Внутрикорпоративный конфликт в федеральном ведомстве закончится судебным разбирательством

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Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Свердловской области Игорь Цыганаш. Фото: http://pravdaurfo.ru

Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Свердловской области временно остался без руководителя: Владимир Вафин, назначенный на должность в июле 2016 года, вторую неделю продолжает лечение в больнице. Утром 10 декабря на парковке возле собственного дома в Екатеринбурге на него было совершено нападение. Вот что рассказывает о тех событиях сам пострадавший.«В тот день мы собирались ехать в поликлинику: маленькой дочке нужно было сдать анализы перед прививкой. Я пошел машину прогревать, она стояла за домом на парковке, а супруга и ребенок должны были выйти позже. Их это и уберегло. Машину почистил от снега, сижу жду, в телефоне «копаюсь», боковым зрением смотрю в зеркало заднего вида — подходит человек в капюшоне, открывает дверь. Спрашивает: «Ты Вова? Ты зачем людям работать мешаешь? Ты че дурака из себя строишь?» После этого наносит несколько ударов. Все произошло очень быстро. Я начал терять сознание, упал на пассажирское сиденье, отключился. Пришел в себя — дверь открыта, лицо болит, голова трещит. Двери заблокировал, позвонил жене, чтобы из дома не выходили, мало ли что. Как до дома дошел, не помню, начало тошнить. Обратились в больницу, там мне оказали медпомощь, после чего съездил в отдел полиции № 9 на Крылова, написал заявление. Мне стало хуже, и на скорой меня оттуда увезли в ГКБ № 36», — говорит Владимир Вафин, у которого диагностировали сотрясение головного мозга.Он прошел судебно-медицинскую экспертизу для установления и фиксации факта нанесения побоев. По её результатам будет определяться степень тяжести вреда, нанесенного здоровью. Не исключено, что закономерным итогом станет возбуждение уголовного дела по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего незначительную стойкую утрату общей трудоспособности»).Сам Владимир Вафин связывает нападение на него с конфликтом с руководителем Управления Росреестра по Свердловской области Игорем Цыганашем, который был представлен коллективу как новый начальник ведомства в феврале этого года вместо ушедшего на пенсию Михаила Зацепина. Цыганаш приехал на Средний Урал из Челябинской области, где возглавлял местный Росреестр.Конфликт начался почти сразу после прихода Цыганаша, которого, по некоторым данным, поддерживает начальник управления государственной службы и кадровой политики Росреестра Игорь Павливкер (выходец из структур МВД, полковник в отставке). Вафину было заявлено, что либо он делает так, как говорит ему Цыганаш (региональное управление Росреестра вправе проводить контрольно-надзорные мероприятия в отношении кадастровой палаты и давать поручения касательно ряда полномочий), либо он может искать себе новую работу.Владимир Вафин изложил Цыганашу свое видение взаимодействия ведомств, предложив, в частности, функционал по автоматическому распределению заявлений между сотрудниками Росреестра и кадастровой палаты, который позволял ускорить процесс, избежать сговора и соответствующих коррупционных рисков. Ранее Вафиным были выявлены устойчивые связи между отдельными сотрудниками подразделений, о которых было доложено Цыганашу, но тот не придал этому значения.«Коррупционный момент появлялся в распределении заявок конкретному сотруднику, и для его исключения надо, чтобы заявка неконтролируемо, случайно передавалась дальше в обработку. Надо было убрать человеческий фактор на стадии перехода заявки из кадастровой палаты в Росреестр. Кроме того, это экономило время. При «ручном» распределении заявки на работу уходил день, при автоматизации процесса — три минуты», — пояснил Владимир Вафин.В конце апреля он направил официальное обращение в адрес Игоря Цыганаша, отметив, что «в целях оптимизации производственных процессов и снижения коррупционных рисков, филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области был разработан функционал по автоматическому назначению заявлений». Кроме того, в данном письме сообщалось о необходимости ежедневного предоставления информации об отсутствующих специалистах управления Росреестра, принимающих решения по заявлениям в программном комплексе АИС ГКН (Автоматизированная информационная система государственного кадастра недвижимости), для корректной работы разработанного функционала.