Рубрика: Общество
11:52 | 18.12.2017
«В одночасье полностью искоренить преступность в полиции мы не сможем»
Начальник подразделения собственной безопасности свердловской полиции Валентин Зенков о коррупции в органах и средней взятке в ГИБДД
— Валентин Валентинович, чем вам запомнился 2017 год как начальнику УСБ? Больше или меньше стало коррупционных проявлений в системе свердловского ГУ МВД?
— Коррупционные проявления получили широкое распространение, и коррупция, к сожалению, интегрировалась почти во все государственные органы нашей страны. Наше ведомство тоже не стало исключением. Если она выявляется в других структурах, то общество к ней относится более-менее терпимо, но когда она выявляется у нас в полиции, то крайне негативно. И это можно понять, потому что люди не готовы мириться с тем, что сотрудники органов внутренних дел, стоящие на защите конституционных прав граждан, сами переступают через закон. В текущем году в Свердловской области произошло снижение количества преступлений коррупционной направленности на 41 %, а в количественном соотношении эта цифра равна 25.
— С чем связано снижение?
— В последнее время проводится комплекс мероприятий, в том числе превентивного характера, направленных на пресечение и недопущение противоправных деяний со стороны сотрудников органов внутренних дел. К сожалению, в одночасье полностью искоренить преступность в полиции мы не сможем, да и, как показывает история, ни в одной стране мира не удалось этого добиться.
— Какие подразделения свердловской полиции в этом году были наиболее подвержены влиянию коррупции?
— Больше всего преступлений коррупционной направленности было выявлено в ГИБДД и подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (БЭПиПК. — Прим.), как говорится, службах, наиболее подверженных соответствующим рискам. Во всех службах встречается мздоимство — и в уголовном розыске, и в службе участковых уполномоченных, в следствии, но по количественному соотношению коррупции подвержены именно два вышеприведенных подразделения. Если говорить про БЭПиПК, то речь идет об экономических преступлениях. К примеру, если поступает заявление о споре двух хозяйствующих субъектов, то одна из сторон пытается решить вопрос в свою пользу, подключив к этому сотрудников органов внутренних дел. Говоря прямо, пытаются подкупить, и некоторые из стражей порядка поддаются таким соблазнам, за что привлекаются по 290-й статье УК РФ «Получение взятки».
— Сколько берут, сколько дают? Каков размер самой крупной взятки в этом году, которая предлагалась полицейским в Свердловской области?
— Самая крупная взятка, мы сейчас говорим о тех, которые задокументированы, это два миллиона рублей. Её, по данным следствия, вымогал сотрудник ОЭБиПК УВД Екатеринбурга. Сейчас идет расследование данного уголовного дела, ваше информационное агентство освещало подробно данный факт (дело подчиненного Владимира Нечаева — оперативника Олега Красникова, задержанного УФСБ при получении «аванса» в размере одного миллиона рублей. — Прим. ред.). Если говорить о среднем размере взятки, то это 30 тысяч рублей, которые предлагают инспекторам ГИБДД за непривлечение к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП — управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
— Какие меры по искоренению коррупции и фактов превышения должностных полномочий принимаются в региональном главке? Какие из них вы бы выделили в качестве наиболее действенных?
— Как я ранее отметил, в настоящее время проводится целый комплекс соответствующих мероприятий. Это и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление лиц, склонных к совершению противоправных деяний, совершающих или совершивших преступления. Проводится комплекс мероприятий профилактического характера, в который в том числе входит развитие культуры поведения сотрудников, направленное на строгое соблюдение норм профессиональной этики, принципов поведения. В данном случае, я считаю, должно быть понимание, что сотрудниками полиции, как я ранее уже говорил в своих выступлениях, не рождаются. Ими становятся. Сотрудники не прилетают с других планет, это наши родственники, друзья, бывшие одноклассники, которые пришли с гражданки, с уже устоявшимися взглядами на жизнь.
