Рубрика: Общество
21:59 | 22.12.2017
Замглавы Екатеринбурга «пьянствует» на работе
Слухи «Вечерних Ведомостей» о событиях и людях недели
Общественную палату Свердловской области пытаются поставить под контроль чиновников
Отдельные высокопоставленные свердловские чиновники пытаются превратить Общественную палату региона в личную «ручную торпеду». Один из «настоятелей» шлет членам палаты СМС-сообщения и требует безоговорочного подчинения. Можно легко проследить географию нелояльных бизнесменов и неудобных глав муниципальных образований и выездов членов палаты под предлогом общественного контроля, а по сути с целью запугивания. Будь то Арамиль (нашумевшая история с парком «Малина») или Богданович.
Членам палаты, которые отказываются подчиняться, блокируют доступ к министрам и рычагам власти и лично проверяют, чтобы неугодные общественники не были допущены на встречи с участием губернатора, чем ведут личную игру, вопреки распоряжениям губернатора и президента, которые настаивают, что Общественная палата абсолютно независимый орган.
По слухам, некоторые «общественники», пользуясь покровительством кураторов, перешли на банальный рэкет, кошмаря коммерсантов тем, что они открывают дверь ногой не только к любому министру, но и к губернатору.
«Уралмашевец» от «ЕР» намерен получить кресло в думе
Екатеринбургский бизнесмен, член политсовета местного Октябрьского отделения партии «Единая Россия», председатель Общественного совета малого предпринимательства Октябрьского района Игорь Капустник может принять участие в выборах в городскую думу. Такая информация вызвала живой интерес среди оперативников подразделения по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области. Дело в том, что Капустника принято причислять к «уралмашевцам», и задача силовиков — не допустить его усиления, как и попадания криминалитета во власть в целом.
По слухам, к подготовке по выдвижению Капустника в кандидаты в депутаты привлечена известная своими неадекватными выходками и способностями пиарщица Валентина Гофенберг. Часть финансовых затрат на кампанию, по словам сплетников, может взять на себя управляющая компания «Ремстройкомплекс».
Сергей Новгородов пойдет в думу от «эсеров»?
Участие в выборах в городскую думу Екатеринбурга от «Справедливой России» может принять бывший куратор публичных мероприятий в администрации Екатеринбурга, экс-представитель летнего ночного клуба «Пушкин Central Park» Сергей Новгородов.
Заведение неоднократно привлекало к себе внимание сыщиков из подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД по Свердловской области и оперативников Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В ходе рейдов правоохранителями были обнаружены т. н. «сбросы» — пакетики с кокаином.
По слухам, Сергея Новгородова связывает давняя дружба со «справедливороссами» Андреем Жуковским и Александром Караваевым.
Депутат городской думы Екатеринбурга разругалась с человеком Тунгусова
Депутат Екатеринбургской гордумы Елена Дерягина разругалась с руководителем аппарата представительного органа Светланой Григорьевой. Причиной ссоры, по словам слухмейкеров, стало избрание членов Общественной палаты уральской столицы. Согласно регламенту, двое кандидатов из 12 предложенных должны быть «отсеяны», в результате чего между женщинами возник конфликт: каждая из них пыталась «защитить» своего человека. Ссора дошла до того, что Дерягина и Григорьева едва не объявили друг друга врагами.
Ситуация усугубляется тем обстоятельством, что в следующем году Григорьева, которая считается человеком Владимира Тунгусова, собирается участвовать в выборах в думу по тому же округу (№ 16, Ленинский район), что и Дерягина (входит в команду заместителя главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии), которая избиралась здесь депутатом три срока подряд. Конфликтом могут воспользоваться их политические оппоненты. Сплетники из фракции «Справедливой России» хихикают и потирают руки, радуясь тому, что в преддверии выборов в администрации начинаются дрязги.
Свердловскому генерал-майору прочат переход в другой регион
Кандидатура заместителя начальника ГУ МВД России по Свердловской области Петра Кривегина, по слухам из Министерства внутренних дел, согласована для назначения в один из субъектов РФ на должность руководителя полицейского главка. Когда состоится переход генерал-майора, неизвестно, но говорят, что это будет небольшой регион. В случае его ухода это будет уже третий «исход» генералов из свердловского ГУ МВД — в 2017 году на гражданку ушли генерал-майоры Виктор Бердников и Владимир Романюк.
