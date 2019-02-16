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Общество


 

18:39 | 18.02.2019

Образование ничто – деньги всё?!

Родители екатеринбургских первоклассников: «школьные» земли отдают под жилую застройку

В гордуме Екатеринбурга существует лобби застройщиков – к такому выводу можно прийти, глядя на карту застройки новых микрорайонов Екатеринбурга – Краснолесье и Академический. Темпы возводимого жилья здесь растут в геометрической прогрессии, застройщики проектируют новые дома, не задумываясь о необходимости развития социальной инфраструктуры – школ и детских садов, земля под которые была ранее выделена, но теперь отдана под застройку жилых комплексов. Родители школьников и дошколят уже рассказали о сложившейся проблеме в своем обращении к Президенту РФ Владимирцу Путину. Подробности – в нашем материале.

Крик с просьбами о помощи раздался сразу из двух микрорайонов Екатеринбурга – Академического и Краснолесья. Родители детишек, проживающие в этих территориях, обратились к президенту России Владимиру Путину и ещё в одиннадцать инстанций, с жалобой на то, что запланированные под строительство новых школ земельные участки отданы под застройку очередных многоквартирников.

В своём обращении родители пишут, что бурная застройка новых территорий в Екатеринбурге оборачивается катастрофическим дефицитом мест в детских садах и школах в застраиваемых районах, тем самым усиливая социальную напряженность.

По мнению родителей, назначение запланированных под строительство детсадов и школ земельных участков в Краснолесье и Академическом постоянно меняется: решениями екатеринбургской гордумы земли переводятся под жилищное строительство. Тем самым власть идет на поводу девелоперов, не учитывая мнение жителей.

«Почти во всех кварталах, где изначально планировалась постройка школ и садиков, земли отданы под жилые дома решением городской думы Екатеринбурга. При этом жилые дома строятся целыми кварталами, дома, которые изначально не были приписаны к школам этого района… земли продолжают отбирать у школ и садиков, планы застройки неумолимо меняются, не оставляя мест для объектов дошкольного и школьного образования. Складывается впечатление, что позиция «Государство не просило вас рожать» – это позиция всех высших чинов нашего города», – говорится в опубликованном тексте жалобы.

По подсчётам авторов обращения, каждый второй ребенок, проживающий в указанных микрорайонах города (а жилые комплексы в новостройках заселены, как правило, молодыми семьями) остаётся без места в образовательных учреждениях.

Образование ничто – деньги всё?!Школа № 181, число учащихся в которой в два раза превысило предусмотренное проектом. Фото: сайт школы № 181

Такая ситуация сложилась во многих школах Екатеринбурга, что показала запись в первые классы, стартовавшая 1 февраля. Но наиболее критичной ситуация всё-таки выглядит в новых микрорайонах города с плотной застройкой. Так в Краснолесье, в школе № 181 число учащихся уже в два раза превышает предусмотренное проектом – 830 человек. При средней численности классов в 30 человек и площади кабинетов в 40 квадратных метров на каждого школьника приходится всего 1,3 квадратных метра, при этом согласно СанПиН предусмотрено не менее 2,5 «квадратов» на одного ученика. Стоит напомнить и о приказе Минобрнауки РФ, который ограничивает количество учеников в одном классе 25-ю учащимися. В 2019-2020 учебном году ситуация явно усугубится: администрация школы № 181 открыла дополнительно еще 400 мест для первоклассников, 378 из них уже заняты. Не многим лучше ситуация и в близлежащих школах – они тоже переполнены. Так, в школе № 16, расположенной на улице Павла Шаманова на 149 мест зачислено 286 первоклассников, в соседней школе № 19 – уже 280 детей на 174 места. А в школе № 23 в Академическом микрорайоне, как ранее сообщали многие СМИ, и вовсе будет сформирован 21 первый класс.

Образование ничто – деньги всё?!Рекордсмен по количеству первых классов школа № 23. Их здесь больше двадцати.

