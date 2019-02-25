Уральский рынок драгметаллов в ожидании нового куратора

Надзор за деятельностью объектов, связанной с изготовлением и оборотом изделий из драгоценных металлов осуществляет инспекция пробирного надзора – ведомства, курирующего ломбарды, ювелирные магазины и пр.

«Встряска» элит на Северном Кавказе, закончившаяся задержанием сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова взбудоражила другие регионы. Оперативники свердловского УФСБ уже провели обыски в ГУП «Газовые сети», намекнув, что от уголовного преследования не застрахован никто. Вне зависимости от территории и связей в силовых структурах. Там же, на Кавказе прекрасно помнят, как с назначением в октябре 2017 года выходца из МВД Владимира Васильева врио главы Дагестана по республике пронеслась волна расследований и задержаний.Одна из проверок проводилась при содействии Генпрокуратуры по СКФО и Департамента управления и делами контроля Министерства финансов РФ. В ходе проверки была установлена масса нарушений в деятельности Прикаспийской Государственной инспекции пробирного надзора (ведомство осуществляет надзор за деятельностью объектов, связанной с изготовлением, оборотом изделий из драгоценных металлов и пр.). Было установлено, что должностные лица с нарушениями законов осуществляли функции по защите госинтересов в сфере оборота драгметаллов и контролю за исполнением законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Также выявлены факты недобросовестного отношения работников инспекции к исполнению служебных обязанностей, зафиксированы факты трудоустройства близких родственников. Руководитель Прикаспийской Государственной инспекции пробирного надзора по итогам проверки был уволен по представлению заместителя Генерального прокурора РФ в связи с утратой доверия.После проверки на Северном Кавказе вздрогнули и в других регионах – всего территория России условно поделена между 18 госинспекциями пробирного надзора. Теперь каждая из них – под пристальным вниманием силовиков и ревизоров. Так, например, действиям руководителя Уральской Государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Российская Государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» Светлане Агафоновой уже была дана отрицательная оценка из Москвы. В декабре 2016 года к Агафоновой было применено дисциплинарное взыскание в виде выговора за неудовлетворительное осуществление руководства, нарушения порядка госконтроля за производством, переработкой и хранением драгоценных металлов. Но тогда Светлана Агафонова, руководящая учреждением уже больше 24 лет, устояла, оспорив его в суде.В ходе проведения новой проверки могут всплыть весьма неприглядные факты, характеризующие Агафонову как руководителя, который должен контролировать деятельность ломбардов, артелей, пунктов приема драгметаллов и прочих подотчетных организаций, в числе которых крупнейшее предприятие отрасли АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (входит в ГК «Ренова» Виктора Вексельберга).В 2016 году Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области направила в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД материалы камеральной налоговой проверки декларации по НДС, представленной АО «ЕЗ ОЦМ».Как ранее сообщало издание «Правда УрФО», компанию уличили в уходе от налогов – АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» недоплатил в бюджеты всех уровней порядка 1,9 миллиарда рублей. Налоговым органом сделан вывод о том, что договоры по переработке вторичного сырья (лом и отходы драгметаллов) прикрывали собой сделки по приобретению слитков драгоценных металлов.Изначально Арбитражный суд Свердловской области посчитал, что достаточных доказательств налоговых нарушений не представлено и решение инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области было отменено. Налоговая подала апелляционную жалобу. 17-ый Арбитражный апелляционный суд принял новое решение, признав доказанными выводы инспекции о получении необоснованной налоговой выгоды в размере около полумиллиарда рублей.В августе 2016 года материалы налоговой проверки поступили в УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области. Сотрудниками полиции были опрошены должностные лица АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», изучены документы, указывающие на формальный документооборот и транзитный характер операций по расчетным счетам, использование цепочки поставщиков, которые обладают признаками анонимных структур, но на этапе доследственной проверки все и закончилось. Неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ за отсутствием в действиях руководства АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» признаков преступления.Это не единственная история, касающаяся «ЕЗ ОЦМ», закончившаяся благополучно для её участников. Как ранее сообщал «Новый день», в феврале 2006 года при проверке деятельности ОАО «Ез ОЦМ» Счетной палатой РФ было установлено, что в период с 1993 по 2005 годы руководство предприятия неправомерно использовало оборотный фонд драгоценных металлов. В частности аудиторы палаты выяснили, что драгметаллы выставлялись на продажу, а вырученные средства вкладывались в уставные фонды коммерческих обществ. Всего со спецсклада завода пропало 32,7 тонны золота и платины, принадлежащих государству. Фонд драгоценных металлов (является государственной собственностью) исчезал постепенно – в период с 1997 по 2004 годы.