Народ не безмолвствует: жители Атига требуют ответов на вопросы по мусорной реформе



Чиновников на общепоселковом собрании практически не было, зато приехала их силовая поддержка в виде целого экипажа ППСП

В феврале дума Атига, понимая обеспокоенность жителей увеличением платежей, решила провести общепоселковое собрание. Главе муниципального образования Сергею Мезенову поручили пригласить на мероприятие представителей всех ответственных ведомств: заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егора Свалова, курирующего мусорную реформу, представителей Роспотребнадзора, должностных лиц прокуратуры, а также уполномоченных лиц организаций, задействованных в мусорной реформе на территории поселка: «Экосервис», «Экотехпром» и «Т Плюс».К намеченному часу явился только человек, назвавший себя представителем «Экосервиса», но сказать жителям ему было нечего (об этом мы подробнее расскажем далее). В итоге было решено перенести сход на другую дату. При этом главе Атига было поручено решить вопрос, чтобы на данное мероприятие все-таки пришли люди, которые могли бы дать ответы жителям поселка. Кроме того, участники сорванного собрания заявили о намерении обратиться в администрацию президента России и Генеральную прокуратуру.На собрание пришло не так уж много людей, что достаточно странно, учитывая остроту обсуждаемой темы. Пришедшие говорили, что объявления в магазинах появились всего за два часа до начала схода. Возникают подозрения, что кто-то решил скрыть от жителей поселка информацию о важном мероприятии.Должностные лица, которых ждали жители, в поселок не приехали. Глава муниципалитета Сергей Мезенов сообщил собравшимся, что Егор Свалов подтверждал свое участие, до других приглашенных дозвониться якобы не удалось. Между тем времени на оповещение всех, от кого граждане хотели получить ответы на свои вопросы, было более чем достаточно. Возникает вопрос, действительно ли Сергей Мезенов пытался оповестить всех ответственных за мусорную реформу? Дума рабочего поселка Атига намерена просить у главы подтверждения рассылки ведомствам уведомлений о приглашении.Корреспондент «Вечерних Ведомостей» в отличие от представителей МинЖКХ и других ответственных структур приехал в Атиг и смог убедиться, что вопросов у жителей накопилось немало.Жительница поселка по имени Надежда посетовала, что с 1 января платежи выросли в разы.«Раньше я платила за вывоз мусора из квартиры 40 рублей, а теперь 120, – говорит она. – И это я одна прописана! Спрашивается, откуда такие цифры? В Москве платят 90 рублей, то есть меньше нашего, а мусора Москва производит столько, сколько мы и за десять лет не произведем. Я уже не говорю о том, сколько получают в Москве и на какие средства существуем мы в Атиге. А ведь у нас большинство населения – это пенсионеры. Складывается впечатление, что нас, пожилых людей, просто решили в очередной раз ограбить».Еще одна жительница, не назвавшая своего имени, пожаловалась, что с 1 января приходят две квитанции за вывоз ТКО.«Одна квитанция от управляющей компании, которая и раньше брала деньги за вывоз мусора, а вторая – от «Энергосбыта Плюс», который действует от имени регионального оператора, – отметила жительница поселка. – Хорошо, что кассиров предупредили и они берут деньги только по одной».Проблема двойных платежей, увы, не редкое явление в сфере ЖКХ, однако все они решаемы. Необходимо только вмешательство департамента Госжилстройнадзора и прокуратуры, но представитель первого на встречу с жителями Атига не явился, а прокурор прибыл, когда собрание уже решили отложить. К слову, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка как раз накануне схода поручил своим подчиненным уделить вопросам двойных платежей за ТКО особое внимание.Семья жительницы поселка Нины выразила недовольство тем, что вынуждена платить за всю недвижимость, которая ей принадлежит, хотя понятно, что проживает она только в одном месте.«Нам по наследству остались две дачи. В выходные мы бываем там, летом чуть подольше. Однако платить приходится и за обе дачи, и за квартиру, – недоумевает она. – Мне добавили к пенсии 700 рублей, 600 из которых уходят на оплату вывоза мусора. Какое же это повышение? Или что, по мнению властей, нам теперь надо дачи разломать?»Примечательно, что закон позволяет гражданам, владеющим несколькими объектами недвижимости, платить деньги только за время фактического проживания там. Для этого надо написать заявление оператору ТКО с требованием произвести перерасчет. Но в условиях скудного информирования граждан о проводимой реформе об этом мало кто знает. Общепоселковое собрание – вполне удобная площадка для того, чтобы рассказать всем гражданам, как можно сэкономить, но в этом, видимо, никто из чиновников не заинтересован.Вопросы относительно мусорной реформы есть не только у простых жителей, но и у избранных ими депутатов. Например, у председателя думы Владимира Морозова накопились претензии к самой схеме обращения с отходами.«Заявленная цель реформы – улучшить экологическую ситуацию, но проблем с мусором в Атиге нет уже давно, – отмечает Владимир Сергеевич. – Еще несколько лет назад мы сами без всякой реформы создали уникальную систему, которая, пожалуй, не имеет аналогов в Свердловской области. Вместо традиционных контейнерных площадок у нас установлены закрытые подземные бункеры, которые не дают ветру и бродячим животным растащить мусор по округе».