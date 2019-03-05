Общество
14:32 | 7.03.2019
Фото: Правда УрФО
Уральский завод Вексельберга попал под уголовное дело
Махинации с НДС привели следствие к руководству «ЕЗ ОЦМ»
Как стало известно veved.ru из собственных источников в силовых ведомствах, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Делом занимается следователь Отдела расследований организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Екатеринбургу (в распоряжении редакции имеется постановление о возбуждении УД).
Как ранее сообщало издание «Правда УрФО», компанию уличили в уходе от налогов – за последние четыре года АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» недоплатил в бюджеты всех уровней порядка 1,9 миллиарда рублей. Налоговикам даже удалось доказать через суд часть излишне полученных заводом в заявительном порядке сумм НДС.
В адрес компании было выставлено требование об уплате в бюджет излишне полученных в заявительном порядке сумм налога. Налоговым органом сделан вывод о том, что договоры по переработке вторичного сырья (лом и отходы драгметаллов) прикрывали собой сделки по приобретению слитков драгоценных металлов.
Налоговым органом указано и АО «ЕЗ ОЦМ» не оспаривается, что предприятие приобретало у ООО «АИВ», ООО «Диамант» и ООО «Хрисаор» драгоценные металлы по цене значительно ниже той, что была установлена на мировом рынке (со скидкой 7-8%). Между тем деловая цель продажи спорными контрагентами драгоценных металлов по существенно заниженным ценам осталась не ясной, что также подтверждает доводы инспекции о получении необоснованной налоговой выгоды.
В августе 2016 года Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области направила в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД материалы камеральной налоговой проверки декларации по НДС за 4 квартал 2015 года, представленной АО «ЕЗ ОЦМ».
Сотрудниками полиции были опрошены должностные лица АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», изучены документы, указывающие на формальный документооборот и транзитный характер операций по расчетным счетам, использование цепочки поставщиков, которые обладают признаками анонимных структур. Неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ за отсутствием в действиях руководства АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» признаков преступления. Спустя 2,5 года следователи все же возбудили уголовное дело, пусть пока и бесфигурантное.
Согласно материалам дела, 25 января 2016 года неустановленные лица из числа руководителей АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» с целью хищения денежных средств из бюджета РФ, предоставили в Межрайонную ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2015 года. В декларацию были включены заведомо ложные сведения о сумме налоговых вычетов НДС в связи с документально оформленными, включенными в бухгалтерскую и налоговую отчетность, при этом фактически не исполненными счет-фактурами, выставленными от ОО «Диамант» и ООО «Хрисаор».
26 января 2016 года неустановленные лица из числа руководителей АО «ЕЗ ОЦМ» представили в Межрайонную ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области заявление о применении в заявительном порядке возмещения НДС. Первого февраля 2016 года Межрайонной ИФНС, введенной в заблуждение неустановленными лицами, действовавшими от имени АО «ЕЗ ОЦМ», вынесено решение о возмещении суммы налога на добавленную стоимость на сумму более 1 миллиона рублей. В этот же день, 1 февраля, на расчетный счет предприятия, открытый в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк» со счета Управления федерального казначейства по Свердловской области перечислены денежные средства в размере более 1 миллиона рублей. Таким образом, неустановленные лица из числа руководителей завода путем обмана похитили из бюджета РФ более одного миллиона рублей.
Безусловно, есть риск того, что уголовное дело так и не будет раскрыто, и будет приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Так, например, произошло с уголовным делом о пропаже принадлежащих государству 32,7 тонны золота и платины с «Ез ОЦМ». Счетной палатой РФ было установлено, что в период с 1993 по 2005 годы руководство предприятия неправомерно использовало оборотный фонд драгоценных металлов. Драгметаллы выставлялись на продажу, а вырученные средства вкладывались в уставные фонды коммерческих обществ.