Ответ на обращение поступил лишь в июне посредством телефонограммы. Игорь Цыганаш пояснил, что внедрение программного комплекса на текущем этапе признано нецелесообразным, так как внедряемый управлением Росреестра принцип не предполагает автоматизированного распределения дел. «Впредь полагаю обсуждение данного вопроса исчерпанным», — отмечено в документе. При этом Игорь Цыганаш даже не решился протестировать очевидно выигрышное предложение коллеги, позволяющее минимизировать коррупционные риски во вверенном ему ведомстве. Или ему невыгодно внедрять автоматизированную систему?В пользу этой версии говорит и тот факт (а может, просто совпадение), что после обращения Вафина к Цыганашу от имени последнего в федеральный Росреестр стали поступать обращения с просьбой инициировать проверки. Так, 18 мая в адрес руководителя Федеральной кадастровой палаты России Константина Литвинцева поступило письмо за подписью Игоря Цыганаша, в котором сообщалось, что Владимир Вафин является учредителем нескольких коммерческих компаний, что противоречит закону о государственной гражданской службе. В числе организаций, например, указывалось ООО «Мало-Истокские пруды» (ИНН 6673192402), которое было ликвидировано еще в январе этого года.На следующий день, 19 мая, Цыганаш написал обращение руководителю Росреестра РФ Виктории Абрамченко, в котором пожаловался на то, что филиал кадастровой палаты по Свердловской области якобы переманивает у него сотрудников.«В последнее время участились случаи предложения сотрудникам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области перейти на работу в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области, мотивируя более высоким уровнем заработной платы и легкими условиями труда. Таким образом, в Филиал перешло в 2016 году шесть сотрудников, в 2017 году двое, имеющих большой стаж и опыт работы в государственной регистрации и кадастрового учета», — пишет Игорь Цыганаш.В филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области отмечают, что Цыганаш в чем-то прав: условия труда у них действительно иные, нежели в управлении Росреестра, что связано как раз с автоматизацией процессов, от которой отказался Игорь Николаевич. Исход кадров же из управления Росреестра связывают со специфичным подходом руководителя к своей работе.Давление на Владимира Вафина продолжилось летом. На одном из совещаний Игорь Цыганаш дал подчиненным поручение подготовить проект письма в адрес руководителя Россреестра об инициировании внеплановой комплексной проверки управления Росреестра и филиала кадастровой палаты в связи с наличием непреодолимого межличностного конфликта между руководителями двух учреждений. То есть в недопонимании между двумя должностными лицами, по мнению Цыганаша, должны разбираться не они лично, а посторонние. Пока в других госведомствах проверки проводятся по факту нарушений дисциплины, финансовых и иных серьезных пробелов в работе, Цыганаш решил «свести счеты» лишь потому, что у него «непреодолимый межличностный конфликт». Решил разобраться «по-мужски». Росреестр провел проверку, выявив нарушения по работе кадастровой палаты в первой половине 2016 года (до назначения Вафина) и иные «казусы», лишь косвенно относящиеся деятельности палаты.В конце июня Игорь Цыганаш инициировал проведение проверки кадастровой палаты прокуратурой, но надзорное ведомство нарушений со стороны должностных лиц не установило.В связи с проводимыми проверками Владимир Вафин был вынужден изменить свои планы на отпуск. Чтобы не бросать коллектив, он перенес плановый отпуск с сентября на октябрь, который у него продлился вследствие хронической болезни. У него «пересекло» спину (в юношеские времена Вафин получил травму, которая вылилась в межпозвоночную грыжу), в связи с чем выход на работу затянулся.