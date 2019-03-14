Из полицейских – в чиновники

Фото: гордума Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга продолжает пополняться полицейскими кадрами. По слухам, на работу в мэрию перешла начальник отдела дознания УМВД города, подполковник полиции Анастасия Брыкина. По данным инсайдеров, женщине подыскали место в Земельном комитете Администрации. По странному стечению обстоятельств, заместителем председателя комитета является Анна Жолобова – то ли дочь, то ли однофамилица начальника Управления организации дознания ГУ МВД России по Свердловской области Юрия Жолобова.На место Анастасии Брыкиной начальником отдела дознания УВД назначен некто Биисов Куаныш. Ранее он возглавлял отдел дознания в ОП №11, в связи с чем слухмейкеры предполагают, что майор является ставленником руководителя отдела полиции Владимира Пилюшенко. Его лоббистские возможности оказались явно выше некоторых представителей ГУ МВД, которые хотели видеть в кресле Анастасии Брыкиной своих доверенных лиц. Про Биисова известно, что сам он родом из Туринска, после окончания школы приехал в Екатеринбург, поступил в институт и решил связать свою жизнь со службой в органах МВД.В УМВД России по Екатеринбургу стали замечать напряженные отношения между сотрудниками из руководящего состава. Слухмейкеры отмечают, что в последнее время обострился некий конфликт между начальником УМВД Сергеем Кулагиным и замначальником полиции УМВД по охране общественного порядка Александром Дмитриевым. Причиной разногласий могли послужить кадровые вопросы, либо истории из прошлого – полицейские знают друг друга около 10 лет.Свердловское региональное отделение «Справедливой России» к лету этого года может столкнуться с кадровым дефицитом медийных политиков. Дело в том, что заявления о выходе из совета реготделения «СР» написали депутат Заксобрания Андрей Жуковский, экс-депутат думы Среднеуральска Виталий Сухов и политтехнолог Никита Фролов, которые перебрались из Екатеринбурга в Омск. По сути, эсеры лишились ¼ руководящего органа реготделения.Теперь им предстоит выбрать новое руководство – процесс будет происходить параллельно с процедурой на федеральном уровне. Ожидается, что 21 апреля на конференции сопредседателем «Справедливой России» изберут бизнесмена, главу холдинга «Царьград» Константина Малафеева, после чего в «СР» начнутся глобальные изменения, которые не обойдут стороной и Свердловскую область. Уже к осени, судя по развитию событий, мы увидим в совете реготделения «СР» много неожиданных фигур, которые зайдут туда с прицелом на выборы Заксобрания 2021 года.В Камышлове возмущены заявлением депутата Заксобрания Альберта Абзалова, курирующего в Свердловской области партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги». Парламентарий привел Камышлов в качестве положительного примера – якобы, с уборкой дорог от снега в муниципалитете всё прекрасно, хотя это совсем не так. Камышлов давно превратился в «город-сугроб» – муниципалитет, где снег убирают, пожалуй, лишь точечно и только в преддверии высоких гостей. Горожане сомневаются, что информация, которая поступает Абзалову, объективна, учитывая, что во второй половине февраля уже приезжали его однопартийцы и также благословили местных чиновников и подрядчиков.В Администрации Богдановича царят панические настроения – заместители главы, работавщие еще при бывшем градоначальнике, рискуют вот-вот потерять кресло в мэрии. Не боится лишь первый замглавы, бывший главный шериф города Константин Мартьянов, чей однофамилец и возглавил Богданович в декабре 2017 года. В феврале 2018 года у его замов истек срок контрактов, но глава продлил их – пока на месяц. Сложившаяся ситуация позволяет мэру держать подчиненных на крючке, требуя от них исполнения необходимых указаний.Слухачи поговаривают, что бывший заместитель начальника отдела полиции № 11 УМВД России по Екатеринбургу Алексей Кандыба (в конце 2018 года он стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий), по слухам, мог быть причастен к незаконному использованию муниципального жилищного фонда.Если верить сплетням, то подполковник не брезговал сдавать в наем квартиры одиноких умерших граждан. Информацию об объектах собственности ему предоставляли участковые, при этом, по информации, требующей проверки, особенно отличался ретивостью капитан полиции по имени Фидель.Вторым промыслом, опять же по слухам, являлось решение вопросов по не возбуждению дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Как поговаривают сплетники, этим Кандыба промышлял еще в отделе полиции №8, но сам деньги в руки старался не брать.Следственный отдел по городу Реж СК России по Свердловской области продолжает расследовать уголовное дело по факту причинения 29 августа 2018 года телесных повреждений местному жителю Каргапольцеву. После устроенного неизвестным лицом кровавого побоища в розыск объявлялся депутат думы Режа Евгений Сурнин. По слухам, у следователей имеются достаточные основания полагать, что парламентарий был причастен к тем событиям, и теперь он стоит перед крайне непростым выбором. Если силовики все же «накопают» достаточно материала, то его ждет судимость по ст. 115 УК РФ, но, в случае благоприятного развития событий, а также, например, явки с повинной и раскаяния, можно всегда договориться на относительно новую норму в уголовном законодательстве РФ, предполагающую прекращение уголовного преследования с назначением судебного штрафа.Поговаривают, что в департаменте образования Администрации Екатеринбурга появился штатный «киллер» – чиновник, который будет расправляться с неугодными мэрии директорами школ. По слухам, новые «должностные обязанности» повесили на главного специалиста департамента Елену Стукову, которой предстоит выполнять неприятную, и крайне грязную работу.