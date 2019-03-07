Без вещей на выход: бывший сотрудник «Дворца молодёжи» пытается добиться возврата своего оборудования у дирекции

Лариса Владимировна Жильцова три года была руководителем «Детской инженерной школы». Это такой, как мы привыкли говорить, кружок для одаренных детей, где их обучают инженерии на хорошем оборудовании и с привлечением высококлассных специалистов. С инженерной школой сотрудничают крупные организации, которые заинтересованы в поддержке молодых грамотных инженеров на самых ранних этапах их профессионального формирования. Ученики школы всегда занимали хорошие места на состязаниях в своей сфере, демонстрируя отличный уровень подготовки.Одним из таких специалистов, работавших с ребятами и находившихся в подчинении Ларисы Жильцовой, был Сергей Петрович Евсюков. Мужчина занимал должность заведующего отделом цифрового проектирования и производства отделения политехнического образования «Дворца молодёжи», работал с детьми в качестве наставника-консультанта и вел работу над магистерской диссертацией по педагогике в рамках проекта «Детская инженерная школа». Собственно, именно он, сам того не желая, и стал центром скандальной истории, о которой пойдёт речь.В начале января учащихся «Детской инженерной школы» вывезли на природу, в загородный центр «Таватуй». Называлось данное мероприятие «Зимняя школа», и было нацелено на оказание консультационной и методической помощи школьникам, которые самостоятельно делали проекты. Из формулировки ясно, что дети там постоянно посещали занятия, на которых преподаватели только помогали им в работе над проектами, но основную работу школьники должны были делать сами. Занятия в лагере вел Сергей Евсюков. Вместе с ним занималась с ребятами и Лариса Жильцова.Всегда находятся люди, которые самостоятельно работать то ли не могут, то ли не хотят. Так случилось, что две девочки (Мария Т. и Мария П., - имена несовершеннолетних изменены, - прим. ред.), которые обучались в Зимней школе, особого интереса к самостоятельной работе не проявляли: как потом писала Жильцова в объяснении к случившемуся инциденту, девочки даже не удосужились привлечь к своему исследованию какие-то научные источники, ограничившись Википедией. Видимо, дети привыкли, что взрослые всё за них делают, а лавры пожинают они.Днём 10 января учащиеся «Детской инженерной школы», - где-то 18-20 человек, - собрались после полдника, чтобы обсудить свои проекты. Неожиданно для всех обе Марии, не ставя в известность преподавателей (в тот день с ними работали и Евсюков, и Жильцова), заявили, что не сделали ничего из того, что им предложили на прошлой консультации, и делать самостоятельно не собираются.Эта информация дошла до преподавателей, после чего последовала нормальная учительская реакция. Сергей Петрович сказал девочкам, что намерен заниматься только с ребятами, которые действительно заинтересованы в предмете, готовы самостоятельно работать, а не заставлять выполнять свои проекты преподавателей. При этом мужчина подчеркнул, что девочки могут выбрать, будут ли они дальше работать над проектом или же покинут аудиторию и займутся своими делами. Преподаватель не повысил голос, не угрожал девочкам (разве что сказал, что не видит смысла в их присутствии на следующей выездной школе, если они дальше будут так заниматься). Всему этому есть свидетели.Девочки, конечно же, вышли из аудитории. На этом всё могло кончиться, но оказалось, что в лагере в это время находилась Светлана, мама Марии П. Она была курирующим педагогом, но ни разу, по словам Жильцовой, не поинтересовалась делами ее подопечных на инженерной школе. А вот насчёт своего чада прибежала на следующий день вечером, начав обвинять обоих педагогов в оскорблении девочек. Женщина говорила, что Евсюков не только отправил учениц за дверь, но еще и использовал мат «через каждое слово».Руководитель инженерной школы решила защитить честь своего сотрудника и открыть глаза матери Марии П. на ситуацию, а поэтому пригласила детей, присутствовавших в аудитории в то время, когда девочки добровольно покинули занятие, самих девочек и Светлану в холл в конце дня. Жильцова намеренно не позвала Сергея Петровича, чтобы Марии не оказывали на него давления.