— Как выявляют недобросовестных полицейских? Когда информация о «вознаграждении» проходит, но возможности поймать с поличным нет, используется ли провокация на получение денежных средств?
— Провокация — это уголовно наказуемое деяние. Проводится комплекс мероприятий в соответствии с Федеральным законом № 144 «Об оперативно-розыскной деятельности», там полностью прописаны все мероприятия, которые мы вправе проводить. Мы не идем на провокацию, мы проводим, скажем так, оперативные комбинации, строго в рамках закона, подчеркиваю это.
— 12 декабря, в общероссийский день приема граждан, вы посетили Нижний Тагил. С какими вопросами обращались граждане?
— Были, конечно, вопросы касаемо деятельности полиции, но это рабочие моменты, и они, в принципе, решаемы, крамолы, как я бы сказал, не было. Было обращений достаточно много, подходили и главы муниципалитетов, поселковых образований с благодарностями в адрес участковых уполномоченных, которые организовали работу с населением.
— Осенью этого года Тагил «прославился» на всю Россию в связи со скандалом, связанным со смертью гражданина после допроса в ОП № 17. Ваше мнение: понижение в должности начальника ОП Эдуарда Губера — это максимальное наказание для руководства подчиненных, обвиняемых в смерти гражданина?
— По данному факту в отношении должностных лиц отдела полиции, где произошло это чрезвычайное происшествие, нашей службой была проведена служебная проверка, по результатам которой, хотел бы подчеркнуть — в рамках правового поля, дана оценка абсолютно всем руководителям. Начальник отдела полиции (Эдуард Губер. — Прим.) приказом начальником главка был понижен с замещаемой должности за допущенные нарушения. Дисциплинарное взыскание, хочу отметить, должно соответствовать тяжести совершенного проступка, потому что в противном случае будет судебное решение уже не в нашу пользу. Поэтому все взыскания накладываются в строгом соответствии с федеральным законом о службе в органах внутренних дел, и за его рамки мы выйти не можем. Естественно, что понять мнения, желания населения можно, потому что было совершенно такое преступление, но оценку ему будут давать следственные органы. Произошло ЧП, и мы прекрасно понимаем, что за это должна быть жесточайшая ответственность абсолютно всех руководителей, но оценку мы даем только в рамках законодательства. Были к ответственности также привлечены руководители УВД Нижнего Тагила (Константин Мальцев, начальник полиции Тагила. — Прим. ред.).
— А вообще, какие отделы полиции вы бы выделили в качестве проблемных?
— Какой-то персонально отдел полиции я бы выделять не стал, потому что практически в каждом ОП есть вопросы, которые решаются в рабочем порядке. Решаются и непосредственно руководителями данных отделов, которые проходят перед назначением психофизиологическое исследование. Не так давно оно было введено в практику, и, как правило, назначаются честные и порядочные люди, которые сами способны навести должный порядок. Ну и наши сотрудники тоже подключаются, сотрудники управления кадров, которые отвечают за работу с личным составом.
— Обособленное подразделение вашей службы есть только в Нижнем Тагиле. Их отсутствие в других крупных городах — Каменске-Уральском, Первоуральске, Камышлове и др. — это опасение «срастания» ОРЧ и местных ОВД, отсутствие средств или что-то иное?
— Хотелось бы обратиться здесь к истории: был такой американский судья, борец с коррупцией Уитмен Кнапп, который в прошлом веке решил ввести в деятельность полиции три новых правила: одно из них касалось создания службы внутренних расследований в каждом отделе. Применительно к нашему ведомству такой необходимости нет, потому что если информация о нерадивых сотрудниках поступает в наш адрес, то мы готовы провести соответствующие мероприятия и в Тавде, и в Ивделе и в других отдаленных городах. К тому же руководители в большинстве своем сами держат руку на пульсе и способны разобраться в проблемных вопросах. В Нижнем Тагиле дислокация у нас определена соответствующим приказом, согласованным с Министерством внутренних дел, отделение отвечает за север и частично восток области, у них разбросана зона ответственности. В других городах нет в этом необходимости. Сращивания в данном случае не произойдет, но эффекта неожиданности просто не будет. Если человек занимается какой-то противоправной деятельностью, он способен отследить, какие телодвижения осуществляются сотрудниками контролирующих органов, дислоцированных на этой территории. Эффект внезапности должен присутствовать, и только тогда он принесет результат.
