«Дочка» «Ростеха» на Урале месяцами не выплачивает зарплату сотрудникам

16:04 | 9.01.2018

Налоговики требуют признать компанию банкротом

На Урале компания, которая входит в структуру госкорпорации «Ростех», длительное время не выплачивает зарплату своим сотрудникам, отправив их в отпуск без содержания. Как стало известно veved.ru, в ОАО «Проектно-конструкторское бюро «Энергоцветмет» в связи со сложным финансовым положением образовалась задолженность перед несколькими рабочими. Кроме этого, налоговая инспекция обратилась в суд с иском о признании компании банкротом.



Возглавляет ОАО «Проектно-конструкторское бюро «Энергоцветмет» временный генеральный директор Петр Авсюков — бывший начальник оперативно-разыскной части службы собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. Он же руководит и другой «дочкой» «Ростеха» — ОАО «Техника и технология товаров» (находится в управлении у АО «РТ — Проектные технологии», которое входит в состав «Ростеха»), владеющим земельным участком под бизнес-центром на Карла Либкнехта, 22, и 32,44 % помещений в здании.



Как рассказал изданию сотрудник ОАО «ПКБ «Энергоцветмет» (было преобразовано в 2003 году из ФГУП «Проектно-конструкторское бюро металлургической теплотехники и энерготехнологии цветной металлургии») 65-летний Юрий Нассонов, он работает на предприятии с 1976 года.



Проблемы с выплатой заработной платы стали появляться в 2013 году, когда заказов от промышленных предприятий стало поступать все меньше. Зарплату частично выплачивали, но на период января 2017 года задолженность только перед ним составила 1,1 миллиона рублей (при средней зарплате в 30–35 тысяч).



В январе 2017 года Юрий Нассонов подписал соглашение с работодателем, согласно которому ему был предоставлен отпуск без сохранения заработной платы. Согласно условию соглашения, был составлен график погашения задолженности, по которому в период с февраля по июль 2017 года ежемесячно ему выплачивалось 10 тысяч рублей, с августа 2017 по январь 2018 года — по 20 тысяч рублей, а в апреле 2018 года должны были выплатить оставшуюся сумму в размере 926 тысяч. Но, по словам Юрия Нассонова, в октябре выплаты прекратились. Мужчине объяснили, что платить попросту нечем. В суд он пока не обращался, хотя его коллеги (Юрий Нассонов говорит, что в его ситуации оказалось еще 4–5 человек) воспользовались таким правом.



Вероятно, что ОАО «Проектно-конструкторское бюро «Энергоцветмет» действительно переживает кризисные времена. В настоящее время в Арбитражном суде Свердловской области проходит разбирательство по заявлению Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Екатеринбурга, которая просит признать компанию банкротом. Налоговики требуют взыскать почти 1,2 миллиона рублей задолженности. Заседание назначено на 17 января.



Летом этого года Администрация Екатеринбурга обращалась в суд с аналогичным требованием, но стороны заключили мировое соглашение (сумма задолженности — плата за пользование земельным участком — составляла около 1,6 млн руб.).



Отметим, что финансовое состояние компании не освобождает её руководство от выплаты заработной платы, а их действия формально подпадают под ч. 1 ст. 145.1 УК РФ («Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы»). В последнее время органами прокуратуры и Следственного управления Следственного комитета по Свердловской области активно проводится работа по привлечению виновных лиц к ответственности за совершение подобных преступлений.



Фото: www.ecomash-ural.ru