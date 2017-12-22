Рубрика: Общество
19:50 | 15.12.2017
«Я более трепетно стала относиться к выбору своего окружения»
Помощница главного единоросса страны — о скандалах со своим участием и планах на будущее
— Валерия, ты вольно или невольно стала участником скандальной истории, связанной с проведением круглого стола, на котором предлагалось внести организационный сбор в размере 1000 рублей. Что произошло? Тебя туда втянули или это твоя инициатива?
— Я объясню. Мне позвонили из общественной организации «Опора малого и среднего бизнеса Свердловской области», президентом которой является известный в бизнес-среде Анатолий Филиппенков. Членами партнерства являются уважаемые люди. Позвонила мне Елена Долженко, исполнительный директор МСБ, и предложила выступить на круглом столе с докладом на тему необходимости совершенствования законодательства в сфере малого бизнеса. Я согласилась поучаствовать как один из спикеров, так как мне эта тема знакома, у меня есть наработки, определенные мысли, я вхожу в профильный экспертный совет при Государственной Думе. О том, что встреча будет платная или бесплатная, мне не было известно. Я узнала об этом из СМИ. Я оказалась завязана с пустого места в конфликт. Формат мы не обсуждали с организаторами.
— Не исключено, что никто бы не обратил внимание на твое участие в мероприятии, если бы неделей ранее не стало известно о том, что ты стала помощницей главного единоросса страны — депутата Госдумы, руководителя фракции «ЕР» Сергея Неверова. Новый статус накладывает на тебя какие-то ограничения?
— Я бы не сказала, что мне есть в чем себя ограничивать. Я себя веду и высказываюсь корректно. Делать усилия над собой, что-то говорить или нет, промолчать ввиду нового статуса — нет, у меня таких вопросов не возникает. Более того, я таких вводных не получала. Если я и хожу в какие-то развлекательные заведения, как мои ровесники, то я себя там прилично веду. Что касается каких-то злачных мест, то я там не была, и меня вы там не увидите. Единственное — я более трепетно стала относиться к выбору своего окружения. Я не отношу сюда клиентов, потому что по специфике своей работы они бывают разные.
— Коррупционеры, убийцы, насильники?
— Нет, я сознательно не пошла на уголовное право, потому что там приходится защищать вышеупомянутых лиц. Адвокатов к этому профессия обязывает. В моей, гражданской сфере борьба идет за имущество, за деньги, за бизнес. На чьей бы стороне я ни была, всегда будут недовольные. Мне лично мстили, на Уралмаше меня чуть не убили проигравшие в суде ответчики.
— То есть ты осознаешь, что работа несет в себе опасность и ты сама, своими руками её создаешь. Не было бы безопаснее работать с кем-то в паре, так сказать? Есть мнение, что тебя кто-то «тянет», некие партнеры, которые находятся в тени.
— Так говорить было бы удобно на самом деле, безопаснее, но я слишком горжусь, что сделала все сама. Мне 25 лет. Партнеров у меня никаких нет, ни инвесторов, никого. Я не знаю, плюс это или минус. Я работаю почти 24 часа в сутки, это неправильно. Надо стремиться к тому, чтобы работать меньше. В этом году количество клиентов значительно выросло, я не знаю, чем это объяснить, мы загружены работой. Я засыпаю с телефоном в руках.
— Во многом ты стала относительно известной в Екатеринбурге после того, как в марте 2016 года написала в ФСБ заявление с просьбой проверить людей, пожелавших помочь семье Екатерины Вологжениновой, осужденной за «лайки» и репосты антироссийских картинок и текстов в соцсетях, на предмет финансирования экстремистов. После этого в прессе к тебе приклеился ярлык «блогер-доносчица». Не обидно?
— Мне кажется это смешным, а не обидным. Люди элементарно не могут открыть словарь по русскому языку, посмотреть этимологию слова «донос», его значение. Может быть, тогда бы они поняли, что никакого доноса не было. Судья не могла вынести иного приговора, ноутбук был уничтожен как орудие преступления. Возможно, смешно звучит, что мышка с ноутбуком не виноваты, но закон есть закон. Когда убийца кого-то убивает из оружия, оружие уничтожают, наркотики сжигают, так и здесь. СМИ много нагнетали, что она мать-одиночка, но у нас человек не характеризуется его семейным положением, у нас пенсионеров также судят и многодетных, их никто не освобождает от ответственности.
— Иногда создается ощущение по разговорам, что люди, которые к тебе относятся лояльно, и те, которые критикуют, считают тебя слишком гиперактивной. Грубо говоря, суешься куда не надо. Вот были бы дети, семья, может, и больше от тебя было толку. Собственно, и вопрос: когда уже? Когда замуж выйдешь?
— Замужество для меня не пункт, у меня нет четкого плана действий, цели в этом вопросе. Может, в следующем году, может, нет. Не исключено, что до ЭКСПО-2025 я выйду замуж. Пока у меня другие задачи.
— Какие? Участие в выборах в городскую думу Екатеринбурга?
— Нет, гордума это хорошо, но меня устраивает мое нынешнее положение, я могу заниматься бизнесом, не ограничивая себя какими-то политическими моментами. Хотя в городском хозяйстве я бы поменяла подход к распоряжению бюджетными средствами, усилила бы контроль над их расходованием, усилила контроль над выполнением подрядчиками своих обязательств, которые порой работы делают некачественно, надо активнее взыскивать с них средства за срыв сроков и качество работ. Я считаю Екатеринбург комфортным для жизни, но утверждать, что я никогда отсюда не уеду, не буду. Я часто бываю в Москве, тем не менее в планах переезда нет. Либеральные СМИ доберутся до меня в любой точке мира.
— Похоже, что тебя задело упоминание твоей персоны в истории с платным участием в проведении круглого стола.
— Нет, не совсем так. Меня возмутило, что не все журналисты, которые написали про круглый стол, посчитали нужным позвонить мне, написать, узнать мою позицию. Должна же быть какая-то объективность, давайте не будем злоупотреблять свободой слова. При этом, когда видимся с ними, они мило улыбаются, здороваются. Что за циников вырастила медиасреда?
Фото с личной страницы Валерии Рытвиной в соцсети «ВКонтакте»
Иван Морозов © «Вечерние Ведомости»
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