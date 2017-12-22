— Я объясню. Мне позвонили из общественной организации «Опора малого и среднего бизнеса Свердловской области», президентом которой является известный в бизнес-среде Анатолий Филиппенков. Членами партнерства являются уважаемые люди. Позвонила мне Елена Долженко, исполнительный директор МСБ, и предложила выступить на круглом столе с докладом на тему необходимости совершенствования законодательства в сфере малого бизнеса. Я согласилась поучаствовать как один из спикеров, так как мне эта тема знакома, у меня есть наработки, определенные мысли, я вхожу в профильный экспертный совет при Государственной Думе. О том, что встреча будет платная или бесплатная, мне не было известно. Я узнала об этом из СМИ. Я оказалась завязана с пустого места в конфликт. Формат мы не обсуждали с организаторами.— Я бы не сказала, что мне есть в чем себя ограничивать. Я себя веду и высказываюсь корректно. Делать усилия над собой, что-то говорить или нет, промолчать ввиду нового статуса — нет, у меня таких вопросов не возникает. Более того, я таких вводных не получала. Если я и хожу в какие-то развлекательные заведения, как мои ровесники, то я себя там прилично веду. Что касается каких-то злачных мест, то я там не была, и меня вы там не увидите. Единственное — я более трепетно стала относиться к выбору своего окружения. Я не отношу сюда клиентов, потому что по специфике своей работы они бывают разные.— Нет, я сознательно не пошла на уголовное право, потому что там приходится защищать вышеупомянутых лиц. Адвокатов к этому профессия обязывает. В моей, гражданской сфере борьба идет за имущество, за деньги, за бизнес. На чьей бы стороне я ни была, всегда будут недовольные. Мне лично мстили, на Уралмаше меня чуть не убили проигравшие в суде ответчики.— Так говорить было бы удобно на самом деле, безопаснее, но я слишком горжусь, что сделала все сама. Мне 25 лет. Партнеров у меня никаких нет, ни инвесторов, никого. Я не знаю, плюс это или минус. Я работаю почти 24 часа в сутки, это неправильно. Надо стремиться к тому, чтобы работать меньше. В этом году количество клиентов значительно выросло, я не знаю, чем это объяснить, мы загружены работой. Я засыпаю с телефоном в руках.— Мне кажется это смешным, а не обидным. Люди элементарно не могут открыть словарь по русскому языку, посмотреть этимологию слова «донос», его значение. Может быть, тогда бы они поняли, что никакого доноса не было. Судья не могла вынести иного приговора, ноутбук был уничтожен как орудие преступления. Возможно, смешно звучит, что мышка с ноутбуком не виноваты, но закон есть закон. Когда убийца кого-то убивает из оружия, оружие уничтожают, наркотики сжигают, так и здесь. СМИ много нагнетали, что она мать-одиночка, но у нас человек не характеризуется его семейным положением, у нас пенсионеров также судят и многодетных, их никто не освобождает от ответственности.— Замужество для меня не пункт, у меня нет четкого плана действий, цели в этом вопросе. Может, в следующем году, может, нет. Не исключено, что до ЭКСПО-2025 я выйду замуж. Пока у меня другие задачи.— Нет, гордума это хорошо, но меня устраивает мое нынешнее положение, я могу заниматься бизнесом, не ограничивая себя какими-то политическими моментами. Хотя в городском хозяйстве я бы поменяла подход к распоряжению бюджетными средствами, усилила бы контроль над их расходованием, усилила контроль над выполнением подрядчиками своих обязательств, которые порой работы делают некачественно, надо активнее взыскивать с них средства за срыв сроков и качество работ. Я считаю Екатеринбург комфортным для жизни, но утверждать, что я никогда отсюда не уеду, не буду. Я часто бываю в Москве, тем не менее в планах переезда нет. Либеральные СМИ доберутся до меня в любой точке мира.— Нет, не совсем так. Меня возмутило, что не все журналисты, которые написали про круглый стол, посчитали нужным позвонить мне, написать, узнать мою позицию. Должна же быть какая-то объективность, давайте не будем злоупотреблять свободой слова. При этом, когда видимся с ними, они мило улыбаются, здороваются. Что за циников вырастила медиасреда?