Подполковник из Екатеринбурга ожидает повышения в звании
Начальник отдела полиции № 15 УМВД России по Екатеринбургу подполковник Филипп Куклин в начале 2018 года получит звание полковника. По слухам, все соответствующие документы уже переданы, осталось дождаться согласования. У самого Куклина, рассказывают, на новом месте (до руководства ОП № 15 он был заместителем начальника полиции УМВД по оперативной работе) складывается все удачно, за исключением «наследства» от прежнего руководителя райотдела Владимира Вдовика в лице не всегда чистых на руку участковых уполномоченных.
Глава свердловского муниципалитета удивил силовиков
Глава Каменского района Сергей Белоусов весьма удивил местную прокуратуру своим заявлением на суде в отношении председателя комитета по управлению муниципальным имуществом. По данным следствия, действия чиновницы, которая обманным путем передала здание овощехранилища в селе Маминское своему супругу, нанесли ущерб бюджету в размере почти двух миллионов рублей.
В качестве потерпевшей стороны была признана администрация Каменского района, глава которой, Сергей Белоусов, по слухам, в ходе предварительного следствия и при рассмотрении уголовного дела в суде заявил о том, что бюджету ущерб не причинен. И это при том, что казна муниципалитета «дырявая». В прокуратуре уже вольны думать, что Белоусов выбрал такую позицию неспроста.
Чиновницу из мэрии Екатеринбурга «таскают» на допросы
Председателя комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Елену Чернышеву начали вызывать в полицию для дачи объяснений. По слухам, это стало следствием обращений предпринимателей «малой руки», которые дают показания относительно работы администрации в сфере розничной торговли и оказания услуг.
Повышенное внимание силовиков приводит в трепет не только чиновницу, но и одного из замглавы администрации, который курирует вышеуказанную сферу. Рассказывают, что это привело к увеличению потребления им алкоголя и проходящие мимо его кабинета сотрудники мэрии не могут понять, где они находятся — в пивной или в здании администрации. Усугубляет ситуацию и тот факт, что супруга замглавы находится за границей и поэтому не может контролировать своего возлюбленного.
Павла Юдина «приютили» в свердловском правительстве
Бывший глава Белоярки Павел Юдин вернулся во власть. По слухам, ему предложено перейти на работу в оперативный отдел Министерства общественной безопасности Свердловской области как экс-силовику. Информация о назначении пока официально не подтверждается, но в правительстве считают, что его кандидатура будет согласована в ближайшее время, если уже не согласована.
В Среднеуральске чиновников поздравят бонусами к зарплате
Глава Среднеуральска Владислав Козлов, по слухам, из сэкономленных бюджетных средств за большие достижения в 2017 году перед жителями и в преддверии Нового года готовится выплатить работникам администрации и бюджетных учреждений единовременные премии от одного до десяти окладов. Поговаривают, что размер бонуса может составить десятки и сотни тысяч бюджетных рублей. Теперь работники администрации не знают, какой подарок преподнести в благодарность за этот жест своему шефу на Новый год. Но проставляться все же придётся. 26 декабря глава пригласил всех на свой новогодний приём в 18:00 во Дворец культуры.
Свердловского депутата подозревают в использовании служебного авто в семейных интересах
Слухмейкеры из Сысерти возмущены использованием казенного имущества в личных интересах. По их словам, в городе был замечен автомобиль из гаража Законодательного собрания Свердловской области, который возил женщину, крайне похожую на супругу депутата Ильи Гаффнера.
«Машину дают, чтобы депутатов по рабочим вопросам возить, а не использовать автомобиль как свой персональный, да еще и с водителем, который получает зарплату из бюджета», — негодуют сплетники.
Лесозаготовителю из Белоярки придется меньше есть
Потеря влияния экс-главы Белоярки Павла Юдина на происходящие на территории процессы отразилась на финансовом самочувствии его близких. Рассказывают, что депутат и бизнесмен-лесозаготовитель Владимир Кузьминых потерял часть доли на рынке и вынужден перебиваться небольшими объемами, а также самостоятельно искать выходы на собственников и арендаторов лесных участков.
По слухам, ему удалось договориться с членами коллективного сельскохозяйственного предприятия «Храмцово» (Черноусовское лесничество) о заготовке 4000 кубов леса, который растет на территории КСП. Денег, вырученных с продажи либо переработки 4 тысяч кубов, хватит на весь следующий год. Это если меньше есть — как и советовал депутат Гаффнер, с которым у Кузьминых имеются родственные связи.
Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных источников онлайн-газеты «Вечерние Ведомости».
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© «Вечерние Ведомости»
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