В ценах на 2006 год ущерб, причиненный российскому государству в результате исчезновения драгоценных металлов со склада ОАО «Ез ОЦМ», оценивался в пятьсот миллионов долларов США. По данному факту было возбуждено уголовное дело (№436309) по пункту «б» части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), которое впоследствии было приостановлено. По данным veved.ru, расследованием уголовного дела занимался следователь по особо важным делам Следственного управления СК по Свердловской области Савинцев Н.М. (ныне – руководитель отдела криминалистки регионального СКР). Он же в феврале 2012 года вынес постановление о приостановлении следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Данное дело до сих пор не раскрыто и остается бесфигурантным.По информации, требующей проверки, «опекает» завод «ЕЗ ОЦМ» руководитель Уральской Государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» Светлана Агафонова. Каким образом с завода «уходили» драгметаллы в течение нескольких лет (при том, что официально краж зарегистрировано не было, а значит, изделия реализовывались документально) неизвестно, но можно предположить, что должностные лица «ЕЗ ОЦМ» пользовались бездействием контролеров УГИПН, присутствующих на знаковых подведомственных предприятиях. Компенсировалось ли это бездействием каким-то образом, сейчас уже вряд ли можно установить. Судя по всему, не последовало от Светланы Агафоновой решительных действий и после того, как уже при новом руководстве «ЕЗ ОЦМ» начало обкатывать схему с компаниями, имеющими признаки «однодневок», которую и вскрыли налоговики.Любопытна и другая история. 14-18 ноября 2018 года в Екатеринбурге проходила российская выставка-ярмарка «УралЮвелир» на Горького, 4а (площадка Уральского центра развития дизайна), в рамках которой была представлена оптово-розничная ювелирная экспозиция участников из многих городов России, включая Москву, Санкт - Петербург, Якутию, Калининград, Сочи и т.д.По информации участников выставки, 16 ноября на мероприятие пришли три контролера УГИПН, которые затребовали документы, парализовав её работу и сорвав заключение контрактов. После этого организаторы выставки пожаловались на беспредел УГИПН в прокуратуру – в надзорном ведомстве усмотрели нарушение законодательства в действиях двух из проверяющих – Овчинникова А.В. и Шулаева И.И. В Ленинский районный суд Екатеринбурга 12 февраля направлен для рассмотрения протокол о привлечении их к административной ответственности по ч.2 ст. 19.6.1 КоАП РФ («Повторное либо грубое нарушение требований законодательства о государственном контроле (надзоре), выразившееся в проведении проверки без распоряжения (приказа) руководителя либо заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) осуществляющего контрольные функции, или непредставлении акта о проведенной проверке»). Сотрудникам УГИПН грозит наказание вплоть до дисквалификации на срок от шести месяцев до одного года.Между тем, никаких нарушений в деятельности организатора выставки, которая ежегодно проводится с 2000 года (самую первую выставку посетил губернатор Свердловской области Эдуард Россель), не было выявлено.Любопытно, что параллельно на площадке Международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо», проводилась другая ювелирная выставка «JUNWEX» — один из проектов программы «Ювелирная Россия», руководителем которой выступает Валерий Будный. Интересно, посещали ли её контролеры УГИПН?Непонятно также и позиция Минфина России, который не проводит ротацию кадров. УГИПН обслуживает одну из самых больших по численности населения и подконтрольных организаций территорий в России (Удмуртская Республика, Пермский край, Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ), что требует особого внимания и профессионализма. И хотя авторитет Светланы Агафоновой непререкаем, участники рынка драгметаллов на условиях анонимности признают, что необходимость замены уже назрела, о чем говорит и ситуация с её подчиненными-контролерами, которые осуществляют свою деятельность, с вероятно, нарушением закона.Это, в том числе, вызвано и продолжающимся кризисом в российской экономике, который способствует появлению ломбардов. В силу своей специфики, каждый ломбард, как и любой ювелирный магазин, состоит на учете в Уральской Государственной инспекции пробирного надзора, где получают соответствующее свидетельство. Постановку на специальный учет в пробирной палате проходят все организации, которые осуществляют оптовую и розничную, комиссионную торговлю ювелирными изделиями, изготавливают и ремонтируют огранку драгоценных камней, производят диагностику и оценку драгоценностей, продают антикварные изделия из драгоценных камней и металлов.Принимая во внимание, что в кризис на рынок попало довольно много лома драгоценных металлов (в их числе украшения, сданные в ломбард, но так и не выкупленные, а также рост пунктов приема скупки золота, деятельность которых почти не регулируется), необходима более жесткая реакция на попытки их незаконного оборота. Судя по истории с «ЕЗ ОЦМ», Светлана Агафонова не совсем готова к новым реалиям. Тем не менее, как показывает практика, ротация кадров все же произойдет, и на это указывает прецедент смены руководства в Прикаспийской Государственной инспекции пробирного надзора, о котором было сказано выше.