Рубрика: Общество
17:50 | 12.01.2018
Рекордсмен мира по парапланеризму едва не оказался в федеральном розыске
Мужчину пытаются засудить по делу, по которому истек срок давности
Между тем Екимов никогда не скрывался от следствия и всегда являлся к следователю при надлежащем уведомлении. На сегодняшний день последняя повестка, которую получал Екимов, была на 29 декабря 2017 года. Повесток от следователя на 15 января он не получал. В данной ситуации, по мнению veved.ru, оперативники Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово стали, скорее, заложниками поручения следователя, которое они обязаны выполнять в силу служебных инструкций.
Адвокат Кирилла Екимова уже направил жалобу в Ленинский районный суд Екатеринбурга на действия Юрия Лебедева с требованием признать их незаконными. При этом ранее Уральская транспортная прокуратура уже выявляла нарушение уголовно-процессуального законодательства в действиях следователя.
Что характерно, 18 декабря 2017 года истекли сроки давности привлечения Екимова к уголовной ответственности, но, несмотря на это, предварительное расследование продолжается. В ближайший понедельник, 15 января, он будет обязан вновь явиться к следователю.
Напомним, что уголовное дело в отношении Кирилла Екимова по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») было возбуждено 29 января 2016 года. Вкратце фабула дела следующая: 17 декабря 2015 года оперативник уголовного розыска СУВДТ провел проверочную закупку, которая подтвердила, что чемпион и рекордсмен мира по парапланеризму Кирилл Екимов устраивает досуг для желающих прокатиться на летательном аппарате.
Оперативник уголовного розыска передал 1500 рублей Екимову за «покатушки» над озером Шарташ, после чего материалы проверки были переданы в Уральское следственное управление на транспорте СКР. В отношении Екимова, у которого был конфликт с местным руководством ДОСААФ, было возбуждено уголовное дело. Аппарат был изъят и в результате хранения, не отвечающего условиям, пришел в негодность.
По данным проведенной экспертизы, на расширительном бачке летательного аппарата была трещина, что могло повлечь вытекание из него антифриза, который, в свою очередь, мог попасть на оперативника и причинить вред его здоровью (и это при том, что бачок находится сзади). На суде выступил эксперт, который пояснил, что на аппарате установлен двигатель воздушного охлаждения, который не предусматривает наличие расширительного бачка, после чего версия следствия распалась.
Казалось бы, дело в связи с открывшимися обстоятельствами и «качеством» экспертизы должны закрыть, но нет. В июне этого года суд возвращает дело обратно следователям, которые назначают новую экспертизу.
По мнению адвокатов Кирилла Екимова, их подзащитный не только не виновен, но и стал жертвой произвола силовиков. Они считают, что в действиях должностных лиц, которые вносили дополнительные сведения, не зафиксированные в ходе проведения мероприятия, в уже подписанный всеми участниками протокол осмотра места происшествия, формально усматривается фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности (ст. 303 УК РФ). Протокол, имеющийся в материале уголовного дела, отличается от первоначального вида. Он был составлен оперуполномоченным ОЭБиПК Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово Бабченко Е.В.
Фото: Кирилл Екимов
Максим Бойков, Иван Морозов © «Вечерние Ведомости»
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