Причину такого положения дел родители, написавшие обращение, видят в высокой плотности жилой застройки. Территория вокруг проблемной 181-й школы застраивается все новыми высотками, но при этом возведение нового учебного корпуса на 550 мест оттягивается уже не один год. По последним данным, его строительство в очередной раз сдвинулось на 2021-2023 годы.

Авторы обращения, кроме того, что призвали власти всех уровней не допустить эскалации социальной напряженности и исправить нарушения нормативов градостроительного проектирования в части минимально допустимого уровня обеспеченности школами и детсадами, также выдвигают дополнительное требование – построить в микрорайонах Краснолесье и Академический физкультурно-оздоровительный комплекс, музыкальную школу и другие объекты дополнительного образования.

В думе Екатеринбурга, на которую «грешат» авторы письма, мнение, о том, как выйти из сложившейся ситуации есть. Его высказал бывший вице-мэр, а ныне депутат Екатеринбургской городской думы Михаил Матвеев. Опубликовано мнение депутата на официальном портале администрации Екатеринбурга. Так, бывший чиновник городской администрации предлагает решить проблему с нехваткой школ в столице Среднего Урала за счет покупателей квартир в новостройках, то есть за счёт родителей, которых «государство не просило рожать», а они не послушались, и всё-таки родили.

Образование ничто – деньги всё?!Депутат городской думы Екатеринбурга Михаил Матвеев считает, что оплачивать строительство школ должны родители.

«Уже несколько лет подряд у нас возводится порядка миллиона квадратных метров жилья в год. Чтобы удовлетворить этот объем социальной инфраструктурой, а это школы, детсады, больницы, нужно до 40 млрд рублей. Таких денег в бюджете нет и не будет. Бюджет города Екатеринбурга в том состоянии, которое есть на сегодня, никогда не успеет за темпами строительства», — поясняет депутат.

По его мнению, если на уровне региона принять закон, который обяжет строителей возводить социально значимые объекты (школы, детские сады и пр.), то застройщик будет включать эти соцобъекты по нормативам в свои объемы строительства. Безусловно, стоимость квадратного метра сдаваемого жилья повысится, но покупатели квартир будут точно знать, что их дети обеспечены школами и садиками, а сами они – больницами.

«По оценке экспертов, стоимость квадратного метра жилья в таком случае повысится на 5-7 тыс. рублей, но зато покупатели квартир будут уже точно знать, что их дети будут обеспечены школами и детсадами. Не будет ситуации, когда жилье строится, а социальных объектов нет», — говорит депутат. Единственное, что не учитывает депутат Матвеев, возникающий сразу же вопрос. Почему переплачивать за квадратный метр приобретаемого ими жилья, в стоимость которого «вбита» стоимость школы или садика, должны люди, у которых детей нет? Конечно, можно обременить этих людей социальной нагрузкой, вот только никто не может дать гарантии, что кто-то из них не обратится в этом случае в суд, и не выиграет его. Что делать в этом случае? Составить список для застройщика с кого доплату брать не надо? Или застройщик будет просить справку о том, что у покупателя нет детей, и не предвидится? Ответа нет. Да и почему социальную нагрузку должны нести только сами жители, а не строители, например, или государство? Тоже вопрос.

Кстати, Михаил Матвеев не изобрёл велосипед, он предложил использовать опыт Москвы, где застройщикам выделяют землю под строительство с условием возведения необходимого по всем требованиям количества школ, детсадов и больниц. Вот только говорить о том, что при этом меняется, причём в большую сторону, цена квадратного метра, там никто не пытается. Стоимость жилья определяется спросом на него, рынком, а наличие социально значимых объектов, это обязательное требование правительства Москвы. Нет желания – не строй. После окончания строительства московские застройщики передают школу или детсад на баланс муниципалитета, дальнейшие расходы по их содержанию несёт городской бюджет.

Виктор Совинский © «Вечерние Ведомости»

 


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