— В этом году в СМИ четко прослеживается конфликт «УФСБ против городского и областного БЭПиПК». Звучат разные домыслы, что делят какие-то сферы влияния и прочее. Ваше видение этой истории?
— Я бы не стал оценивать мероприятия, проведенные нашими коллегами из Управления Федеральной службы безопасности как самостоятельно, так и с нашим участием, как какой-либо конфликт. Я уже говорил, что задача не только нашего подразделения, но и других силовых структур — навести должный порядок как в правоохранительных, так и в других государственных структурах. Мероприятия по задержанию нечистых на руку сотрудников проводились, проводятся и будут проводиться в полном объеме.
— После всех этих историй с задержаниями оперативников в прессе заявлялось, что сотрудники антикоррупционного подразделения массово уходят на гражданку, опасаясь провокаций и возбуждения уголовных дел. Какую роль в этой ситуации играет ОРЧ и какую помощь вы можете оказать коллегам?
— Массовый уход на гражданку сотрудников данного подразделения — это, конечно, перебор. Кто-то после реорганизации ОЭБиПК Екатеринбурга (распределение по районам города. – Прим.) продолжил службу, кто-то решил попробовать себя в других подразделениях. Что касается защиты сотрудников от клеветы и навета, то это одно из приоритетных наших направлений, потому что каждый сотрудник в случае ложного обвинения в совершении противоправных действий имеет право их опровергнуть, в том числе и в судебном порядке. В последнее время такие факты участились, некоторые наши граждане стали злоупотреблять своим правом на обращение в правоохранительные органы, а другие пытаются дестабилизировать работу своими анонимными обращениями. В том и в другом случае проводятся соответствующие мероприятия, и при установлении автора пасквиля материалы направляются в Следственный комитет для привлечения его к уголовной ответственности.
— Представим ситуацию: если при проведении полиграфического исследования результат сотрудника, претендующего на повышение в должности, показал, что он брал взятки, нечист на руку, но как полицейский он профессионал, такими кадрами, как говорят, не разбрасываются. Какое решение будет принято?
— Я считаю, что в каждом конкретном случае решение будет принимать руководитель принимающей стороны. Если он готов взять на себя ответственность, осуществить тотальный контроль, то сотрудник будет назначен. Если результаты полиграфического исследования подтверждаются другими фактами, то службу, возможно, он и продолжит, но в прежней должности.
— Скоро будет уже год, как возбуждено уголовное дело в отношении экс-начальника Полевского ОМВД Игоря Рзаева. Что известно о ходе расследования и подтвердились ли факты, ранее изложенные в СМИ?
— Уголовное дело находится в стадии предварительного расследования, поэтому давать какую-либо оценку я не имею права. На все вопросы будут даны ответы органами следствия, нужно только дождаться судебного решения, и тогда будут расставлены все точки над «i».
— И в продолжение. Другая громкая история, связанная с возбуждением уголовного дела в отношении бывшего руководителя одного из отделений ОЭБиПК Екатеринбурга Владимира Нечаева. Известно что-либо о его местонахождении?
— Он объявлен в федеральный розыск. Но сколько веревочке ни виться, рано или поздно данный бывший сотрудник будет задержан и привлечен к заслуженной уголовной ответственности.
— А чем закончилась история в Первоуральске, о которой мы рассказывали в начале ноября, когда сотрудники полиции вступили в конфликт двух коммерсантов на позиции одной из сторон? Участие в ней принимал и начальник полиции по оперативной работе УВД Первоуральска подполковник Дмитрий Суханов.
