Общество
12:32 | 18.03.2019
«Подарю господину Мазуркевичу глобус»
Депутат Дмитрий Ионин – о конфликте с уральским бизнесменом, масштабной проверке в ФГК и людях в розовых очках
– Дмитрий Александрович, чем грозит сложившая ситуация на рынке грузоперевозок?
- Вопрос этот комплексный. Если не давать, допустим, производителям щебня вывезти его по железной дороге в нужном объеме - мы получим удорожание этого товара, а это, в свою очередь, приведет к общему удорожанию стоимости строительства дорог в нашем регионе. В итоге, наше региональное управление автодорог прямо говорит, что, в такой ситуации, придется частично отказываться от ранее запланированных объектов. А почему? Да только потому, что некоторые коммерсанты «присосались» к структурам РЖД и пытаются получить свой гешефт! Правильно ли? Нет. И я очень рад, что, по итогам выездного комитета, была сформулирована позиция президента РЖД Олега Белозерова провести проверку ситуации с дефицитом вагонов по Свердловской области. По моей информации - процесс пошел. Ведется масштабная внутренняя проверка.
- История с жалобой на вас, которую направили в Госдуму некие общественники, связана с тем, о чем вы сказали? Вас обвиняли в борьбе против предпринимателя Сергея Мазуркевича, директора компании «ТрансСиб-Урал». Это запутанная история, которая, пожалуй, не совсем понятна рядовому обывателю. Расскажите, чем все-таки лично Вас привлекла тема железнодорожных перевозок и как вы можете прокомментировать претензии Мазуркевича и близких к нему общественников?
- Интерес объясняется просто. Я вхожу в комитет Госдумы по транспорту и строительству. Это мои прямые обязанности. Тем более, когда от крупных предприятий отраслевых объединений поступают жалобы на создание искусственного дефицита вагонов и создание преференций отдельным фирмам-посредникам в ущерб реальным производителям и грузоотправителям нашего региона. Проще говоря. Есть «ТрансСиб-Урал» Мазуркевича. И они, еще со времен Гредина и Мишарина, не имеют проблем с получением вагонов. Причем, по ценам - ниже рыночных. А есть предприятия «Ураласбест», «Первоуральское Рудоуправление», «Прогресс - XXI век» (г. Михайловск) и еще около двадцати производителей стройматериалов, которым вагоны не то, что не дают значительно дороже. Порой их вообще не дают. Они в это время возят грузы «ТрансСиб-Урала». Понятно, что предприятия с этим не будут мириться. Они обращаются к депутатам от Свердловской области и просят разобраться, поднять вопрос на уровне первых лиц РЖД. Потому, что на уровне ниже сидят люди в «розовых очках», которые в упор не хотят видеть вопиющего «вскармливания» отдельного одиозного коммерсанта (а это - сотни миллионов рублей) в ущерб реальным производителям.
- Реализация такой схемы возможна без покровительства высоких начальников?
- Уверен, что нет. И имена тех, кто лоббирует интересы Мазуркевича, постепенно всплывают в ходе нашего расследования. Раньше это были имена относительно небольших людей в иерархии «Федеральной Грузовой Компании» (ФГК). Говорилось о близкой дружбе предпринимателя с директором филиала ФГК Михаилом Шариным. Не удивительно, ведь филиал с Шариным во главе даже сидит в офисе Мазуркевича, а последний сам заявлял, что сдает этот офис «за дешево». По имеющейся информации, глава «ТрансСиб-Урала» кичится и близкими отношениями с чиновниками более высокого уровня. Но более глубоко погрузившись в тему, я могу, пока, сделать вывод, о том, что, допустим, созданный Мазуркевичем миф о его близкой дружбе с директором ФГК Виктором Вороновичем оказался не более чем мифом. По крайней мере, после обнародования этой истории, именно Воронович принял решение о повышении ставки аренды вагонов для «ТрансСиб-Урала» до цифры, близкой к рыночной.
- Вы называете достаточно серьезные фамилии людей, которые заинтересованы в действующей схеме перевозок. Считаете, что вопрос реально можно решить? И не боитесь ли ответных действий тех оппонентов, которых вы успели нажить, углубившись в железнодорожную тему?
- Ответных действий? Ну, вот смотрите. За время, что я занимаюсь решением проблемы искусственного дефицита вагонов для производителей стройматериалов, на меня написали огромное количество всевозможных кляуз. В Думу, в полицию, в прокуратуру, чуть ли не в Спортлото. Ни одна из них не подтвердилась. Мазуркевич дважды подавал на меня в суд. И оба раза проиграл. Их жалоба в комиссию по этике Госдумы, которую они так тщательно распиарили в СМИ - оказалась пшиком и ни к чему не привела. Так что защищаться я умею. Сейчас пошли публикации, что я, якобы, занимаюсь отстаиванием интересов производителей украинского щебня и, на этом фоне, меня чуть ли не предателем Родины пытаются выставить. Я, пожалуй, при случае, подарю господину Мазуркевичу глобус. Чтобы он сравнил, вообще, где Украина, а где Свердловская область, вопросы производителей щебня в которой я и защищаю. Он не может не понимать, что никто никогда не повезет на Урал украинский щебень. Он же «золотой» получится по цене. Даже если его вести по самым дешевым ставкам, как привык за эти годы делать его «ТрансСиб-Урал».
Фото предоставлены Дмитрием Иониным
Иван Морозов © «Вечерние Ведомости»
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