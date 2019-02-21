Общество
20:54 | 22.02.2019
Чиновников накажут за снежный апокалипсис на дорогах
Слухи «Вечерних Ведомостей» о главных событиях и людях недели
Бывший чиновник из окружения Тунгусова замечен в связях с куратором «золотовиков»…
В окружении руководителя Уральской государственной инспекции пробирного надзора (ведомство осуществляет надзор за деятельностью объектов, связанной с изготовлением, оборотом изделий из драгоценных металлов и пр.) Светланой Агафоновой ходят слухи о её пикантных отношениях с бизнесменом Алексеем Фисенко (входит в ближайшее окружение бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова). Сплетники судачат, что бывший глава Ленинского района Екатеринбурга, а ныне совладелец сети ломбардов «Драгоценности Урала» Алексей Фисенко якобы периодически принимает её у себя в коттедже, а гостья уезжает лишь под утро.
«Свой человек» в пробирной инспекции (которая курирует ломбарды и оборот драгметаллов в целом) крайне нужен Фисенко, так как посторонний тут же начнет ворошить архивы и найдет много любопытного. На сегодняшний день Агафонова отбивает любые атаки из Москвы, оспаривая различные взыскания федерального руководства (по слухам, имея хорошие контакты в судебной системе и Минфине РФ), но ничего не бывает вечно…
… извлекая из этого плюсы
Так, силовиками до сих пор не раскрыто хищение 32,7 тонны драгметаллов, хранившихся в ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» в период, когда Фисенко либо руководил предприятием, либо являлся его совладельцем. Уже тогда Фисенко якобы «крутил роман» с Агафоновой, которая, по информации, требующей проверки, оказывала и продолжает оказывать покровительство принадлежащей ему сети ломбардов.
Кроме этого, Фисенко принадлежит доля в ООО «МР-Трейдинг», которое фигурировало в цепочке АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», уличенное в 2015 году в налоговом правонарушении на несколько сотен миллионов рублей. Налоговики уличили «МР-Трейдинг» в использовании схемы, направленной на незаконное применение вычетов по налогу на добавленную стоимость по операциям приобретения слитков аффинированных драгоценных металлов.
В Рефтинском назначат нового главу
Глава Рефтинского городского округа Ирина Максимова практически отстранена от управления муниципалитетом. По слухам, градоначальница пережила инсульт в сентябре 2018 года, после чего у нее начались проблемы со здоровьем, Максимова регулярно вынуждена уходить на больничный. Обязанности главы формально исполняет её заместитель Наталья Мельчакова.
В Рефтинском звучат призывы о необходимости провести новые выборы, учитывая состояние Максимовой, но в мэрии пока не прислушиваются к мнению жителей. По слухам, на должность главы претендует председатель местной думы, бизнесмен Андрей Обоскалов, но на сегодняшний день занять кресло мэра ему мешает отсутствие профильного образования. Впрочем, уже в мае он защитит диплом и получит все права на повышение в политической карьере. Есть версии, что ситуацию затягивают как раз в его интересах.
Александр Высокинский накажет глав районов за плохую уборку улиц от снега
Глава Администрации Октябрьского района Екатеринбурга Роман Рудометов понесет наказание за плохую уборку улиц от снега. По слухам, после объезда территорий главу уральской столицы Александра Высокинского ознакомили с результатами проверки, по итогам которых он принял решение о привлечении Рудометова к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Главе Кировского района Екатеринбурга Александру Лоншакову будет объявлено замечание. К слову, спустя неделю после объезда улично-дорожной сети, в Кировском районе так и остались не почищены от снега улицы Блюхера, Академическая и ряд других.
Митинг на Красной Площади как часть борьбы за власть в Асбесте
История с уральским рабочим Русланом Корелиным, который с пикетом выходил на Красную Площадь и жаловался на якобы низкую зарплату в компании «ФОРЭС» была запущена, по слухам, как часть борьбы за власть в Асбесте. Дело в том, что «ФОРЭС» заинтересован в том, чтобы в городе появилась работающая дума. И, поговаривают, поддерживает идею о роспуске действующего созыва, так как депутаты уже три месяца не могут собраться для конструктивной работы из-за внутреннего конфликта.
В последнее время тема роспуска думы Асбеста крайне актуальна, а перспектива – весьма реальная. А вот противники роспуска, которых устраивает нынешняя ситуация, напротив, предпринимают контрмеры. В частичности, именно они, как считается, причастны к пиар-акции с рабочим. По неофициальным данным, получал он на предприятии значительно больше, нежели заявляет в СМИ, а «продюсером» пикетов выступает небезызвестная Наталья Крылова. Она и сама недавно митинговала на Красной Площади. Вся шумиха, заявляют сплетники, создана с одной целью – дискредитировать сторонников роспуска думы.
Мазуркевич продолжает атаку на депутата Госдумы?
Экс-кандидат в губернаторы Свердловской области от КПРФ Алексей Парфенов, по слухам, завел тесную дружбу с бизнесменом, гендиректором компании «Транссибурал» Сергеем Мазуркевичем. К таким выводам наблюдатели пришли после того, как бородатый политик написал жалобу в Государственную думу на депутата Дмитрия Ионина, потребовав проверить на достоверность сведения об имуществе парламентария. Пафренов вряд ли бы вообще вспомнил о бывшем оппоненте по выборам, если бы не Мазуркевич.
С коммерсантом коммунист может быть знаком через депутата от КПРФ Павла Дорохина, чьим помощником, если верить слухам, является Мазуркевич (удостоверения Дорохина, как ранее сообщалось в СМИ, надо еще «заработать»). К тому же, как шепчутся слухмейкеры, Мазуркевича связывает с Парфеновым проект детско-юношеского спортивного клуба «Арсенал» (зарегистрирован в Екатеринбурге на Юлиуса Фучика в одном здании с региональным отделением КПРФ). Вот он якобы и запустил «торпеду» Парфенова, который строчит теперь кляузы на Ионина, рассказавшего прессе о результатах своего парламентского расследования на тему правомерности налоговых преференций «Федеральной грузовой компании».