Примечательно, что с началом реформы в плане организации работы не изменилось по сути ничего. Вывозом мусора на полигон по-прежнему занимается «Служба организации благоустройства и развития», которая выступает в роли субподрядчика. При этом региональный оператор собирает в месяц около 400 тысяч рублей, а субподрядчик получает только 195 тысяч. Данная сумма не покрывает расходов бюджетного учреждения, а значит, МБУ работает в убыток.Казалось бы, по закону тариф должен складываться с учетом расходов на сбор и вывоз отходов на перегрузочную площадку, на погрузку и перевоз мусора к месту переработки, на переработку или утилизацию. В данном случае нет ни перегрузочных площадок, ни вывоза, ни переработки, однако расходы растут.«Возникает вопрос, за что мы платим. Мы сами собираем мусор, сами вывозим его, а большую часть денег получают другие, – отмечает спикер думы. – При этом, благодаря Роспотребнадзору, наше МБУ получает штраф за то, что вывозим мусор на полигон, который не соответствует требованиям законодательства, так как расположен в 300 метрах от поселка. Но ведь нам сам же оператор говорит везти мусор туда, потому что других площадок ни у нас, ни у него нет».Есть вопросы, касающиеся самого конкурса по определению региональных операторов. В ходе подготовки к мусорной реформе территорию области разделили на три зоны. Нижнесергинский район попал в западную зону, где победителем конкурса стал «Экосервис». Что представляет собой данный оператор? По данным на сервисе СБИС, «Экосервис» зарегистрирован в Первоуральске. В штате компании всего один сотрудник. Возникает вопрос: каким образом данная компания будет создавать инфраструктурные проекты стоимостью в миллиарды рублей, если у нее нет ни штата, ни активов?Реформа предполагала приход инвестора и его участия в реформе своими деньгами. В данном случае жители имеют дело с довольно сомнительной компанией, зарегистрированной в квартире, до которой глава города, с его слов, даже не смог дозвониться. Между тем именно эта фирма преподносится в качестве инвестора. По факту, судя по всему, инвесторами сделали простых жителей, среди которых треть пенсионеров. По сути, людям предложили вложиться в мусорную реформу своими пенсиями. Довольно циничная схема, не правда ли?После того, как «Экосервис» был назван победителем конкурса, новоявленный оператор передал свои полномочия компании «Экотехром» с численностью сотрудников 29 человек. Может ли она построить мусоросортировочные станции и обустроить полигоны? Вероятность этого выглядит очень незначительной. Более того, сам «Экотехпром» сбором средств с населения не занимается, эту работу на основе агентского договора осуществляет «Энергосбыт Плюс». Вывозом мусора же на полигон в Атиге, как уже говорилось, занимается МБУ «Служба организации благоустройства и развития». То есть получается странная схема: есть региональный оператор, есть агент, который собирает средства с населения, есть организация, которая непосредственно собирает и вывозит мусор, и есть еще одна организация, чей функционал не очень понятен. Такая сложная структура наводит на мысль о коррупционной составляющей.В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время мусорная реформа напоминает профанацию из-за засилья «мутных фирм». Под это определение вполне подходит и та структура, что сложилась в западной зоне Свердловской области.Подобные подозрения возникли и у активистов свердловского штаба Общероссийского народного фронта. Об этом они сообщили на межведомственном совещании в Нижнем Тагиле, которое провел заместитель генерального прокурора Юрий Гулягин.«Наши федеральные коллеги проанализировали ситуацию, – отметила по итогам совещания член центрального штаба ОНФ Жанна Рябцева. – По мнению экспертов ОНФ, при таком положении дел есть риски в части сохранности инвестиционной части платы граждан за ТКО в случае банкротства регоператора. Во время заседания заместитель генпрокурора выдал предостережение о недопустимости нарушения закона».На эти факты обращает внимание и дума Атига.«Мы хотим получить от правительства Свердловской области ответы на ряд вопросов, – отмечает Владимир Морозов. – Почему миллиардный контракт на обслуживание одной трети области достался компании, у которой ничего нет: ни полигона, ни мусороперерабатывающего завода, ни перегрузочных площадок, ни техники, ни людей? На каком основании в муниципалитет пришла другая компания, не участвовавшая в тендере, и заключила с местным МБУ договор на сбор и вывозку ТКО? Почему тариф в малых городах и поселках Свердловской области выше, чем в Москве?»Редакция «Вечерних Ведомостей» обращается к представителям прокуратуры, правительства Свердловской области, министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, а также к управляющему Западным управленческим округом Свердловской области. Мы просим дать всестороннюю оценку деятельности компании «Экосервис» и других организаций и должностных лиц, имеющих отношение к проведению мусорной реформы на указанной территории, а также посетить следующую встречу с жителями поселка Атиг.