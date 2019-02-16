Новые фамилии в деле политтехнолога Александра Устинова



Сергей Ярутин в настоящее время находится на испытательном сроке



На последнем заседании по делу Устинова Ярутин и Фамиев были замечены в зале суда. Фото Владимир Жабриков, ura.ru

Задержание популярного «блогера», автора телеграмм-каналов «Устинов троллит» и ДИП Дубернатора» взорвало федеральную повестку еще в конце ноября 2018 года, когда стало известно об его аресте. Спустя два месяца вышло немало журналистских материалов, касающихся деятельности Александра Устинова. Так, 8 февраля вышла разгромная публикация в издании «Экспресс-газета» (идентичный материал затем вышел в федеральной «Комсомольской правде»), где давались весьма нелестные оценки и друзьям Устинова – свердловским политикам Нафику Фамиеву и Сергею Ярутину.Однако через несколько дней, 13 февраля, в уральском приложении «комсомолки» – КП-Урал – была опубликована еще одна статья об Александре Устинове. В ней Сергей Ярутин помимо прочего заявляет, что да, он знаком с Устиновым, но с некоторых по «почти с ним не общается». Да и причастность Нафика Фамиева к делам Устинова Ярутин подвергает сомнению.Но факты говорят об обратном. Во-первых, и Фамиев, и Ярутин, который с Устиновым «почти не общается», - оба явились на суд по продлению ареста Устинову. Во-вторых, несколько недель назад в URA.RU были опубликованы копии тетради, которую арестованный пытался передать на волю. В тетради рукой Устинова были написаны инструкции о том, как давить на следствие; также Устинов написал, кто из друзей его предал, а кто – нет. В числе друзей Устинов помянул двоих – «Ф» и «Я». Очень похоже на Фамиева и Ярутина.Ярутину и Фамиеву не понравилось, что их фамилии стали фигурировать в материалах, касающихся расследуемого мошенничества, это очевидно. Учитывая репутацию обоих, желание дистанцироваться от обвиняемого в мошенничестве и не стать фигурантами расследования выглядит вполне естественной реакцией. Ведь если «копать» глубже, то выясняется, что и Устинов, и Ярутин, и Фамиев – как считается, работали на небезызвестного вице-губернатора Владимира Тунгусова. Замешан ли сам Тунгусов в делишках Устинова – вопрос следующий. Но то, что все трое в одно время, как заявлялось в СМИ, работали в интересах одного политика, говорит уже о многом.И Фамиева, и Ярутина можно понять. Нафик Фамиев был депутатом в трех созывах городской думы Екатеринбурга, а в 2011 году был избран депутатом Законодательного Собрания Свердловской области. В 2016 году переизбраться ему не удалось, после чего, спустя два года «скитаний», его кандидатура была одобрена на пост руководителя «мусорного» ЕМУП «Спецавтобаза». Проработал он лишь восемь месяцев, да и те редко появлялся на рабочем месте – в мае 2018 года он ушел с этого поста. Говорят, у нового руководства «Спецавтобазы» есть много вопросов к деятельности предшественника.Политическая карьера Сергея Ярутина менее презентабельная. В 2016-2017 годах он возглавлял свердловское региональное отделение партии «Патриоты России», а когда в мае 2017 года там сменилось руководство, на время выбыл из повестки. Но, как впоследствии выяснилось, не терял время зря. По версии следствия, летом 2017 года под предлогом нивелирования негативных для ООО «Корпорация СТС» (крупная энергокомпания, принадлежащая бизнесменам Алексею Боброву и Артему Бикову) последствий якобы имеющейся информационной кампании по дискредитации деловой репутации, осуществляемой в СМИ, он разработал детальный план совершения преступления и приступил к его реализации. Он включал использование размещенных на Интернет-ресурсах информационных материалов, свидетельствующих о дискредитации деловой репутации корпорации, её дочерних и аффилированных обществ, а также собственников Алексея Боброва и Артема Бикова и последующем оказании содействия, направленного на сворачивание негативной информационной кампании. Разумеется, небезвомездно. За свои услуги он потребовал 19 миллионов 680 тысяч рублей. Сначала Ярутин получил «аванс» в размере одного миллиона 100 тысяч рублей по «безналу», а затем, 18 октября 2017 года получил еще на руки 9 миллионов 600 тысяч рублей, после чего был задержан сотрудниками полиции на месте совершения преступления в московском офисе компании. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). В ходе следствия Ярутин свою вину признал полностью, поэтому 17 мая 2018 года Басманный районный суд Москвы вынес ему довольно мягкий приговор – два года шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет. Кстати, на сегодняшний день испытательный срок у Ярутина не истек. «Условка» в одночасье может превратиться в реальное лишение свободы со всеми вытекающими.