Общество
18:19 | 26.03.2019
Фото: allfight.ru
Скандал в боксерском сообществе
Известный промоутер и Федерация бокса России обвинили друг друга в обмане спортсменов
Деятельность Федерации бокса России оказывается в поле зрения издания уже не в первый раз. В конце января 2019 года мы рассказывали (читать здесь) о том, как при участии ФБР была создана Федерация бокса Свердловской области, несмотря на то, что к тому времени уже много лет существовала организация с аналогичным названием и функционалом. В результате в боксерском сообществе Урала произошел раскол: большинство тренеров и судей отказались работать с новой федерацией. В свою очередь руководители данной организации поставили под сомнение спортивные успехи свердловских боксеров, заявив, что те якобы незаконно получили звания мастеров спорта.
Спустя почти два месяца произошел новый скандал, уже в сфере профессионального бокса. Одним из его участников вновь стала Федерация бокса России, а другим – промоутерская компания Titov boxing promotions, известная как организатор поединков по боксу и ММА.
«Собаки лают»
В начале февраля в Анапе и Сочи состоялись два турнира, в рамках которых прошли отборочные бои Кубка президента России Владимира Путина. Инициатива по проведению соревнований принадлежит Федерации бокса России. При этом ФБР до начала отборочных боев собрала на круглый стол представителей крупнейших промоутерских компаний, в ходе которого федерация неожиданно объявила, что берет расходы по гонорарам на себя.
Такая ситуация является нетипичной для профессионального бокса, поскольку еще никогда гонорары спортсменам ФБР не выплачивала, а выполняла только надзорные функции. В распоряжении издания есть образцы контрактов на бои, которые каждый из боксеров заключил непосредственно с федерацией, а также таблица гонораров. Из нее следует, что за победу в четвертьфинале Кубка боксер получает 500 тысяч рублей, в полуфинале – 700 тысяч, в финале – 2,5 миллиона. Для проигравших размер гонорара более скромный: 250 тысяч за четвертьфинал, 350 тысяч – за полуфинал, 700 тысяч – за финал.
Несмотря на довольно подозрительное поведение ФБР, внезапно взявшейся платить профессионалам за участие в боях, спортсмены и их промоутеры приняли приглашение, однако в установленный в контрактах срок (пять банковских дней) боксеры денег не получили. Поскольку участие в поединках – для большинства профессионалов единственный источник доходов, спортсмены стали проявлять беспокойство. Когда прошло больше двух недель, участники поединков подготовили письмо к Владимиру Путину, чье имя носит турнир. Тогда глава компании Titov boxing promotions Алексей Титов, занимавшийся непосредственно организацией турнира в Сочи, решил встретиться с генеральным секретарем ФБР Умаром Кремлевым и узнать, когда спортсменам будут выплачены деньги.
Возглавляемая Умаром Кремлевым Федерация бокса России регулярно оказывается в центре конфликтных ситуаций. Фото: tass.ru
«Я сказал ему, что проблему надо решать в кратчайшие сроки, потому что боксеры настроены решительно, они могут вылить негатив в общественное пространство, – рассказал промоутер корреспонденту. – На это Кремлев ответил, что ему без разницы, и добавил: «Собаки лают, караван идет».
Подобные слова от главы федерации, если он действительно их произносил, выглядят довольно вызывающе. Создается впечатление, что Умар Кремлев крайне неуважительно относится к боксерам-профессионалам и игнорирует свои обязательства перед ними. Более того, получается, что инициатор соревнования, которое носит имя президента страны, допускает ситуацию, когда его участники вынуждены неделями ждать денег.
Впрочем, Умар Кремлев заявил, что деньги будут выплачены через неделю, однако этого вновь не произошло. Зато на одном информационном портале появилась статья, в которой вся вина за ситуацию возлагается на Алексея Титова. Якобы именно его компания занималась распоряжением всех финансов при организации турнира. Что касается ФБР, то в статье приводятся слова представителя федерации о том, что никаких контрактов с профессионалами организация не заключала, поскольку выполняет только контролирующие функции. Вместе с тем, мы уже говорили, что в распоряжении редакции имеются копии нескольких контрактов. Кроме того, как стало известно изданию, деньги федерация все-таки выплатила. К тому времени скандал уже вылился в СМИ, и помимо невыплат гонораров, ФБР стала обвинять Алексея Титова еще и в провокациях.
Контракты с одной подписью
Информацию как о задолженности ФБР за отборочные бои Кубка президента России, так и о погашении долга корреспонденту издания подтвердили несколько промоутеров.
«Мы неоднократно обращались в Федерацию бокса России, но каждый раз нам отвечали, что деньги будут в конце недели, но наступала новая неделя, а денег так и не было, – рассказал Петр Рубцов, промоутер боксера Павла Мамонтова. – Сначала нам говорили, что не могут выдать деньги без согласования с министром спорта России Павлом Колобковым, предлагали дождаться его возвращения из Красноярска, где проходила Универсиада. Но игры завершились, а деньги в итоге пришли более чем через неделю после возвращения Колобкова в Москву».