После огласки ситуации, которая сложилась на железной дороге с грузовыми вагонами, Мазуркевичу приходится платить за аренду вагонов ФГК как и другим потребителям по 2,2-2,3 тыс в сутки, а не по суперльготной цене в 900 рублей, как раньше. Увеличение тарифа, безусловно, что сказалось на благосостоянии бизнесмена.
Пенсионеры «проклинают» ирбитских чиновников
Глава администрации Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров продолжает политику в духе «не вижу, не слышу». Местные жалуются, что правитель ирбитских деревень отказывается согласовывать одному из перевозчиков автобусный межмуниципальный маршрут, на котором жители бы могли ездить из одного села в другое. В первую очередь, недовольство выражают люди пенсионного возраста, но Никифоров, судя по всему, не считает нужным прислушиваться к мнению старшего поколения. Кроме этого, бьют тревогу и родители учеников – в Ирбитском районе резко ощущается недостаток школьных автобусов, но и здесь в администрации словно не замечают проблемы.
Гордума Екатеринбурга готовится к баталиям из-за референдума по Храму-на-драме. Захаров на стороне протестующих
Городская дума Екатеринбурга на своем очередном заседании должна рассмотреть вопрос о референдуме по строительству Храма-на-драме. Инициативная группа настаивает, что строительство Собора святой Екатерины в сквере возле театра драмы должно начаться, только если екатеринбуржцы его поддержат.
Депутаты стали крайними в данном вопросе, ведь именно на них избирком Екатеринбурга во главе с Ильей Захаровым переложил это решение. Хотя к документам по референдуму есть вопросы.
Сплетники говорят, что таким образом Илья Захаров намерен напомнить о себе, и о том, что его не назначили главой областного избиркома. Причем свое мнение о законности референдума он будет доказывать и на заседании гордумы, что, естественно, не выгодно тем, кто уже согласовал строительство Собора. В том числе и главе города Александру Высокинскому. Ведь лишние скандалы из-за Храма-на-драме ему не к чему.
Драмтеатр укоротят из-за Собора
Объявленная реконструкция театра драмы взбудоражила общественность. Ведь информация просочилась как раз в тот момент, когда Александр Высокинский утвердил место для строительства Собора святой Екатерины.
Слухмейкеры уверены, что строительство Храма-на-драме и реконструкция Драмтеатра взаимосвязаны. При возведении религиозного объекта может возникнуть ситуация, когда захотят увеличить территорию под ним, а также возвести хозяйственные постройки. Вот тут и пригодится Драмтеатр с его прилегающей землей, малыми архитектурными формами, фонтаном и пристроями…
В Свердловской области остается всего один неспокойный муниципалитет…
Вице-губернатор Сергей Бидонько уже ликвидировал ряд проблем в свердловских муниципалитетах. На данный момент в регионе всего одна «горячая точка» – это Асбест. Но переговорами там проблему не решить – местные коммунисты не готовы сдавать позиции.
Несмотря на все старания, выход остается один – распустить думу и назначить новые выборы. Вероятно, данное решение будет принято губернатором Евгением Куйвашевым в ближайшее время.
Зато Сергей Бидонько смог погасить волнения в других неспокойных муниципалитетах Свердловской области. Речь идет о Среднеуральске, где благодаря его усилиям в гордуме был найден компромисс, в Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Ревде, Белоярке и так далее.
… в Ревде администрацию и градообразующее предприятие склонили к диалогу
В Ревде также пришлось долго поработать, чтобы администрация города и градообразующие предприятие пошли на уступки, касающиеся памятника Владимиру Ленину. Снос монумента вождю мирового пролетариата не сильно беспокоил местных жителей, пока на этой теме очки не стали зарабатывать коммунисты, требовавшие отставки главы города Ирины Тейшевой.
Ситуацию решили не накалять, пойдя на уступки населению. Мэрия вопреки своим заявлениям отдала право решать судьбу Ленина ревдинцам, устроив голосование. Вряд ли, конечно, местное население проявит гражданскую бдительность и примет участие в голосовании, а администрация затем не подтасует результаты, но факт остается фактом – областным властям удалось сделать так, чтобы и волки из градообразующего предприятия были сыты и овцы целы.
Новая горячая точка может возникнуть на севере из-за «мусорной реформы»
Довыборы в Госдуму по Серовскому округу могут все-таки быть интересными, несмотря на то, что вероятный победитель – Антон Шипулин, якобы, уже согласован. Слухмейкеры заверяют, что политтехнологи уже разрабатывают кампанию, которая позволит опередить их кандидату знаменитого биатлониста.
В основе стратегии будет недовольство «мусорной реформой» и региональным оператором, компанией «Рифей». В Северном округе самые большие тарифы на вывоз мусора, что не находит понимание у местного населения, завалившего министерство энергетики и ЖКХ, Госжилконтроль, местные мэрии претензиями и требованиями о перерасчете.
Именно эта тема должна стать главной в избирательной кампании. Правда, существует одна проблема – выбор соперника Шипулина. Говорят, что многие кандидаты отказываются соревноваться с биатлонистом.
Политтехнологи, уверяют слухмейкеры, пытались даже предложить участвовать в этой кампании бывшему премьеру Денису Паслеру, но он отказался, хотя сам готов помочь кому-нибудь из кандидатов.
Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных источников онлайн-газеты «Вечерние Ведомости».
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© «Вечерние Ведомости»
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