Гендиректором ОАО «Ез ОЦМ» в данный период времени был Николай Тимофеев, а чуть позже (2004-2005 годы) – его ближайший компаньон – Алексей Фисенко. По итогам проверки Тимофеев в том же 2004 году продал ЕОЦМ, а Фисенко назначен главой администрации Ленинского района Екатеринбурга. По данному факту было возбуждено уголовное дело (№436309) по пункту «б» части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), которое впоследствии было приостановлено, с 2012 года по нему не проводится никаких следственных действий (находится в производстве СУ СК по Свердловской области).
К Алексею Фисенко между тем, также могут появиться вопросы у силовиков. По итогам проверки ИФНС России по Кировскому району к одному из контрагентов АО «ЕЗ ОЦМ» – ООО «МР-Трейдинг» (Фисенко является её соучредителем, компания находится в процессе ликвидации), было вынесено решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 12 августа 2016 года. Согласно документу, установлена неуплата налога на добавленную стоимость в размере более 83 миллионов рублей, компании начислены пени в размере 23,2 миллиона рублей. ООО «МР-Трейдинг» привлечено к налоговой ответственности в виде штрафа в размере 14 миллионов рублей (дело №А60-54011/2016 рассматривалось в Арбитражном суде Свердловской области). Основанием для доначисления НДС, пени и применения налоговой ответственности послужили выводы инспекции об использовании-ООО «MP-Трейдинг» схемы, направленной на незаконное применение вычетов по налогу на добавленную стоимость по операциям приобретения слитков аффинированных драгоценных металлов у КБ «Монолит», с привлечением ООО «Диана» и ООО «Атикс».
Стоит полагать, что в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении неустановленных лиц из числа руководителей АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», будут допрошены и сотрудники Уральской государственной инспекции пробирного надзора (УГИПН) ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации», осуществляющие надзор за оборотом драгоценных металлов.
Согласно материалам арбитража, в качестве одного из оснований для доначисления НДС, штрафа и пени налоговым органом указаны дефекты при составлении актов о приемке и вскрытии посылки «лома прочие слитки», фиксации не соответствующих действительности фактов. Вместе с тем, в соответствии с федеральным законодательством, на обществе «ЕЗ ОЦМ» присутствует группа постоянного государственного надзора (ПГН), которая представляет собой постоянное (ежедневное) присутствие сотрудников УГИПН на территории предприятия с целью осуществления государственного надзора за оборотом драгоценных металлов, в том числе за оформлением документов первичного учета драгметаллов. При этом, как следует из ответа от 22.08.2016 постоянного контролера группы ПГН - в 2015 году в обществе «ЕЗ ОЦМ» не выявлено нарушений в работе комиссии по приемке сырья.
Добавим, что в настоящее время в Арбитражном суде Свердловской области рассматривается несколько исковых заявлений к АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» о взыскании с предприятия сумм в несколько сотен миллионов рублей. Так, АО «Юникредит Банк» подал иск к АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» и ООО «ЕЗ ОЦМ-Трейд» о взыскании долга в размере 270,5 миллионов рублей и почти 8,3 миллиона долларов США (дело А60-66462/2018), следующее заседание назначено на 28 марта. Закредитованность предприятия подтверждается и делом № А60-72945/2018 согласно которому ПАО «Росбанк» пытался взыскать около 24 миллионов долларов США, но стороны утвердили мировое соглашение, согласно которому завод выплатит долг до 2023 года. Кроме этого, согласно решению Арбитражного суда Москвы от 4 декабря 2018 года, в пользу АО «Райффайзенбанк» взыскана задолженность в размере более двух миллионов долларов США (не вступило в законную силу).
Ранее мы уже рассказывали о деятельности АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» и курирующей сферу оборота драгметаллов УГИПН, которую длительное время возглавляет Светлана Агафонова. Материал (читать здесь) стал основанием для проведения проверки, которую в настоящее время инициировал Минфин РФ.
Иван Морозов, Максим Бойков © «Вечерние Ведомости»
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