Алексей Титов долгое время пытался добиться от ФБР выплаты боксерских гонораров. Фото: newspile.ru
Представитель Гайбатулы Гаджиалиева, промоутер Максим Михайлов, также подтвердил информацию о том, что гонорар был выплачен с большой задержкой, но отказался от дальнейших комментариев, сославшись на некие договорные обязательства.
Прокомментировал ситуацию и руководитель промоутерской фирмы из Краснодара «СКВ Боксинг» Василий Костенко.
«Мне непонятно, почему все попытались спихнуть на Алексея Титова, хотя он ни единой подписи в документах не ставил, – заявил промоутер. – Единственное, за что отвечал Титов, – это непосредственно организация боксерского вечера, и к проведению мероприятия у меня претензий нет. Требовать же от него денег у меня не было ни юридического основания, ни морального права, поскольку контракты подписывались напрямую с федерацией. Хорошо, что деньги федерация в итоге выплатила, но, когда идет задержка на месяц, а деньги поступают только после того, как боксеры начали высказывать недовольство, это недопустимо».
Боксер Павел Маликов, как и другие участники боев Кубка президента России, ждал гонорара несколько недель вместо пяти дней. Фото: allfight.ru
По словам Василия Костенко, его удивило, что федерация бокса вообще взялась за финансовую сторону вопроса, поскольку никогда подобных случаев не было. Вместе с тем, еще до проведения турнира промоутера насторожил ряд моментов.
«Мы так и не дождались получения второго экземпляра, в котором стояла бы подпись представителя ФБР, – отмечает промоутер. – То есть у нас на руках только контракт с подписью боксера. Впрочем, если бы дошло до судебных споров, это бы значения не имело, поскольку бой состоялся, значит, контракт вступил в законную силу даже при отсутствии подписи второй стороны. Однако и сам контракт нам показался довольно странным, он абсолютно не похож на те, которые заключают промоутерские компании при организации боев».
Генсек с сомнительным прошлым
Зачем Федерации бокса России сначала взяла на себя несвойственные ей обязательства, а затем решила возложить вину за их неисполнение на других? Напрашивается мысль, что изначальной целью заключения контрактов с боксерами было добиться скандала вокруг деятельности известной промоутерской компании и выбить ее с рынка. В пользу такой версии говорит тот факт, что Екатеринбург давно является местом проведения боев среди профессионалов, и вполне возможно, что или лично Умар Кремлев, или кто-то из его приближенных хочет получить контроль над организацией масштабных мероприятий.
Версия о том, что генеральный секретарь ФБР пытается «отжать» бизнес по организации боксерских боев, выглядит не столь уж экзотической. По данным источника, пожелавшего остаться неизвестным, в 90-е годы Умар Кремлев, носивший в то время фамилию Лутфудлоев, находился в оперативной разработке как участник так называемой серпуховской ОПГ. По этим же данным, основной актив Умара Кремлева, ООО «Кремлевское золото», вырос из ювелирной мастерской, которую он отобрал у знакомого. В 2004 году будущий глава ФБР получил условный срок за вымогательство, а в 2007-м – еще один за побои. Примечательно, что когда с санкции ФБР в Свердловской области была создана новая федерация бокса, ее руководители стали вспоминать криминальное прошлое руководителей параллельно существующей организации. Возникает вопрос: волнует ли их возможное наличие судимости у руководителя главной боксерской организации страны или же их внимание к репутации носит исключительно выборочный характер.
У промоутера Василия Костенко возникли вопросы к контрактам, которые выдала спортсменам Федерация бокса России. Фото: box-yfo.ru
В центре скандальных ситуаций Умар Кремлев оказывается довольно часто. Практически одновременно с конфликтом вокруг боксерских гонораров генсек ФБР угодил в скандал из-за своих слов относительно смешанных единоборств.
«В боксе боксируют настоящие мужчины, интеллигенты, – приводит слова спортивного функционера газета «Обозреватель». – А что в UFC (организатор боев по ММА. – Прим.)? Хамство и унижение. Полная быдлятина. В бою Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора было унижение родителей и все остальное, на этом и дурак может зарабатывать деньги. UFC вспомнят только скандалами».
Заявление Умара Кремлева вызвало волну негодования в социальных сетях. Большинство пользователей сошлось во мнении, что именно деятельность ФБР связана исключительно со скандалами, в то время как UFC – коммерчески успешный и позитивный проект.
Через несколько месяцев в Екатеринбурге пройдет Всемирный боксерский форум. Уникальность данного мероприятия в том, что это единственная площадка, на которой проходит встреча четырех основных профессиональных боксерских организаций. То есть России выпадает уникальный случай войти в историю мирового профессионального бокса. Однако отношение национальной федерации к спортсменам и промоутерам еще раз показывает, что функционеры и чиновники от спорта в этом вряд ли заинтересованы.
По материалам МК-Урал
Денис Стрельцов © «Вечерние Ведомости»
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