— По той статье, которой была размещена у вас на интернет-ресурсе («Бригада в погонах») нами проведена служебная проверка, материалы для процессуальной оценки деятельности сотрудников полиции направлены в следственное управление Следственного комитета. Единственное, что я могу сказать: мы наблюдали спор двух хозяйствующих субъектов, у той и другой стороны имелись соответствующие документы, этот вопрос нужно было решать в арбитражном суде. Еще раз говорю, оценка деятельности сотрудников органов внутренних дел, которые принимали участие в решении, скажем так, этого вопроса по заявлению одной из сторон, будет дана следственными органами. Сотрудники, которые принимали участие, в том числе руководитель, выезжавший на место, привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности.
— Вообще в целом, чем могут быть полезны СМИ в вашей работе и, наоборот, в каких случаях им следует, так скажем, не спешить в публикации материалов?
— Не зря средства массовой информации называют четвертой властью в нашем обществе, потому что именно СМИ формируют сознание граждан в отношении госструктур, да и государства в целом. Органы внутренних дел — один из самых открытых федеральных органов исполнительной власти. К сожалению, наше общество еще не готово к этому, мы не готовы разумно оценить деятельность сотрудников полиции. Каждый случай нарушения со стороны полицейских СМИ раздувают до невероятных размеров, и не важно, кем данное нарушение выявлено. За той грязью, которая льется на людей с экранов телевизоров, интернета, мы перестали видеть геройские будни наших коллег, которые, рискуя своей жизнью, спасают людей от опасности.
— Может быть, вопрос не по адресу: чем занимаются бывшие сотрудники полиции, отбывшие наказание или уволенные по отрицательным мотивам, после службы в МВД? Какое применение они себе находят на гражданке?
— Дальнейшую жизнь сотрудников мы не отслеживаем, но я думаю, соответствующие выводы они для себя сделали и в дальнейшем через закон переступать не будут. Бывают случаи рецидивов, но в этом случае к нашей службе они отношения уже не имеют.
— Ранее мы неоднократно писали о затягивании расследования нескольких резонансных дел. Так, в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Свердловской области находятся материалы, которые длительное время не передаются в суд. Например, дело о хищении 161 миллиона рублей, принадлежащих «Уралвагонзаводу», приостановлено, с Алексея Тимощука, который был обвиняемым, сняты подозрения, второй фигурант стал депутатом Заксобрания. Другой момент — в ГСУ из областного УЭБиПК направлялись материалы на возбуждение дела в отношении ООО «Новая энергетика» в части незаконного возмещения НДС на сумму 290 миллионов рублей, но спустя 10 месяцев решение не принято. В таких случаях принято говорить, что дело «замусоливается» и было взаимовыгодно двум сторонам. Как в данном случае может повлиять ОРЧ?
— Я уже отмечал, что в ход расследования уголовного дела вы вмешиваться не имеем права, как и давать оценку объективности и полноты расследования уголовного дела, это не наша компетенция. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством это прерогатива прокуратуры, которая осуществляет надзорную деятельность. В случае же, если следователь занимается фальсификацией материалов уголовного дела, вымогательством взятки, тогда подключается наша служба.
— Чего бы вы пожелали сотрудникам полиции свердловского гарнизона в 2018 году и какие планы УСБ наметило на будущий год?
— В заключение хотелось бы привести слова известного автора: «И душу в грязь втоптать так просто, трудней сберечь свое лицо, ведь возвратится бумерангом тобой отправленное зло». Помните, что жизнь — это бумеранг, где каждому воздастся за то зло, которое он сотворил, и то добро, которое он нес людям. Поэтому хочется пожелать нашим коллегам честности и в мыслях, и в действиях. Что касается планов, они все те же. Это наведение должного порядка в органах внутренних дел, выявление лиц, преследующих преступные цели, ну и конечно, защита наших сотрудников от клеветы и угроз.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
Иван Морозов © «Вечерние Ведомости»
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