион» или нет. «Нам нужно уточнить информацию», — заявил он и предложил перезвонить позже.Между тем, как уже говорилось выше, звонок любому депутату способен дать четкий ответ.Глава избиркома Екатеринбурга Илья Захаров может стать крайним в ситуации со сбором подписей в поддержку Владимира Путина членом избиркома с правом решающего голоса Эльдаром Валиуллиным. На этом настаивают в администрации президента, так как новости об этом инциденте в столице Урала сильно разозлили представителей власти.Поговаривают, что такого «косяка» (членам избиркома с решающим голосом запрещено собирать подписи за кандидата) не ожидали от избиркома Свердловской области, к которой у Москвы никогда не было больших претензий.В то же время за Илью Захарова готовы заступиться покровители. Поддержка ему уже оказана и со стороны свердловского избиркома, который «отмазывает» его в ЦИК, и от администрации губернатора, которая сейчас ведет переговоры с представителями администрации президента.Из «белого дома» доносятся объяснения, почему губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сменил министра здравоохранения. Как говорят слухмейкеры, в ближайшее время это будет расстрельная должность, на которой не каждый сможет работать, а тем более выдержать критику.На данный момент в Свердловской области продолжается затеянная Москвой реформа здравоохранения. По всему региону идет сокращение персонала и снижение затрат на ряд проектов в сфере медицины. Из-за этого уже возникали ЧП, которые областным властям приходилось «разруливать» в ручном режиме.С этой нагрузкой не справился бывший министр Игорь Трофимов, который продолжит свою деятельность на посту главврача областной больницы № 1. Справится ли с этим функционалом Андрей Цветков — слухмейкеры пока не готовы прогнозировать.Пиар-кампания выставки ЭКСПО-2025, за право проведения которой борется Екатеринбург, проваливается. Об этом заявляют чиновники администрации столицы Урала. По их словам, раскрутка выставки в самой Свердловской области такая слабая, что лучше бы ее вообще не было. Все акции напоминают работу студентов, которых «напрягли» преподаватели после лекций.Такие разговоры пошли после последней акции, когда на городском пруду была вытоптана огромная надпись «ЭКСПО», которую якобы можно увидеть из космоса. Правда, надпись только при пристальном рассмотрении напоминает о всемирной выставке, кто-то вместо слова «ЭКСПО» видит слово «*ОПА».— Это как в анекдоте. Невозможно из букв «Ж», «О», «П» и «А» выложить слово «ЭКСПО», — шутят в мэрии. Но тут же добавляют, что за такие деньги, которые были выделены пиарщикам, ничего лучше придумать нельзя.По словам слухмейкеров, уже начались разговоры о смене команды, которая занимается пиаром выставки.Бизнесмен из Арамиля Андрей Филиппов, известный в определенных кругах под кличкой Акула, стал объектом пристального внимания для областных силовиков. По слухам, ему принадлежит незаконный пункт приема металлолома, расположенный в частном доме на окраине города. Говорят, что его можно найти в офисе на территории городского автовокзала, где он арендует помещения у депутата муниципальной думы.Длительное время Акула пользовался связями в правоохранительных органах местного уровня, которые позволяли ему вольготно чувствовать себя, несмотря на явные нарушения закона. Теперь же ему предстоит «объясниться» с силовиками из уральской столицы, у которых и «тариф» выше, и возможностей больше. Кроме них, подключиться к пресечению незаконной деятельности готов один свердловский общественник, имеющий отношение к «Единой России».