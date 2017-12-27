20 тысяч за «свободную» трассу — на чем попались дорожные полицейские на Урале

Ряды районных отделений ГИБДД Свердловской области в конце 2016 — начале 2017 года покинули десятки инспекторов ГИБДД. Все они были уволены по отрицательным мотивам. Осенью прошлого года сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области была проведена служебная проверка в отношении должностных лиц Управления ГИБДД и его территориальных подразделений по фактам непривлечения в 2015–2016 годах водителей грузовых транспортных средств к административной ответственности.Материалы (в том числе выписки о движении денежных средств по счетам) в ведомство Валентина Зенкова поступили из СУ СК России по Свердловской области, где расследовалось уголовное дело в отношении одного из силовиков. Согласно результатам проверки, в действиях должностных лиц ГИБДД были усмотрены признаки коррупционного правонарушения, выразившегося в непринятии мер по урегулированию конфликта интересов.Говорят, что инспекторы ГИБДД еще легко отделались, так как доказательной базы для их привлечения к уголовной ответственности было предостаточно, а они, вместо того чтобы «притихнуть», еще начали судиться с работодателем. Так, их причастность к ряду коррупционных правонарушений подтверждалась стенограммой телефонных переговоров (прослушивались в рамках оперативно-разыскных мероприятий), согласно которым интересанты обращались к инспекторам с просьбой пропустить беспрепятственно крупногабаритный, тяжеловесный транспорт, передвигающийся с нарушениями требований ПДД, и выписками с банковских карт — подтверждено, что денежные переводы осуществлялись на суммы от двух до 20 тысяч рублей. Кроме этого, причастность подтверждалась результатами психофизиологического исследования с применением полиграфа.Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области, возглавляемого подполковником Владимиром Молодцовым, удивляются наглости некоторых своих коллег.Известно, что 31 марта этого года оперуполномоченный по особо важным делам отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков каннабисной группы и кокаина свердловского УНК Игорь Г. вместе со своим коллегой проводил оперативно-разыскное мероприятие в одной из квартир, где обнаружили и изъяли наркотическое средство N-метилэфедрон общей массой 103,51 г.Помимо этого, в жилище сотрудники полиции обнаружили гашиш общей массой 143,25 г, который коллега Игоря Г. не внес в протокол осмотра, а передал гражданскому лицу (по некоторым данным, понятому) для реализации. Последний, в свою очередь, передал наркотическое средство для реализации своему знакомому (по слухам, второму понятому), который 5 апреля 2017 года был задержан сотрудниками полиции при сбыте гашиша.При этом Игорь Г., являясь сотрудником органов внутренних дел, в должностные обязанности которого входит пресечение незаконного оборота наркотических средств, обнаружив гашиш, мер к документированию его изъятия не принял, незаконные действия коллеги по вступлению в сговор с гражданами для сбыта наркотического средства и получения денежных средств от его реализации не пресек. За это он не понес уголовной ответственности, несмотря на то, что в его действиях формально усматривается халатность (ст. 293 УК РФ), а был всего лишь уволен — в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.Более того, Игорь Г. впоследствии еще пытался оспорить свое увольнение, добиваясь восстановления на службе и взыскания денежного довольствия за время вынужденного прогула. Коллеги Игоря Г. были весьма удивлены, и не столько поведением самого оперуполномоченного, сколько позицией Владимира Молодцова. По сути, начальство бывшего опера должно было обратиться в Следственный комитет, чтобы в ведомстве дали оценку действиям сотрудника. Возникает и другой вопрос: как стало возможно, что сами же оперативники занимаются выводом наркотиков в гражданский оборот, да еще и привлекают к этому понятых? Очевидно, что «служебку» пора проводить в отношении самого подполковника.УФСБ по Свердловской области провело ряд оперативно-разыскных мероприятий, по результатам которых были задержаны двое судебных приставов-исполнителей. По слухам, оба сотрудника работают в Ленинском районном отделе Екатеринбурга Управления ФССП России по Свердловской области.О задержании первого, Вячеслава Е., было известно еще в конце ноября. Тогда его якобы отпустили, но спустя три недели задержали повторно, теперь уже предъявив обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Впрочем, официального подтверждения данной информации нет. Второй (называются фамилии Селиванов и Севастьянов) был также задержан на днях при получении взятки.В Камышлове при проведении конкурса на право обслуживания городских автодорог не обошлось без курьезов. По слухам, на конкурс заявились трое участников: «СпецТеплоСервис» под руководством Владислава Блинова — брата скандального камышловского застройщика Дмитрия Блинова, компания Озерова и некая третья, «ручная».В ходе определения победителей в офисе Озерова неизвестные выключили электроэнергию, в результате чего он не смог в полной мере выступить участником и его «зарубили». В итоге победителем был признан Блинов. Не исключено, что результаты будут оспорены в судебном порядке.Директор ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» Владимир Шафрай в ближайшее время может лишиться должности на муниципальном предприятии. По слухам, его отставка — дело нескольких месяцев или даже недель. Дело в том, что Шафрай лишился покровителя, которым раньше выступал заместитель главы администрации Екатеринбурга по транспорту, благоустройству и экологии Евгений Липович, покинувший мэрию в феврале этого года.Более того, в мае 2016 года в отношении Шафрая было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), сумма ущерба составила 10 млн рублей. В доме Шафрая были проведены обыски сотрудниками ФСБ. Сплетники шепчутся, что «вишенкой на торте» стала проверка метрополитена специалистами Ространснадзора в январе этого года, которая выявила нарушение правил транспортной безопасности в части проведения досмотра пассажиров.Уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего заместителя главы Белоярского городского округа Сергея Прохоренко, могут переквалифицировать. В настоящее время ему вменяется ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), но обсуждается, что с представителями прокуратуры и следствия состоялся диалог, после которого силовики готовы изменить статью на ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Ожидается, что окончательное решение будет принято в январе, перед поступлением материалов дела в Белоярский райсуд, где оно будет рассмотрено повторно. Переквалификация позволит вынести более мягкое наказание.Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, по всей видимости, решило добить коммунальное предприятие Белоярского городского округа — МУП «Новые технологии». Чиновники министерства оштрафовали коммунальщиков на 300 тысяч рублей за несанкционированные сбросы с очистных сооружений, при том что в наследство от прошлого руководителя МУПу досталось незавидное финансовое состояние. Сейчас, когда поставщики ресурсов требуют с «Новых технологий» уплаты долгов, министерство еще и оштрафовало компанию, которая обеспечивает теплом территорию.«В Минприроды что, намерены Белоярку без тепла зимой оставить? Людей без зарплаты?» — сокрушаются сплетники.По их данным, подчиненные министра проявляют внимание к МУПу неспроста. По слухам, таким образом они пытаются оказать давление на главу Белоярки, чтобы он подписал акт выполненных работ по капитальному ремонту Шишинской плотины, расположенной на реке Брусянка в деревне Шиши Белоярского городского округа. В администрации подписывать акт отказываются, считая, что работы были выполнены с нарушениями.