Когда Светлана наконец-то пришла (куратор смены не смогла до нее дозвониться, и девочка сама звонила маме) и включила диктофон (кстати, Жильцова тоже вела запись: она есть в распоряжении «Вечерних Ведомостей»), ребята чуть ли ни слово в слово пересказали ей то, что сказал Евсюков на занятии. Однако женщина не поверила, заявив, что «они все врут» и только «её девочки не обманывают». Возможно, девочки-то свою вину осознали – начали плакать. Правда, они могли заплакать и для того, чтобы надавить на непреклонного руководителя. В этом случае, мамы отправили их не в тот кружок, не заметив выдающихся актёрских способностей.В первый же день после возвращения из лагеря, Лариса Жильцова отправилась «на ковёр» к директору «Дворца молодёжи» Константину Шевченко. Светлана уже донесла ему о произошедшем на выезде, и теперь Шевченко ждал объяснений от руководителя Детской инженерной школы. Собственно, ничего сверх того, о чём мы говорили выше, Жильцова ему не сообщила, но директор «Дворца молодёжи», видимо, не поверил. Поручив разбирательство своему заму Инне Денюш, он мог «припугнуть» женщину увольнением Евсюкова после поступления официальной жалобы.Позднее Жильцова связалась с мамами обеих девочек. Алла, мама Марии Т., заверила руководителя, что претензий не имеет, что её дочь поняла ошибку и сейчас они вместе думают над переходом в детское объединение по медицинскому профилю, чтобы продолжить работу над их медико-инженерным проектом. Светлане руководитель отправила сообщение на электронную почту, где принесла извинения за случившееся и заверила, что девочек не выгонят из инженерной школы, и что с ними продолжит работать другой преподаватель.Эта история могла в очередной раз закончиться, – в ней вообще было много моментов, на которых ситуацию можно было остановить, – но тут Жильцовой в соцсети написала Мария Т.. Она интересовалась своим дальнейшим участием в «Детской инженерной школе» и судьбой Сергея Петровича. Лариса Жильцова честно ответила девочке, что дальнейшая работа преподавателя в коллективе зависит от того, будет ли письменная жалоба от родителей. Больше ни с кем женщина это не обсуждала.На следующий день произошла еще одна вещь, сыгравшая не на руку Ларисе Жильцовой. Ей позвонила Инна Денюш с вопросом, что за кампанию в защиту Евсюкова развернули в соцсетях. Конечно же, эту информацию сообщила Светлана. Руководитель инженерной школы заверила начальство, что никаких групп в поддержку преподавателя она не создавала, а также дала Денюш ссылку на основную группу во «Вконтакте». После работы женщина зашла на личную страницу в соцсети и увидела много сообщений от участников смены в «Таватуе», которые интересовались тем, что стало с Евсюковым. Она заверила ребят, что паниковать не стоит. Но в это время по сети уже гулял хэштег #неувольняйтепетровича.Жильцова долго думала о том, откуда могла произойти утечка информации о возможном увольнении её сотрудника и пришла к выводу, что знала об этом только Мария Т..16 января Шевченко позвонил Ларисе и, по ее словам, велел ей заставить Евсюкова написать заявление об увольнении. Объединившиеся Светлана и Алла принесли директору «Дворца молодёжи» письменную жалобу, после чего Шевченко, видимо, решил воплотить своё обещание в жизнь.Тут стоит сказать, что ни Денюш, ни другие сотрудники толком служебное расследование, которое могло стать причиной увольнения Евсюкова, не провели. Это может послужить причиной для привлечения работодателя к административной ответственности.Сделать ничего было нельзя, поэтому Жильцова позвала Евсюкова писать заявление. В то время, пока мужчина сидел с бумагами, Ларисе Владимировне позвонила Денюш, которая начала угрожать, по мнению Жильцовой, ей и её ребенку, если в сети появится хоть какая-то новая информация по делу. Руководитель инженерной школы на это ответила, что может в любой момент подтвердить безосновательность обвинений Светланы. Этот довод Денюш проигнорировала и продолжила общение в таком же тоне (все записи разговоров есть у «Вечерних Ведомостей»).После случившегося Жильцова на несколько дней ушла на больничный: организм не выдержал стресса. Евсюкова уволили. Кстати, во время больничного Жильцовой, Инна Денюш инициировала проверку на соответствие действий Жильцовой и Евсюкова федеральному закону «Об образовании в РФ». Известно, что ни один из членов комиссии, кроме начальника отдела кадров, не разобрался в случившемся до конца. На просьбу Жильцовой ознакомить ее с результатами проверки, ответа руководства до сих пор нет.