В период нахождения Вафина на больничном произошло несколько знаковых событий. Шестого ноября на канале РЕН ТВ вышел сюжет о проблемах в работе Росреестра, в котором была дана оценка работе некоторых региональных управлений, в том числе и свердловского. Вероятно, репортаж был расценен как «заказной», так как спустя несколько дней на телефон Владимира Вафина стали поступать сообщения с угрозами.«Сынок. Ротик прикрой. Либо я прикрою. Вам неоднократно объясняли, что от вас ждут. Еще раз повторюсь. Не мешайте работать. А чем — вы знаете. Я предупредил. Будешь гадить, как кот шелудивый, из-за угла, — получишь в полном объеме. Я от тебя устал. Не рекомендую меня донимать. Пошел козе в трещину» — такие СМС-сообщения, по словам Владимира Вафина, ему приходили с телефона Игоря Цыганаша.Фраза «Не мешайте работать» прозвучала, напомним, и в момент нападения на Владимира Вафина 10 декабря. За два дня до инцидента в СМИ было несколько публикаций заказного характера, в которых давалась негативная оценка работе Вафина. Что характерно, 11-го числа он должен был выйти на работу, и организаторам нападения было наверняка известно об этом.По предварительным данным, решение о возбуждении уголовного дела по факту причинения телесных повреждений чиновнику будет возбуждено до конца года, после выписки Владимира Вафина из больницы. В случае установления лица, подкараулившего его рано утром около дома, следователям не составит труда выйти и на заказчика преступления.Пока же Владимир Вафин готовится к процессу в Октябрьском районом суде Екатеринбурга. В конце ноября он подал исковое заявление о защите деловой репутации, в котором просит признать не соответствующими действительности и порочащими его честь и достоинство сведения, изложенные Игорем Цыганашем в обращении к директору Федеральной кадастровой палаты Литвинцеву относительно его учредительства в коммерческих компаниях. Судебное заседание назначено на 18 января.Разбираться в этой истории придется бывшему прокурору отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Владиславу Темникову. Для него это будет одно из первых непростых дел — на должность судьи он был назначен лишь 23 октября этого года. Игорь Цыганаш прокомментировал обращение в суд кратко: «Пусть подает, это его право, ограничивать которое никто не вправе».Отметим, что кроме Владимира Вафина в больнице оказался и его заместитель, который временно исполнял обязанности директора, Владимир Ефимов. По непроверенной информации, он госпитализирован с сердечным приступом. Собеседники издания в кадастровой палате отмечают, что 55-летний Ефимов не выдержал интриг в рядах учреждения.Теперь вместо него исполняет обязанности руководителя заместитель директора Татьяна Янтюшева, которую в организации принято причислять к команде Игоря Цыганаша и бывшего руководителя ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области. Кроме нее, в команду были негласно «зачислены» бывший главный технолог в статусе замдиректора Ирина Копытова, которая была уволена в связи с многочисленными нареканиями (на сайте Росреестра она до сих пор значится как действующий сотрудник), экс-начальник отдела материально-технического снабжения Светлана Карамян и руководитель юридического отдела Анна Давыдова, которая напрямую подчинялась Янтюшевой (она контролировала деятельность данного подразделения). В декабре 2016 года Карамян и Копытова учредили юридическую компанию «АИСТ»: совпадение или нет, но первые буквы имен членов команды образуют название организации: Анна, Ирина, Светлана, Татьяна.В настоящее время в руках Татьяны Янтюшевой имеются все необходимые полномочия, чтобы поставить под личный контроль работу учреждения и показать, кто в кадастровой палате «царица». Так, сегодня утром в редакции свердловских СМИ были разосланы электронные письма с интервью Янтюшевой, а на днях из декретного отпуска неожиданно вышла начальник отдела кадров, сменив предшественницу. Не исключено, что на период выздоровления Владимира Ефимова и Владимира Вафина произойдет значительная ротация кадров и верных им сотрудников заменят на себе лояльных.События, которые разворачиваются в кадастровой палате Свердловской области, напоминают типичный рейдерский захват, который происходит по аналогичной схеме: подготовка общественного мнения в СМИ, физическое устранение и смена собственника. Кажется, схема сработала.Редакция veved.ru будет следить за развитием событий.