В итоге Лариса сама написала заявление на увольнение, несмотря на планы, в которых было даже внедрение дистанционного обучения в дополнительном образовании Свердловской области. Да, никто не захочет работать в коллективе, где ему могут угрожать.В этой истории много интересных нюансов, которые стоит рассмотреть.Обратим внимание, учащиеся «Детской инженерной школы» могли заниматься по своим проектам в дистанционном режиме с помощью оборудования, которое принадлежало не «Дворцу молодёжи», а Сергею Евсюкову. Чтобы помочь своим ученикам, мужчина привёз в политехническое отделение Дворца молодежи много необходимого оборудования из дома. Сразу после увольнения он аппаратуру не забрал, поскольку вынести её было физически невозможно. Приехал за вещами он только 5-го февраля, но ему не дали их забрать, потому что Денюш решила проводить инвентаризацию 6-го февраля.К слову, по закону, если во время инвентаризации сотрудники того или иного учреждения находят предметы, которые нигде не числятся, они обязаны автоматически поставить их на баланс.После инвентаризации Евсюков написал требование на имя Шевченко, где прописал условия, на которых он предоставлял оборудование. Также в документе сказано, что после увольнения все эти условия должны были автоматически аннулироваться. Бывший сотрудник составил список оборудования и личного имущества, завезенного в отделение политехнического образования «Дворца молодёжи». Однако после заявления никаких действий со стороны администрации не проследовало, и при очередной попытке забрать свое имущество, он наткнулся на отказ администрации, после чего обратился в полицию.Сейчас сотрудники полиции проводят проверку в отделении политехнического образования с целью проверки наличия либо отсутствия состава преступления в действиях Шевченко и Денюш, чтобы понять, от кого исходила инициатива по удержанию оборудования и дальнейшей постановки его на баланс «Дворца молодёжи».Отметим, что такие нелепые увольнения – не первый случай во «Дворце молодежи». По словам Жильцовой, ранее работы лишились начальник отделения художественно-эстетического образования и начальник отделения экологического образования. Первую «приговорили» из-за того, что она заставляла своих подчиненных заполнять необходимые бумаги, а вторую – за проведение «немодных» мероприятий.Лариса Жильцова рассказала нам о вещах, которые вообще лежат за рамками понимания. Оказывается, помимо основной работы, Инна Денюш занималась юридическими вопросами создания и сопровождения некоммерческой организации (НКО) «Ассоциация учреждений дополнительного образования детей Свердловской области», одним из учредителей которой был «Дворец молодёжи».Во время проверки НКО Минюстом, Денюш попыталась скрыть свою оплошность в незаключении договора аренды этой общественной организацией с Министерством государственного имущества. Поэтому она предложила директору «Дворца молодёжи» Шевченко заключить договор аренды задним числом. Это – нарушение закона. В итоге, проверку минюста НКО прошла с замечаниями относительно Устава организации.Вообще персона Денюш во «Дворце молодежи» и ее карьерный рост вызывают много вопросов: каким образом рядовой юрист, у которого так много штрафов по административным нарушениям в организации (цифры по уплате штрафов, пени и т.д. можно видеть на официальном сайте ДМ в финансово-хозяйственных отчетах) становится заместителем директора по развитию и сопровождению системы дополнительного образования в регионе? Не имея педагогического образования, она занимает кабинет первого заместителя директора Лидии Пересторониной, проработавшей в данной должности около 20 лет (которая, кстати, также была директором «убрана» на должность начальника информационно-аналитического отдела во ДМ).Мы можем смело сказать, что во «Дворце молодежи» происходит что-то нездоровое. Выводы пока делать рано. Тем не менее, уже сейчас мы сомневаемся в адекватности руководства, которое так легко разбрасывается хорошим кадрами – а Евсюков был отличным наставником и специалистом, потому как не за всякого учителя так вступаются дети, - руководства, которое не двусмысленно намекает на тревожные последствия, и при этом наслаждается безнаказанностью.История двух девочек, похоже, запустила процесс вскрытия всех больших и маленьких прегрешений, накопившихся во «Дворце молодежи». Редакция будет следить за развитием событий.